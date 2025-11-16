«Είναι γραμμένο στη διαθήκη»: Ο Εντ Σίραν εξηγεί το μυστικό μεταθανάτιο project του

Ο Εντ Σίραν αποκάλυψε ότι έχει συμπεριλάβει στη διαθήκη του ένα ασυνήθιστο σχέδιο: την έκδοση ενός μεταθανάτιου άλμπουμ με τίτλο Eject, το οποίο θα κυκλοφορήσει μόνο μετά τον θάνατό του.

Όπως εξήγησε σε συνέντευξή του στον Ζέιν Λόου, έχει συμφωνήσει με τη σύζυγό του, Τσέρι Σιμπόρν, για το πώς θα επιλεγεί και θα παρουσιαστεί το υλικό.

Ο Σίραν μίλησε για μια νέα σειρά δίσκων που ξεκινά με το Play και θα συνεχιστεί με τα Pause, Fast Forward, Rewind και Stop. Όταν ο Λόου τον ρώτησε αν το Stop θα αποτελέσει το φινάλε της καριέρας του, ο Σίραν απάντησε γελώντας: «Όχι. Θα είναι το Stop… και μετά το Eject.»

Ο παρουσιαστής γέλασε, αλλά ο Σίραν διευκρίνισε ότι μιλά κυριολεκτικά: «Είναι όντως στη διαθήκη μου. Η Τσέρι θα διαλέξει τα τραγούδια. Είναι όλα γραμμένα, αν μου συνέβαινε κάτι αύριο.»

Εντ Σίραν: Τι θα περιέχει το Eject

Το μεταθανάτιο άλμπουμ θα βασιστεί σε ανέκδοτο υλικό που ο Σίραν έχει γράψει από τα 18 του μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής του. «Απλώς διάλεξε τα 10 καλύτερα», είπε απευθυνόμενος στη σύζυγό του μέσα από τη συνέντευξη.

Για να εξηγήσει την ιδέα, χρησιμοποίησε ένα παράδειγμα: «Φαντάσου να πέθαινε ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ και να έβγαιναν ηχογραφήσεις από τότε που ήταν 16 στους Beatles μέχρι τα τελευταία του χρόνια — τα 10 καλύτερα από όλη του τη διαδρομή. Κάποιοι ίσως να μην το ήθελαν, αλλά για πολλούς φαν θα ήταν συναρπαστικό.»

Ο Σίραν είπε ότι πολλά μεταθανάτια άλμπουμ κυκλοφορούν «χωρίς κανέναν σχεδιασμό», κάτι που δεν επιθυμεί για το δικό του έργο. «Θέλω να μιλάω με τη Τσέρι σε όλη μου τη ζωή για το ποια κομμάτια μου αρέσουν. Δεν θέλω να φύγω και απλώς κάποιος να μαζέψει ό,τι βρει.»

Αν και το Eject είναι προορισμένο για μετά θάνατον, ο Σίραν παραδέχτηκε ότι το Stop λειτουργεί στη σκέψη του σαν μια συμβολική «τελική δήλωση», εμπνευσμένη από το The Black Album του Jay-Z. «Δεν λέω ότι θα είναι ο τελευταίος μου δίσκος. Πιθανότατα θα συνεχίσω να γράφω. Αλλά πρέπει να φτιαχτεί με την ίδια φροντίδα. Λατρεύω το Black Album γιατί ο Jay-Z είπε: “Αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που προσφέρω στον κόσμο”.»

Με πληροφορίες από Rolling Stone

