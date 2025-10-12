Νταϊάν Κίτον: Το αντίο των Κόπολα, Γκόλντι Χον, Στιβ Μάρτιν

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Νταϊάν Κίτον, που πέθανε σε ηλικία 79 ετών στην Καλιφόρνια, υπήρξε μία από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες του αμερικανικού κινηματογράφου. Με ερμηνείες και προσωπικό στυλ που άφησαν εποχή, πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως The Godfather, Annie Hall, Father of the Bride και Something’s Gotta Give.

Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε κύμα συγκίνησης σε όλο το Χόλιγουντ. Συνάδελφοι, σκηνοθέτες και φίλοι της μοιράστηκαν λόγια αγάπης και αναμνήσεις, τιμώντας μια γυναίκα που ενσάρκωσε την αυθεντικότητα και τη δημιουργικότητα.

Μπέτ Μίντλερ

Η Μπέτ Μίντλερ, συμπρωταγωνίστριά της στο The First Wives Club, έγραψε στο Instagram:

«Ήταν ξεκαρδιστική, απόλυτα αυθεντική και χωρίς ίχνος πονηριάς ή ανταγωνισμού, όπως ίσως θα περίμενε κανείς από μια τόσο μεγάλη σταρ. Αυτό που έβλεπες, ήταν αυτό που ήταν… oh, la, lala!»

Φράνσις Φορντ Κόπολα

Ο σκηνοθέτης του «Νονού» Φράνσις Φορντ Κόπολα, θυμήθηκε την πρώτη τους γνωριμία και τη συνεργασία τους:

«Την είδα στην ταινία Lovers and Other Strangers και ήξερα ότι έπρεπε να την έχω για τον ρόλο της Κέι στο Godfather. Μου είχε πει ότι έχτισε τον χαρακτήρα της πάνω στη σύζυγό μου, την Έλι. Και την ίδια περίοδο, με το Annie Hall, δημιουργούσε μια νέα μόδα. Όλα πάνω στη Νταϊάν ήταν προσωποποίηση της δημιουργικότητας»

Κίμπερλι Γουίλιαμς-Πέισλι

Η Κίμπερλι Γουίλιαμς-Πέισλι, που υποδύθηκε την κόρη της Κίτον στις ταινίες Father of the Bride, έγραψε:

«Νταϊάν, η συνεργασία μαζί σου θα είναι πάντα μια από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής μου. Είσαι μοναδική – και ήταν συναρπαστικό να βρίσκομαι στην τροχιά σου, έστω για λίγο. Σε ευχαριστώ για την καλοσύνη, τη γενναιοδωρία, το ταλέντο και πάνω απ’ όλα για το γέλιο σου.»

Στιβ Μάρτιν

Ο Στιβ Μάρτιν, κινηματογραφικός της σύζυγος στο Father of the Bride, έγραψε στο Χ:«Loved!» Παράλληλα ανάρτησε απόσπασμα συνέντευξης όπου ο Μάρτιν Σορτ τη ρωτά ποιος είναι πιο ελκυστικός, ο ίδιος ή ο Μάρτιν· και εκείνη απαντά: «Και οι δύο είστε ηλίθιοι.»

Γκόλντι Χον

Η Γκόλντι Χον, συμπρωταγωνίστριά της στο The First Wives Club, έγραψε:

«Πώς να σε αποχαιρετήσουμε; Ποιες λέξεις να βρούμε όταν η καρδιά είναι σπασμένη; Ποτέ δεν σου άρεσαν οι φιλοφρονήσεις, ήσουν τόσο ταπεινή – αλλά τώρα δεν μπορείς να μου πεις “σταμάτα, αγάπη μου”. Δεν υπήρξε και δεν θα υπάρξει άλλη σαν εσένα.»

Κάρλι Σάιμον

Η τραγουδίστρια Κάρλι Σάιμον, στενή φίλη της Κίτον, έγραψε στο Instagram:

«Η Νταϊάν είχε μια ζεστασιά και ευφυΐα που σε κέρδιζαν αμέσως, και μια τόλμη στη δουλειά της που σε άφηνε άφωνο. Πάντα πίστευα ότι ήταν μία από τις μεγαλύτερες ηθοποιούς που πέρασαν ποτέ από την οθόνη. Η απώλειά της είναι βαθιά προσωπική – θα μου λείψει το φως, το γέλιο και η σύνδεσή μας.»

Σίνθια Νίξον

Η Σίνθια Νίξον θυμήθηκε τη συνεργασία τους στο Five Flights Up:

«Όταν ήμουν παιδί, η Νταϊάν Κίτον ήταν το απόλυτο είδωλό μου. Λάτρευα την ερμηνεία της, το ύφος της, τα πάντα επάνω της. Το να δουλέψω μαζί της ήταν όνειρο που έγινε πραγματικότητα.»

Μάντι Μουρ

Η Μάντι Μουρ, που υποδύθηκε την κόρη της στο Because I Said So, σημείωσε:

«Λένε να μη γνωρίζεις τους ήρωές σου, αλλά εγώ είχα την τύχη να δουλέψω με μία από αυτές και να την αποκαλώ “μαμά” για λίγους μήνες. Ήταν τιμή ζωής. Μια εκθαμβωτική ψυχή, τότε και τώρα.»

Οκτάβια Σπένσερ

Η Οκτάβια Σπένσερ πρόσθεσε:

«Σε ευχαριστούμε, Νταϊάν, που μας θύμισες ότι η αυθεντικότητα δεν βγαίνει ποτέ από τη μόδα.»

Μπεν Στίλερ

Ο Μπεν Στίλερ έγραψε στο Χ:

«Μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές ηθοποιούς όλων των εποχών. Ένα είδωλο στυλ, χιούμορ και ευφυΐας. Λαμπρή. Τι άνθρωπος.»

Diane Keaton. One of the greatest film actors ever. An icon of style, humor and comedy. Brilliant. What a person. — Ben Stiller (@BenStiller) October 11, 2025

