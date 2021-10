Μια μοναδική έκδοση του Start Me Up των Rolling Stones έρχεται να γιορτάσει τα 40 χρόνια από την κυκλοφορία του άλμπουμ του συγκροτήματος, Tattoo You.

Οι μοναδικές χορευτικές κινήσεις του Μικ Τζάγκερ γίνονται αντικείμενο μίμησης από το σκυλί ρομπότ της Boston Dynamics.

Κάπως έτσι η μεγαλύτερη ροκ εν ρολ μπάντα του κόσμου συνάντησε το ταίρι της στο μεγαλύτερο σκυλί ρομπότ στον κόσμο.

Ο χαριτωμένος Spot της Boston Dynamics απέσπασε τις καλύτερες κινήσεις του Τζάγκερ, σε ένα βίντεο αφιέρωμα από την επιτυχία του 1981.