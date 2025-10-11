ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Οι No Doubt επανενώνονται για μια σειρά εμφανίσεων στο Sphere του Λας Βέγκας

«Το να το κάνω αυτό με τους No Doubt μοιάζει σαν να επιστρέφω στο παρελθόν για να ξαναζήσω την ιστορία μας, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούμε κάτι εντελώς καινούργιο με τρόπους που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε.», δήλωσε η Gwen Stefani

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Οι No Doubt επανενώνονται για μια σειρά εμφανίσεων στο Sphere του Λας Βέγκας Facebook Twitter
Φωτογραφία: X
0

Μετά τις εντυπωσιακές εμφανίσεις τους στο Coachella πέρυσι, και τις εκκλήσεις για επανένωση που ακολούθησαν, οι No Doubt ετοιμάζονται για μια σειρά εμφανίσεων στο Sphere του Λας Βέγκας, μέσα στο 2026.

Το 90's συγκρότημα - αποτελούμενο από τους Gwen Stefani, Tony Kanal, Tom Dumont και Adrian Young - θα βρεθεί στην Πόλη της Αμαρτίας (Sin City) για μια μίνι επανένωση πουα θα διαρκέσει έξι βράδια: στις 6, 8, 9, 13, 15 και 16 Μαΐου.

«Η ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα show στο Sphere με ενθουσιάζει με έναν εντελώς νέο τρόπο», δηλώνει η Stefani. «Ο χώρος είναι μοναδικός και σύγχρονος, και μας δίνει μια ολοκαίνουργια οπτική παλέτα για να εκφράσουμε τη δημιουργικότητά μας. Το να το κάνω αυτό με τους No Doubt μοιάζει σαν να επιστρέφω στο παρελθόν για να ξαναζήσω την ιστορία μας, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούμε κάτι εντελώς καινούργιο με τρόπους που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε.»

Οι No Doubt επανενώνονται για μια σειρά εμφανίσεων στο Sphere του Λας Βέγκας Facebook Twitter

Ο Dumont προσθέτει: «Όταν είμαστε μαζί στη σκηνή και παίζουμε αυτά τα τραγούδια, νιώθουμε τη μαγεία. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα παίξουμε ξανά για τους θαυμαστές μας, για να γιορτάσουμε τα χρόνια αγάπης και στήριξής τους.»

Ο Young συμπληρώνει: «Για όποιον έχει αγαπήσει ή έστω αναρωτηθεί πώς είναι μια συναυλία των No Doubt, αυτή είναι μια μοναδική ευκαιρία να ζήσει εκείνη την ηλεκτρισμένη ενέργεια μεταξύ συγκροτήματος και κοινού, σε έναν εξαιρετικά ιδιαίτερο χώρο!»

Ο Kanal σημειώνει επίσης: «Υπάρχει μια υπέροχη ενέργεια όταν παίζουμε μαζί - μια αίσθηση ηλεκτρισμού που έχουμε νιώσει σε όλη μας την πορεία. Το να μπορούμε κάθε βράδυ να τα δίνουμε όλα και να παρασύρουμε το κοινό σε αυτό το απίστευτο ταξίδι που προσφέρει το Sphere είναι πέρα από κάθε φαντασία μας.»

Οι No Doubt έκανα μία από τις πιο πολυσυζητημένες εμφανίσεις του Coachella 2024, και για τα δύο Σαββατοκύριακα, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που έπαιξαν μαζί από το 2015. Μετά το Coachella, το συγκρότημα συμμετείχε στη φιλανθρωπική συναυλία FireAid στο Kia Forum του Λος Άντζελες τον περασμένο Ιανουάριο.

Η παραμονή στο Sphere αποτελεί επίσης την πρώτη φορά που ένα συγκρότημα με γυναίκα επικεφαλής θα εμφανιστεί ως headliner στον συγκεκριμένο χώρο, όπου μέχρι τώρα έχουν παίξει οι Dead & Co., U2, Eagles, Anyma και Backstreet Boys.

Όσο για νέο υλικό από τους No Doubt, το συγκρότημα δεν έχει δείξει πρόθεση να επιστρέψει στο στούντιο για τη συνέχεια του τελευταίου του άλμπουμ, «Push and Shove» (2012). Σε συνέντευξή της στο Nylon μετά το Coachella, η Stefani είπε πως είναι «ανοιχτή σε όλα»:

«Δεν έχω κρυστάλλινη σφαίρα», είπε. «Τα περισσότερα πράγματα στη ζωή με έχουν εκπλήξει. Ένα από τα μαθήματα που έχω πάρει είναι να ζω τη στιγμή και να απορροφώ ό,τι συμβαίνει γύρω μου, αντί να κοιτάω μπροστά.»

Η προπώληση για τα live στο Sphere ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου.

Με πληροφορίες από Variety

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια: Συνέχεια, ανανέωση και συνέργειες με φορείς και παραγωγούς

Πολιτισμός / Το Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια ανοίγει ξανά τις πόρτες του μετά την ανακαίνιση

Παρά τον χαμηλό προϋπολογισμό στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα της φετινής σεζόν περιλαμβάνονται αφιερώματα στους Μίκη Θεοδωράκη και Μάνο Χατζιδάκι αλλά και παραστάσεις όπερας, μπαλέτου και τζαζ.
LIFO NEWSROOM
Μπράντλεϊ Κούπερ και Μάργκοτ Ρόμπι συμπρωταγωνιστές στο νέο «Ocean's Eleven»

Πολιτισμός / Μπράντλεϊ Κούπερ και Μάργκοτ Ρόμπι συμπρωταγωνιστές στο prequel του «Ocean's Eleven»

Τη σκηνοθεσία της νέας ταινίας αναλαμβάνει ο δημιουργός του «Twisters», Λι Άιζακ Τσουνγκ, που παίρνει τη θέση του Τζέι Ροουτς, ο οποίος είχε αρχικά επιλεγεί για τη θέση του σκηνοθέτη
LIFO NEWSROOM
Από τη φάβα της Σκοπέλου έως τα Κέδαρα της Ημαθίας: 11 νέες ζωντανές παραδόσεις στο Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Πολιτισμός / Από τη φάβα της Σκοπέλου έως τα Κέδαρα της Ημαθίας: 11 νέες ζωντανές παραδόσεις στο Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, δήλωσε ότι η ένταξη των νέων στοιχείων «αναδεικνύει την πολιτιστική πολυφωνία των ελληνικών κοινοτήτων και ενδυναμώνει τη συλλογική μνήμη και τη βιωσιμότητα του πολιτισμού μας»
LIFO NEWSROOM
Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025: Ο Ούγγρος συγγραφέας Λάσλο Κρασναχορκάι τιμήθηκε με το βραβείο

Πολιτισμός / Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025: Ο Ούγγρος συγγραφέας Λάσλο Κρασναχορκάι τιμήθηκε με το βραβείο

Η επιτροπή σημείωσε ότι ο Κρασναχορκάι βραβεύεται «για τη μαγνητική, εκτενή πρόζα του που με υπομονετική ένταση και φιλοσοφική οξύτητα αποκαλύπτει το χάος, την ειρωνεία και τη μοναξιά του ανθρώπινου πολιτισμού»
LIFO NEWSROOM
Ξεχασμένη συνέντευξη του Τζον Λένον προβάλεται ξανά μετά από 50 χρόνια

Πολιτισμός / «Με παρακολουθούν»: Η ξεχασμένη συνέντευξη του Τζον Λένον που βρέθηκε 50 χρόνια μετά

Μια συνέντευξη του Τζον Λένον που χάθηκε για 50 χρόνια, όπου μιλά για την παρακολούθηση από την κυβέρνηση Νίξον και αποκαλύπτει σκέψεις για τη μουσική και τη ζωή του, προβάλλεται στο Boom Radio για τα 85α γενέθλιά του
LIFO NEWSROOM
To Χειμερινό Αυγό Φαμπερζέ αναμένεται να σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ σε δημοπρασία

Πολιτισμός / To Χειμερινό Αυγό Φαμπερζέ αναμένεται να σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ σε δημοπρασία

Ο οίκος Christie's το κατατάσσει στις πιο πολυτελείς αυτοκρατορικές δημιουργίες των Φαμπερζέ. Το σχεδίασε μια γυναίκα και δικαίως η προσθήκη του σε οποιαδήποτε συλλογή θεωρείται ανεκτίμητη.
LIFO NEWSROOM
Μια καλόψυχη Α.Ι. κι ένας αλαφροΐσκιωτος σκύλος από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Μια ταινία τρόμου με πρωταγωνιστή ένα σκύλο, Τζάρεντ Λέτο αλλά και Έμα Τόμσον από αύριο στα σινεμά

Η τρίτη και χειρότερη κατάθεση στο σύμπαν του «Tron», η πολυσυζητημένη ταινία τρόμου «Good Boy», το δεύτερο μέρος της τριλογίας του Νταγκ Γιόχαν Χάουγκερουντ και η Έμα Τόμσον ως ένοπλη προστάτιδα στο κινηματογραφικό πρόγραμμα της εβδομάδας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Ντόλι Πάρτον: Η αδελφή της ζητά προσευχές για την υγεία της βασίλισσας της country

Πολιτισμός / Ντόλι Πάρτον: Η αδελφή της ζητά προσευχές για την υγεία της βασίλισσας της country

Η Ντόλι Πάρτον αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και αναβάλει τη μεγάλη της περιοδεία στο Λας Βέγκας. Η αδελφή της ζητά προσευχές από τους θαυμαστές, ενώ η τραγουδίστρια παραμένει αισιόδοξη πως «ο Θεός απλώς της ζητά να επιβραδύνει»
LIFO NEWSROOM
 
 