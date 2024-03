Όσκαρ 2024: Φαβορί και blockbusters στις θέσεις τους για την 96η γιορτή του κινηματογράφου

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για την αποψινή βραδιά των Όσκαρ 2024, με την 96η τελετή απονομής των βραβείων να «διευθύνει» ο Τζίμι Κίμελ, ο οποίος ανέλαβε την παρουσίαση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και τέταρτη φορά από το 2017.

Τέσσερις είναι οι ταινίες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των προγνωστικών και των στοιχημάτων τις τελευταίες μέρες:

Το «Οπενχάιμερ» (13 υποψηφιότητες) του Κρίστοφερ Νόλαν, που ανατέμνει μία σκοτεινή ιστορική περίοδο, σκιαγραφώντας την άνοδο και την πτώση του «πατέρα» της ατομικής βόμβας Ρόμπερτ Οπενχάιμερ.

Το «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου (11 υποψηφιότητες), που αντιστρέφει το μύθο του Φρανκενστάιν και καταθέτει ένα καυστικό δοκίμιο για την ελευθερία και τη χαρά του σεξ, τις ταξικές ανισότητες, την ατομική και κοινωνική αυτοδιάθεση, την επιθυμία και την αγάπη.

Οι «Δολοφόνοι του ανθισμένου φεγγαριού» (10 υποψηφιότητες) του Μάρτιν Σκορσέζε, που ξεδιπλώνει την άγνωστη ιστορία της στυγνής εκμετάλλευσης των αυτοχθόνων Όσεϊτζ στη μεταπολεμική Αμερική, μέσα από έναν επώδυνο απολογισμό της αιματοβαμμένης αμερικανικής ταυτότητας.

Και το εισπρακτικό φαινόμενο «Μπάρμπι» (8 υποψηφιότητες) της Γκρέτα Γκέργουιγκ, μια απολαυστική κωμωδία που μετατρέπει ένα σύμβολο της ποπ κουλτούρας σε όχημα για έναν δηκτικό σχολιασμό απέναντι στα πατριαρχικά στερεότυπα.

