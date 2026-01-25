Ο Ρόμπι Γουίλιαμς ξεπέρασε τους Beatles σε αριθμό άλμπουμ που κατέκτησαν την κορυφή των βρετανικών charts

O τραγουδιστής της βρετανικής ποπ Ρόμπι Γουίλιαμς αναδείχθηκε στον καλλιτέχνη με τον μεγαλύτερο αριθμό άλμπουμ που κατετάγησαν στην κορυφή των τσαρτ του Ηνωμένου Βασιλείου, ξεπερνώντας τους θρυλικούς Beatles, χάρη στην επιτυχία του τελευταίου του άλμπουμ «Britpop».

Από την επιτυχία του πρώτου σόλο άλμπουμ του «Life Thru A Lens», που κυκλοφόρησε το 1997, ο Ρόμπι Γουίλιαμς είδε 16 άλμπουμ του να κατακτάνε την πρώτη θέση στη λίστα των πωλήσεων. Μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει πουλήσει περίπου 20 εκατομμύρια άλμπουμ.

Το τελευταίο σε σειρά, «Britpop», κυκλοφόρησε τη 16η Ιανουαρίου του 2026 και ο Ρόμπι Γουίλιαμς το περιέγραψε ως «το άλμπουμ που ήθελε να γράψει και να κυκλοφορήσει αφού αποχώρησε από τους Take That το 1995».

Robbie Williams (@robbiewilliams) the OFFICIAL CHARTS RECORD-BREAKER🏆 BRITPOP secures Robbie his 16th Number 1 album 💫https://t.co/zLB9v5cXc0 — Official Charts (@officialcharts) January 23, 2026

Πρόκειται για το πρώτο ηχογραφημένο άλμπουμ από το 2019 που παρουσίασε ο τραγουδιστής.

«Συγχαρητήρια Ρόμπι!», σχολίασε ο Μάρτιν Τάλμποτ, γενικός διευθυντής του Official Charts (σ.σ. ο επίσημος οργανισμός που είναι επιφορτισμένος με την κατάταξη των πωλήσεων).

«Ακόμα και ο γεμάτος αυτοπεποίθηση 16χρονος από το Στόουκ-ον-Τρεντ δεν θα πίστευε ποτέ ότι κάτι τέτοιο ήταν δυνατό όταν εντάχθηκε στους Take That το 1990. Και όμως, να που βρίσκεται στην κορυφή του κόσμου, ο καλλιτέχνης με τις περισσότερες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο όλων των εποχών!», πρόσθεσε.

Εκτός των Beatles (15 άλμπουμ στο νούμερο 1), ο Ρόμπι Γουίλιαμς προηγείται των Rolling Stones (14), της Τέιλορ Σουίφτ (14) και του Έλβις Πρίσλεϊ (13) σε αυτήν την κατάταξη.

Στα 35 χρόνια της καριέρας του, ο Ρόμπι Γουίλιαμς έχει πουλήσει περισσότερα από 80 εκατομμύρια άλμπουμ συνολικά στον κόσμο.