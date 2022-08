Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο αναλαμβάνει και τους δύο πρωταγωνιστικούς ρόλους στο γκανγκστερικό δράμα «Wise Guys»

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο πρόκειται να υποδυθεί και τους δύο πρωταγωνιστικούς ρόλους στο επερχόμενο γκανγκστερικό δράμα Wise Guys, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Ο ηθοποιός, με εμπειρία ετών στο συγκεκριμένο είδος σινεμά και ταινίες όπως τα Καλά Παιδιά, Casino, Νονός II κ.λπ, επιστρέφει υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Μπάρι Λέβινσον (Rain Man, Bugsy).

Η ταινία «Wise Guys» ακολουθεί σεναριακά τις ζωές των Ιταλοαμερικανών νονών του εγκλήματος Vito Genovese και Frank Costello, με δράση στα μέσα του 20ού αιώνα.

Το 1957, ο Genovese επιχείρησε και απέτυχε να δολοφονήσει τον Costello. Το περιστατικό, ωστόσο, οδήγησε τον δεύτερο στην απόφασή του να αποσυρθεί.

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, ο Ντε Νίρο θα υποδυθεί και τους δύο χαρακτήρες στην ταινία. Ο Nicholas Pileggi, ο οποίος κατά σύμπτωση έγραψε τον Wiseguy, το βιβλίο του 1985 που αποτέλεσε τη βάση για το κλασικό αστυνομικό Τα Καλά Παιδιά, του Σκορσέζε με τον ντε Νίτο το 1990, Goodfellas, έγραψε το σενάριο ενώ ο Irwin Winkler (Rocky, Τα Καλά Παιδιά) είναι παραγωγός.

Ο Ντε Νίρο έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Λέβινσον στη μαύρη κωμωδία Wag The Dog το 1997, μαζί με τον Ντάστιν Χόφμαν.

Ακολούθησαν το What Just Happened του 2008 και τη βιογραφική ταινία του HBO The Wizard Of Lies.

Ο Ντε Νίρο ωστόσο πρόκειται να συνεργαστεί για μία ακόμα φορά και με τον Μάρτιν Σκορσέζε στην επόμενη ταινία του, Killers Of The Flower Moon, που θα κυκλοφορήσει του χρόνου.

Πριν από αυτό, όμως ο Ντε Νίρο θα εμφανιστεί ξανά υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του 5 φορές υποψήφιου για Όσκαρ, Ντέιβιντ Ο. Ράσελ στην κωμωδία εποχής, Amsterdam, η οποία περιστρέφεται γύρω από τρεις φίλους που γίνονται οι βασικοί ύποπτοι για μια δολοφονία τη δεκαετία του 1930.

Το καστ της ταινίας περιλαμβάνει τους Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Chris Rock, Anya Taylor-Joy και Mike Myers.

Το Άμστερνταμ θα βγει στις αμερικανικές αίθουσες στις 7 Οκτωβρίου.

Με πληροφορίες του HollywoodReporter/NME