Οι αρχαίοι ελληνικοί μύθοι της Μάρθα Γκράχαμ στο Θέατρο Πορεία

Η παρουσίαση «Οι Αρχαίοι Ελληνικοί Μύθοι μέσα από τα μάτια της Μάρθα Γκράχαμ» συνδυάζει την κλασική φιλολογία με την τέχνη του σύγχρονου χορού για να ερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο ερμήνευσε η Αμερικανίδα χορογράφος Μάρθα Γκράχαμ την αρχαία ελληνική μυθολογία και τους αρχαίους ελληνικούς ήρωες στο έργο της. Στην παρουσίαση εναλλάσσονται ομιλία και χορός.

Σύλληψη/Έρευνα/Ομιλήτρια Δρ. Νίνα Παπαθανασοπούλου, Καθηγήτρια Κλασικών Σπουδών, College Year in Athens (CYA) /Διεθνές Κέντρο Μεσογειακών Σπουδών(ΔΙ.ΚΕ.ΜΕ.Σ)

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας παρουσιάζονται αποσπάσματα από τα έργα της Μάρθα Γκράχαμ, Clytemnestra και Night Journey, που αναβιώνει η Πένυ Διαμαντοπούλου Καθηγήτρια τεχνικής και ρεπερτορίου Γκράχαμ

Χορεύουν: Ναταλία Καλογεροπούλου, Μαριτίνα Κατσιμπράκη, Βάσια Κολλιού, Μαριάννα Παπακωνσταντίνου, Μαριάννα Τσικμανλή, Μάρα Τσούρμα

Περιγραφή

Η δρ. Νίνα Παπαθανασοπούλου, Καθηγήτρια Κλασικών Σπουδών στο College Year in Athens (CYA), δημιουργεί και παρουσιάζει μια επιμορφωτική ομιλία για την τεχνική, το όραμα και το κινητικό λεξιλόγιο της Γκράχαμ. Η ομιλία εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο η Γκράχαμ ερμήνευσε την αρχαία ελληνική μυθολογία και ιδιαίτερα τις αρχαίες ελληνικές ηρωίδες και τα έντονα συναισθήματά τους – οργή, πένθος, ζήλια, φόβο, και επιθυμία για εκδίκηση. Η παρουσίαση επικεντρώνεται στο μύθο του Οιδίποδα και της Ιοκάστης και στις χθόνιες θεότητες, τις Ερινύες.

Facebook Twitter H Δρ. Νίνα Παπαθανασοπούλου

Η καθηγήτρια τεχνικής και ρεπερτορίου Γκράχαμ, Πένυ Διαμαντοπούλου, σε συνεργασία με τo Martha Graham Center of Contemporary Dance στη Νέα Υόρκη διδάσκει, συνθέτει, και αναβιώνει μία χορευτική σύνθεση εμπνευσμένη από το κλασικό ασκησιολόγιο της τεχνικής Γκράχαμ καθώς και αποσπάσματα από τα έργα της χορογράφου, Clytemnestra και Night Journey.

Έλληνες επαγγελματίες χορευτές παρουσιάζουν τις συνθέσεις και ερμηνεύουν τα αποσπάσματα από το έργο της Γκράχαμ, όλοι εκπαιδευμένοι στην τεχνική και το ρεπερτόριο της Γκράχαμ, ορισμένοι εξ αυτών με εκπαίδευση και στο Martha Graham Dance Center of Contemporary Dance στη Νέα Υόρκη.

Facebook Twitter

Η αρχαιοελληνική γραμματεία αστείρευτη πηγή έμπνευσης για τη Μάρθα Γκράχαμ

Έξι έργα της Γκράχαμ έχουν διατηρηθεί και παρουσιάζονται μέχρι τις μέρες μας αντλώντας υλικό από την αρχαιοελληνική γραμματεία:

Cave of the Heart – 1946 (βασισμένο στο μύθο της Μήδειας)

Night Journey – 1947 (βασισμένο στο μύθο του Οιδίποδα και της Ιοκάστης)

Clytemnestra – 1958 (βασισμένο στο μύθο του Αγαμέμνονα και της Κλυταιμνήστρας)

Errand into the Maze – 1947 (βασισμένο στο μύθο του Θησέα, της Αριάδνης, και του Μινώταυρου)

Phaedra – 1962 (βασισμένο στο μύθο της Φαίδρας, Θησέα και Ιππόλυτου)

Circe – 1963 (βασισμένο στη συνάντηση του Οδυσσέα με τη μάγισσα Κίρκη).

Άλλα τρία είναι βασισμένα σε αρχαίες ιεροτελεστίες και σε μύθους με αφηρημένο τρόπο:

Primitive Mysteries – 1931 (για θρησκευτικά μυστήρια εκτελούμενα από γυναίκες)

Dark Meadow – 1946 (για τις ιεροτελεστίες και τα μυστήρια που βοηθάνε τον άνθρωπο να έρθει σε επαφή με τον εαυτό του και με την κοινότητα του)

Rite of Spring – 1984 (για την ιεροτελεστία της άνοιξης)

Facebook Twitter

Καθώς τα έργα αυτά χρησιμοποιούν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό ως κύρια πηγή έμπνευσης, η σειρά παρουσιάσεων "ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΜΥΘΟΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΘΑ ΓΚΡΑΧΑΜ" επικεντρώνεται στην ανάλυση, ερμηνεία, και προβολή των έργων αυτών. Η παρουσίαση που φιλοξενείται στο Θέατρο ΠΟΡΕΙΑ είναι η πρώτη της σειράς και εστιάζει στα έργα Clytemnestra και Night Journey.

Πρόκειται για μια σπάνια ευκαιρία που δίνεται στο κοινό της Αθήνας να δει αποσπάσματα από τα έργα της Γκράχαμ που είναι βασισμένα στην αρχαία ελληνική μυθολογία, έργα που αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας και την επιρροή των αρχαίων κειμένων στις τέχνες και τον πολιτισμό των ΗΠΑ αλλά και ευρύτερα.

Με την άδεια και υποστήριξη του Martha Graham Dance Center of Contemporary Dance, στη Νέα Υόρκη.

Facebook Twitter