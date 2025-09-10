Ο The Weeknd ανακοίνωσε μεγάλη περιοδεία στην Ευρώπη το 2026

Ο Abel Tesfaye, γνωστός παγκοσμίως ως The Weeknd, επιστρέφει στην Ευρώπη το καλοκαίρι του 2026 για 12 μεγάλες συναυλίες, στο πλαίσιο της περιοδείας After Hours Til Dawn Tour, η οποία σπάει ρεκόρ προσέλευσης και θεωρείται ήδη η μεγαλύτερη R&B περιοδεία όλων των εποχών.

Η περιοδεία θα ξεκινήσει στις 7 Ιουλίου από το Παρίσι και θα ολοκληρωθεί στα τέλη Αυγούστου στη Μαδρίτη, με ενδιάμεσους σταθμούς το Άμστερνταμ, τη Νίκαια, το Μιλάνο, τη Φρανκφούρτη, τη Βαρσοβία, τη Στοκχόλμη, το Λονδίνο και το Δουβλίνο. Στο Wembley Stadium ο Καναδός καλλιτέχνης θα εμφανιστεί για δύο συνεχόμενες βραδιές, στις 14 και 15 Αυγούστου.

Πώληση εισιτηρίων

Προπώληση: ξεκινά την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025, στις 12:00 τοπική ώρα.

Γενική διάθεση: από την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025, επίσης στις 12:00 τοπική ώρα, μέσω Ticketmaster.

Οι τιμές δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη, ωστόσο εκτιμάται ότι θα κινούνται στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη περιοδεία του 2023 (80–150 ευρώ για τα βασικά εισιτήρια).

Τον The Weeknd θα συνοδεύει στη σκηνή ο ράπερ Playboi Carti, που θα ανοίγει τα live στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πριν από την ευρωπαϊκή φάση, ο The Weeknd θα περιοδεύσει στη Λατινική Αμερική, με συναυλίες σε Μεξικό, Βραζιλία και άλλες χώρες από τον Απρίλιο έως τον Μάιο του 2026.