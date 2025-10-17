Παρουσιάστηκε η ψηφιακή πύλη «Συλλογές Τατοΐου» – Ένα έργο που «ξεκλειδώνει» την ιστορία ενός αιώνα

Παρουσία της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, στο αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη, παρουσιάστηκε το έργο «Συλλογές Τατοΐου: Ξεκλειδώνοντας τον υλικό πολιτισμό και την ιστορία ενός αιώνα», ένα εκτεταμένο εγχείρημα του Υπουργείου Πολιτισμού για την τεκμηρίωση, καταγραφή και ψηφιοποίηση των κινητών μνημείων του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου.

Η νέα διαδικτυακή πύλη tatoicollections.culture.gov.gr που ανέπτυξε η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, αποδίδει στο κοινό τη μεγαλύτερη συλλογή του είδους της στην Ελλάδα, με αντικείμενα που καλύπτουν την τέχνη, την ιστορία και τον υλικό πολιτισμό της νεότερης Ελλάδας.

Facebook Twitter Μαύρο ξύλινο πιάνο με ουρά. Φέρει την επωνυμία του κατασκευαστή C.Bechstein

Η Λίνα Μενδώνη χαρακτήρισε το έργο «πράξη γνώσης και ευθύνης απέναντι στην ιστορία», τονίζοντας ότι η τεκμηρίωση και η ψηφιοποίηση των συλλογών δεν αποτελούν μόνο πράξη διάσωσης, αλλά ένα πολύτιμο εργαλείο για την έρευνα, την εκπαίδευση και τη δημόσια κατανόηση της ιστορίας.

Η υπουργός υπενθύμισε ότι το κτήμα του Τατοΐου, αν και είχε «σημαντική ιστορική και περιβαλλοντική αξία», παρέμενε για δεκαετίες αναξιοποίητο. Από το 2019, υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Πολιτισμού, υλοποιείται εκτεταμένο πρόγραμμα αποκατάστασης και ανάδειξης, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ και το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2026.

Facebook Twitter Λευκό μεταξωτό μαντήλι, με την πρύμνη του γαλλικου πλοίου Soleil Royal. Σχεδιαστηκε το 1963 για τον γαλλικό οίκο Hermes

Ψηφιοποίηση και πρόσβαση για το κοινό

Στην πλατφόρμα έχουν ήδη αναρτηθεί πάνω από 70.000 τεκμηριωμένα αντικείμενα, ενώ μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να ξεπεράσουν τα 90.000, μέσα από δύο συγχρηματοδοτούμενα έργα συνολικού προϋπολογισμού 2,87 εκατ. ευρώ.

Τα αντικείμενα —έργα τέχνης, έπιπλα, κοσμήματα, πορσελάνες, στρατιωτικός εξοπλισμός, βιβλία και τεκμήρια καθημερινής ζωής— αποτυπώνουν μια πολυεπίπεδη εικόνα της ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας από τον 19ο έως τον 20ό αιώνα.

Facebook Twitter Kάλυμμα τύπου ice bell-dome από πορσελάνη της σειράς Flora Danica. Γαμήλιο δώρο προς την Άννα-Μαρία και τον Κωνσταντίνο Β

Η Μενδώνη τόνισε επίσης ότι οι συλλογές του Τατοΐου εντάσσονται πλέον στο Εθνικό Αρχείο Μνημείων, το οποίο «επιτρέπει την παρακολούθηση, προστασία και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, δημιουργώντας νέες δυνατότητες πρόσβασης και αξιοποίησης μέσω ψηφιακών εφαρμογών».

Facebook Twitter Σερβίτσιο Royal Copenhagen

Επόμενο βήμα: Μουσειακοί χώροι στο Τατόι

Το Υπουργείο Πολιτισμού προγραμματίζει τη δημιουργία νέων μουσειακών χώρων στο ανακαινισμένο κτήμα Τατοΐου, οι οποίοι θα φιλοξενούν τις συλλογές, πέραν της ανακτορικής έπαυλης, με θεματικές ενότητες αφιερωμένες στην ιστορία, την τέχνη και τον τρόπο ζωής της εποχής.

Η υπουργός παρουσίασε επίσης την έντυπη έκδοση του ΥΠΠΟ «Ξεκλειδώνοντας το Τατόι», η οποία περιλαμβάνει επιλεγμένα αντικείμενα των συλλογών και ιστορικά τεκμήρια, δίνοντας στο κοινό μια πρώτη ολοκληρωμένη εικόνα της πολιτιστικής κληρονομιάς του κτήματος.