Οι πρώτες φωτογραφίες από το έργο "Πόσο κοστίζει να ζεις" στο θέατρο Πόρτα

Το βραβευμένο με Πούλιτζερ Πόσο κοστίζει να ζεις; της Μαρτίνα Μάγιοκ, κάνει πρεμιέρα στις 16 Οκτωβρίου στο θέατρο ΠΟΡΤΑ, σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου.

Ένα έργο τολμηρό, που αμφισβητεί τις στερεοτυπικές αντιλήψεις για τα άτομα με αναπηρία και εμβαθύνει στους τρόπους με τους οποίους η κοινωνική τάξη, η φυλή, η εθνικότητα και ο πλούτος μπορούν να δημιουργήσουν χάσματα μεταξύ των ανθρώπων, ακόμη και αν εκείνοι λαχταρούν τη σύνδεση.

Το Πόσο κοστίζει να ζεις; (The cost of living) είναι ένα ειλικρινές, αυθεντικό έργο που καλεί το κοινό να εξετάσει διαφορετικές οπτικές των προνομίων και της ανθρώπινης επαφής, μέσα από δύο ζευγάρια αταίριαστων ατόμων: ενός πρώην οδηγού φορτηγού και της πρώην γυναίκας του, που πρόσφατα έμεινε παράλυτη κι ενός υπερόπτη νεαρού με εγκεφαλική παράλυση και της νέας του φροντίστριας.

Τέσσερις άνθρωποι πασχίζουν να τα βγάλουν πέρα με τις αναπηρίες τους. Για δύο από αυτούς οι αναπηρίες είναι εξωτερικές, αλλά όλοι ανακαλύπτουν ότι κρύβουν εσωτερικές, καθώς μάχονται ανά ζεύγη για να επανακαθορίσουν τις αξίες τους. Αξίες που ψυχορραγούν μετά τα πλήγματα μιας αμείλικτης πραγματικότητας, που συνθλίβει τις ανθρώπινες προσδοκίες με κυνισμό. Τι σημαίνει να ζεις τελικά; Να επιβιώνεις απλώς ή κάτι περισσότερο; Και ποιο είναι το κόστος που πρέπει να καταβάλεις; Πόσο αντέχεται η απομόνωση που επιβάλλει ο τρόπος μιας παραγωγικής ζωής, προκειμένου να τα βγάλεις πέρα οικονομικά; Ποιοι είναι οι παρίες του σήμερα και πόσο εύκολο είναι να χαθούν όλα από τη μια στιγμή στην άλλη; Ένα τρυφερό όσο και σκληρό έργο λυρικού ρεαλισμού, που χάρισε στην νεαρή Πολωνο-αμερικανίδα συγγραφέα του το Βραβείο Πούλιτζερ το 2018.

Πόσο κοστίζει να ζεις | Φωτο: © Πάτροκλος Σκαφίδας

Το σημαντικό αυτό έργο της Μαρτίνα Μάγιοκ δημιουργήθηκε από την ανάπτυξη του μονόπρακτου John, Who's Here From Cambridge του 2015, όπου στην αρχική μορφή των δύο χαρακτήρων η συγγραφέας προσέθεσε ένα δεύτερο ζευγάρι. Έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Williamstown Theatre Festival, στη Μασαχουσέτη στις 29 Ιουνίου 2016. Στη συνέχεια, ανέβηκε στο New York City Center σε μία παραγωγή του Manhattan Theatre Club, που άνοιξε επίσημα στις 7 Ιουνίου 2017. Εκτός από το Πούλιτζερ, το Cost of Living έχει κερδίσει δύο βραβεία Lucille Lortel Awards.

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα

Η Μαρτίνα Μάγιοκ (Martyna Majok) γεννήθηκε στο Μπίτομ της Πολωνίας το 1985. Σε ηλικία πέντε ετών μετανάστευσε με τη μητέρα της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μεγάλωσε στο Νιου Τζέρσι, σε μία περιοχή μεταναστών της εργατικής τάξης, όπου και φοίτησε στα πρώτα της σχολεία. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Σικάγο, του Γέιλ (Yale School of Drama) και της διάσημης σχολής Julliard της Νέας Υόρκης. Από νωρίς, έδειξε το ενδιαφέρον της για σύνθετα κοινωνικά και οικονομικά θέματα· το πρώτο της έργο ήταν το Mouse in Jar, μία ιστορία για μία μητέρα με σύνδρομο Στοκχόλμης και τις δύο κόρες της, που ζουν σε ένα υπόγειο διαμέρισμα. Το Τhe friendship of her thighs, άλλο ένα έργο της για τη βία κατά των γυναικών, βραβεύτηκε με το Jane Chambers Student Feminist Playwriting Prize (2011). Το reWilding παρουσιάζει μία αποκλεισμένη και περιθωριοποιημένη κοινότητα, παράξενη και ξεχασμένη. Στο Queens και στο μονόπρακτο John, who's here from Cambridge, αγγίζει ένα θέμα εμπνευσμένο από την προσωπική της ζωή, τις προκλήσεις της μετανάστευσης και τις προσπάθειες σύγκλισης των άκρων. Η μητέρα της, μία Πολωνέζα μετανάστρια και οι αγώνες της, αποτελεί τη μεγαλύτερή της έμπνευση. Για την Μάγιοκ το θέατρο είναι ένας τόπος αναζήτησης της αλήθειας. Θεωρεί επίτευγμά της τη σαφήνεια στο δράμα και την ικανότητά της να μεταφέρει στη σκηνή τις εικόνες που παρατηρεί. Δεν εφευρίσκει κόσμους, αλλά δημιουργεί από ήδη υπάρχοντες, μαθαίνει από τη ζωή και συχνά την αναπαριστά στην πιο οδυνηρή της μορφή.

Πόσο κοστίζει να ζεις | Φωτο: © Πάτροκλος Σκαφίδας

Έργα της έχουν παρουσιαστεί σε σημαντικά θέατρα όπως: Williamstown Theatre Festival, Actors Theatre of Louisville, Steppenwolf Theatre, Rattlestick Playwrights Theater/WP Theater, The Eugene O'Neill Theater Center, The Kennedy Center και αλλού. Έχει λάβει πληθώρα διακρίσεων και βραβείων, ανάμεσα στα οποία, είναι τα: Lanford Wilson Award, Helen Merrill Emerging Playwriting Award, Charles MacArthur Award for Outstanding Original New Play (Helen Hayes Award), David Calicchio Emerging American Playwright Prize, New York Theatre Workshop’s 2050 Fellowship, The Kennedy Center’s Jean Kennedy Smith Prize και NNPN/Smith Prize for Political Playwriting.

Πόσο κοστίζει να ζεις | Φωτο: © Πάτροκλος Σκαφίδας

Πόσο κοστίζει να ζεις | Φωτο: © Πάτροκλος Σκαφίδας

Πόσο κοστίζει να ζεις | Φωτο: © Πάτροκλος Σκαφίδας

Πόσο κοστίζει να ζεις | Φωτο: © Πάτροκλος Σκαφίδας

Πόσο κοστίζει να ζεις | Φωτο: © Πάτροκλος Σκαφίδας

Πόσο κοστίζει να ζεις | Φωτο: © Πάτροκλος Σκαφίδας

Συντελεστές

Συγγραφέας: Μαρτίνα Μάγιοκ

Μετάφραση-Σκηνοθεσία: Θωμάς Μοσχόπουλος

Σκηνικά-κοστούμια: Βασίλης Παπατσαρούχας

Σχεδιασμός Φωτισμών: Νίκος Βλασόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη: Ρωμανός Μαρούδης

Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας

Video: Βασίλης Παπατσαρούχας

Παίζουν: Μελαχρινός Βελέντζας, Αμαλία Καβάλη Ειρήνη Μακρή, Φώτης Στρατηγός

Μέρες και ώρες παραστάσεων: Από 16 Οκτωβρίου έως 14 Νοεμβρίου Ι Σάββατο στις 21.00 & Κυριακή στις 19.00 Ι Από 22 Νοεμβρίου Ι Δευτέρα & Τρίτη στις 21.00

Τιμές εισιτηρίων: 18€, 12€ φοιτητικό, 10€ ανέργων/ΑμΕΑ



Η παράσταση επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού

Προπώληση εισιτηρίων εδώ