Ο τραγουδιστής των XX, Όλιβερ Σιμ, αποκάλυψε ότι ζει με τον ιό HIV από τα 17 του χρόνια και «αρνείται να νιώσει ντροπή για αυτό».

Ο Σιμ, μπασίστας, κιθαρίστας και τραγουδιστής του βρετανικού indie rock συγκροτήματος, δήλωσε σε μια μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram το απόγευμα της Δευτέρας ότι για καιρό ένιωθε ντροπή εξαιτίας της διάγνωσης.

«Ζω με τον ιό HIV από τα 17 μου χρόνια και αυτό επηρέασε το πώς αισθανόμουν απέναντι στον εαυτό μου και πώς υπέθετα ότι οι άλλοι αισθάνονταν απέναντί μου, από εκείνη την ηλικία αλλά και στην ενήλικη ζωή μου», έγραψε ο Oliver Sim. Ενώ δούλευε πάνω στο νέο του σόλο άλμπουμ, Hideous Bastard, ο Sim συνειδητοποίησε ότι πολλά από τα κομμάτια πραγματεύονταν θέματα «φόβου και ντροπής».

«Συνειδητοποίησα ότι εστίαζα γύρω από ένα από τα πράγματα που πιθανώς μου προκάλεσαν τον μεγαλύτερο φόβο και ντροπή. Την κατάσταση μου με τον HIV». Στο πρώτο τραγούδι, ακούγονται οι στίχοι «Been living with HIV since age 17, am I hideous?» Ο Sim λέει ότι το Hideous τον βοήθησε να ξεπεράσει το στίγμα, και πώς ξεκίνησε παίζοντας το πρώτα στη μητέρα του.

«Ως προστατευτική και σοφή μαμά που είναι, μου έδωσε μερικές από τις καλύτερες συμβουλές που έχω λάβει ποτέ», θυμάται. «Μου πρότεινε να περάσω λίγο χρόνο συζητώντας με τους ανθρώπους που έχω στη ζωή μου».

«Από τότε που έγραψα το 'Hideous', πέρασα τα τελευταία δύο χρόνια κάνοντας αυτές τις κουβέντες, κάτι που ήταν δύσκολο και άβολο στην αρχή, αλλά μου επέτρεψε να νιώσω πολύ πιο ελεύθερος και ενίσχυσε τη σχέση μου με τον εαυτό μου και με τους ανθρώπους στη ζωή μου».

«Το στίγμα του HIV έκανε έναν τον Oliver Sim να βλέπει το σεξ ως καταστροφικό ή επικίνδυνο»



«Σαράντα χρόνια μετά την πρώτη διάγνωση ασθενειών που σχετίζονται με τον HIV, το στίγμα του HIV δεν δείχνει σημάδια υποχώρησης» σχολιάζει το Pink News: Σύμφωνα με έρευνα του 2021 από το National AIDS Trust, μόνο το ένα τρίτο των Βρετανών απάντησε θα εξέφραζε συμπάθεια προς τους ανθρώπους που ζουν με τον ιό HIV.

Το στίγμα του HIV μπορεί να επιβαρύνει πολύ τους ανθρώπους που ζουν με τον ιό, εξηγούν οι ειδικοί σε θέματα υγείας, εμποδίζοντας συχνά τους ανθρώπους να εξεταστούν και να λάβουν ακόμα και θεραπεία για τον HIV. Πολλοί φοβούνται τις διακρίσεις από τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και τους οικείους τους. Αυτό κάνει την ιστορία που μοιράζεται ο Oliver Sim ακόμα πιο δυνατή, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της φιλανθρωπικής οργάνωσης για τη σεξουαλική υγεία Terrence Higgins Trust, Ίαν Γκριν.

Ο Sim δήλωσε στους New York Times ότι διαγνώστηκε με τον ιό HIV καθώς εξερευνούσε την ταυτότητά του ως ομοφυλόφιλος άνδρας. «Συνέβη σε μια εποχή που μόλις είχα αρχίσει να είμαι ανοιχτός με τη σεξουαλικότητά μου», δήλωσε ο Sim.

«Όπως δείχνει το τραγούδι του Όλιβερ, το στίγμα παραμένει ένα τεράστιο ζήτημα για τους ανθρώπους που ζουν με HIV και έχει σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στην ευεξία, το σεξ και τις σχέσεις» λέει ο Γκριν. «Αποτρέπει επίσης άλλους από το να προσέλθουν για να εξεταστούν και να έχουν πρόσβαση σε θεραπεία που αλλάζει τη ζωή τους. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να προσπαθούμε όλοι για έναν κόσμο απαλλαγμένο από το στίγμα του HIV - γιατί μόνο τότε θα μπορέσουμε επίσης να τερματίσουμε τις νέες μεταδόσεις του HIV.»

Με πληροφορίες από Pink News