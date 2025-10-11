Οι No Doubt επανενώνονται για μια σειρά εμφανίσεων στο Sphere του Λας Βέγκας

Μετά τις εντυπωσιακές εμφανίσεις τους στο Coachella πέρυσι, και τις εκκλήσεις για επανένωση που ακολούθησαν, οι No Doubt ετοιμάζονται για μια σειρά εμφανίσεων στο Sphere του Λας Βέγκας, μέσα στο 2026.

Το 90's συγκρότημα - αποτελούμενο από τους Gwen Stefani, Tony Kanal, Tom Dumont και Adrian Young - θα βρεθεί στην Πόλη της Αμαρτίας (Sin City) για μια μίνι επανένωση πουα θα διαρκέσει έξι βράδια: στις 6, 8, 9, 13, 15 και 16 Μαΐου.

Remain seated, please. Permanecer sentados, por favor. Welcome to the Vegas skyline. 🍊👑 We are pleased to announce our limited engagement run, No Doubt Live @SphereVegas, May 2026. https://t.co/KT7GXyBbWG pic.twitter.com/9bRyiednM9 — No Doubt (@nodoubt) October 10, 2025

«Η ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα show στο Sphere με ενθουσιάζει με έναν εντελώς νέο τρόπο», δηλώνει η Stefani. «Ο χώρος είναι μοναδικός και σύγχρονος, και μας δίνει μια ολοκαίνουργια οπτική παλέτα για να εκφράσουμε τη δημιουργικότητά μας. Το να το κάνω αυτό με τους No Doubt μοιάζει σαν να επιστρέφω στο παρελθόν για να ξαναζήσω την ιστορία μας, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούμε κάτι εντελώς καινούργιο με τρόπους που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε.»

Ο Dumont προσθέτει: «Όταν είμαστε μαζί στη σκηνή και παίζουμε αυτά τα τραγούδια, νιώθουμε τη μαγεία. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα παίξουμε ξανά για τους θαυμαστές μας, για να γιορτάσουμε τα χρόνια αγάπης και στήριξής τους.»

Ο Young συμπληρώνει: «Για όποιον έχει αγαπήσει ή έστω αναρωτηθεί πώς είναι μια συναυλία των No Doubt, αυτή είναι μια μοναδική ευκαιρία να ζήσει εκείνη την ηλεκτρισμένη ενέργεια μεταξύ συγκροτήματος και κοινού, σε έναν εξαιρετικά ιδιαίτερο χώρο!»

Ο Kanal σημειώνει επίσης: «Υπάρχει μια υπέροχη ενέργεια όταν παίζουμε μαζί - μια αίσθηση ηλεκτρισμού που έχουμε νιώσει σε όλη μας την πορεία. Το να μπορούμε κάθε βράδυ να τα δίνουμε όλα και να παρασύρουμε το κοινό σε αυτό το απίστευτο ταξίδι που προσφέρει το Sphere είναι πέρα από κάθε φαντασία μας.»

Οι No Doubt έκανα μία από τις πιο πολυσυζητημένες εμφανίσεις του Coachella 2024, και για τα δύο Σαββατοκύριακα, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που έπαιξαν μαζί από το 2015. Μετά το Coachella, το συγκρότημα συμμετείχε στη φιλανθρωπική συναυλία FireAid στο Kia Forum του Λος Άντζελες τον περασμένο Ιανουάριο.

Η παραμονή στο Sphere αποτελεί επίσης την πρώτη φορά που ένα συγκρότημα με γυναίκα επικεφαλής θα εμφανιστεί ως headliner στον συγκεκριμένο χώρο, όπου μέχρι τώρα έχουν παίξει οι Dead & Co., U2, Eagles, Anyma και Backstreet Boys.

Όσο για νέο υλικό από τους No Doubt, το συγκρότημα δεν έχει δείξει πρόθεση να επιστρέψει στο στούντιο για τη συνέχεια του τελευταίου του άλμπουμ, «Push and Shove» (2012). Σε συνέντευξή της στο Nylon μετά το Coachella, η Stefani είπε πως είναι «ανοιχτή σε όλα»:

«Δεν έχω κρυστάλλινη σφαίρα», είπε. «Τα περισσότερα πράγματα στη ζωή με έχουν εκπλήξει. Ένα από τα μαθήματα που έχω πάρει είναι να ζω τη στιγμή και να απορροφώ ό,τι συμβαίνει γύρω μου, αντί να κοιτάω μπροστά.»

Η προπώληση για τα live στο Sphere ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου.

Με πληροφορίες από Variety