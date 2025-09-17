ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ο Jaden Smith είναι ο νέος δημιουργικός διευθυντής του Christian Louboutin 

«Όταν τον συνάντησα για πρώτη φορά ένιωσα ότι με τη δημιουργική του καθοδήγηση η ανδρική μας συλλογή θα εξελιχθεί με έναν συναρπαστικό και δυναμικό τρόπο», λέει ο σχεδιαστής

Ο Jaden Smith είναι ο νέος δημιουργικός διευθυντής του Christian Louboutin
Ο Jaden Smith / Φωτ.: EPA
Ο Jaden Smith είναι ο νέος δημιουργικός διευθυντής της ανδρικής συλλογής του Christian Louboutin.

Ο δισεκατομμυριούχος κατασκευαστής υποδημάτων προσέλαβε τον γιο του Will Smith ως νέο δημιουργικό διευθυντή για την κατηγορία ανδρικών υποδημάτων.

Εκτός από ηθοποιός και μουσικός ο Jaden Smith αποτελεί και το μήλον της έριδος για μεγάλους οίκους μόδας, από όταν έγινε ο πρώτος άνδρας που διαφήμισε τα γυναικεία ρούχα Louis Vuitton, το 2016. Τώρα, ο 27χρονος ηγηθεί της ανδρικής σειράς του Louboutin. Η πρώτη capsule συλλογή του θα παρουσιαστεί στο Παρίσι τον Ιανουάριο.

Η ανδρική σειρά του Louboutin έκανε το ντεμπούτο της το 2010, ανταποκρινόμενη στη ζήτηση για τα καρφωτά παπούτσια που είχε σχεδιάσει αρχικά κατόπιν παραγγελίας για τον τραγουδιστή Mika. Το 2011 ακολούθησε το πρώτο αποκλειστικό κατάστημα ανδρικών, στην οδό Jean-Jacques Rousseau στο Παρίσι. Το εμβληματικό μοτίβο με τα καρφιά -εμπνευσμένο από την αφίσα της δυστοπικής ταινίας Rollerball του 1975  -επεκτάθηκε σε βελούδινα loafers, sneakers, σακίδια και νεσεσέρ.

Παρότι το ενδιαφέρον για τα sneakers με καρφιά έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, οι ανδρικές πωλήσεις του οίκου συνεχίζουν να αυξάνονται. Η ζήτηση για κλασικά επίσημα παπούτσια με τη χαρακτηριστική κόκκινη σόλα του Louboutin έχει εκτοξευθεί, με αποτέλεσμα τα ανδρικά προϊόντα να αντιπροσωπεύουν πλέον το 24% του συνολικού τζίρου, σύμφωνα με την εταιρεία.

«Όταν συνάντησα για πρώτη φορά τον Jaden, διέκρινα αμέσως ότι ταιριάζει απόλυτα με τη Maison. Ο κόσμος του είναι πλούσιος και πολυδιάστατος, το στυλ και η πολιτισμική του ευαισθησία εμπνέουν, ενώ η περιέργεια και η δεκτικότητά του είναι αξιοθαύμαστες. Ένιωσα ότι με τη δημιουργική του καθοδήγηση η ανδρική μας συλλογή θα εξελιχθεί με έναν συναρπαστικό και δυναμικό τρόπο. Αισθάνομαι ότι είναι η ιδανική προσθήκη στην δημιουργική μας ομάδα και ανυπομονώ πραγματικά να διασκεδάσουμε δουλεύοντας μαζί στις ανδρικές συλλογές μας
 -Christian Louboutin"».

Με πληροφορίες από The Business of Fashion
 

