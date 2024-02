Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ αποκάλυψε την αλήθεια για τους στίχους του «Yesterday»

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ αποκάλυψε την έμπνευση πίσω από τον στίχο «I said something wrong» από την επιτυχία των Beatles «Yesterday».

Ο ΜακΚάρτνεϊ είπε ότι η έμπνευση μπορεί να του ήρθε υποσυνείδητα από μια στιγμή που είχε κοροϊδέψει τη μητέρα του στο παρελθόν επειδή μίλησε με τουπέ. Πολλοί υποθέτουν ότι ο στίχος «“I said something wrong, now I long for yesterday» (είπα κάτι λάθος, τώρα λαχταρώ το χθες), αφορά τη διάλυση μιας σχέσης. Ωστόσο, ο ίδιος εξήγησε στο podcast του A Life in Lyrics ότι ο στίχος στην πραγματικότητα να σχετίζεται με μια συνομιλία στην οποία έφερε σε δύσκολη θέση τη μητέρα του.

«Μερικές φορές μόνο εκ των υστέρων μπορείς να το εκτιμήσεις. Θυμάμαι πολύ ξεκάθαρα μια μέρα που ένιωσα πολύ αμήχανα επειδή ντράπηκα για τη μαμά μου. Ήμασταν έξω στην πίσω αυλή και μιλούσε με τουπέ. Ήταν ιρλανδικής καταγωγής και ήταν νοσοκόμα, άρα ήταν σε ανώτερο επίπεδο από ότι ο κόσμος στη γειτονιά. Έτσι, κάτι την είχε ενοχλήσει και μιλούσε με ύφος. Ξέρω ότι είπε κάτι του τύπου «Πωλ, θα τον ρωτήσεις αν θα πάει…» και το είπε με προφορά χρησιμοποιώντας το arsk αντί για ask».

Τότε εκείνος έσπευσε να τη διορθώσει «Arsk! Arsk! Είναι ask μαμά». Και εκείνη ντράπηκε λίγο. Θυμάμαι ότι αργότερα σκέφτηκα "Θεέ μου, θα ήθελα να μην το είχα πει ποτέ αυτό". Και μου κόλλησε. Όταν πέθανε το σκέφτηκα» παραδέχθηκε ο Πολ Μακ Κάρτνεϊ.

Ο ΜακΚάρτνεϊ έγραψε το τραγούδι όταν ήταν 24 ετών, σχεδόν μια δεκαετία αφότου η μητέρα του, Μαίρη, πέθανε από καρκίνο.

Το Yesterday μπήκε Hall of Fame το 1997 και ψηφίστηκε το Νο.1 ποπ τραγούδι όλων των εποχών από το περιοδικό Rolling Stone και το MTV το 2000. Το τραγούδι είναι επίσης ένα από εκείνα που έχουν διασκευαστεί περισσότερο με 2.200 εκδοχές.

Ο ΜακΚάρτνεϊ έχει πει στο παρελθόν ότι ο θάνατος της μητέρας του τον βοήθησε να εκφράσει την αίσθηση της απώλειας του.

Με πληροφορίες του Guardian

