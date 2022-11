Μουσείο αποσύρει «ρατσιστική, σεξιστική και ακατάλληλη» συλλογή μετά από 15 χρόνια

Μουσείο στο Λονδίνο αποσύρει μία από τις κύριες συλλογές του ύστερα από ανησυχίες για «ρατσιστικές, σεξιστικές και ανιστόρητες θεωρίες και γλώσσα».

Το Wellcome Collection ανέφερε πως το «Medicine Man» αποσύρεται ύστερα από 15 χρόνια. Το μουσείο χαρακτηρίζει το τέλος ως «ουσιαστική στροφή».

When our founder, Henry Wellcome started collecting in the 19th century, the aim then was to acquire vast numbers of objects that would enable a better understanding of the art and science of healing throughout the ages. pic.twitter.com/EDU1WznSpl — Wellcome Collection (@ExploreWellcome) November 25, 2022

Ο ιδρυτής του, Henry Wellcome, ο οποίος πέθανε το 1936, συνέλλεξε περισσότερα από 1 εκατομμύριο αντικείμενα για να δώσουν μια εικόνα της παγκόσμιας υγείας και ιατρικής.

Στα αμφιλεγόμενα αντικείμενα περιλαμβάνεται ένας πίνακας του 1916 με τίτλο «Ένας ιατρικός ιεραπόστολος φροντίζει έναν άρρωστο Αφρικανό», ο οποίος απεικονίζει έναν Αφρικανό να γονατίζει μπροστά σε έναν λευκό ιεραπόστολο.

Αυτό είναι μόλις ένα από τα αντικείμενα της συλλογής που προκάλεσαν δυσαρέσκεια.

The result was a collection that told a global story of health and medicine in which disabled people, Black people, Indigenous peoples and people of colour were exoticised, marginalised and exploited – or even missed out altogether. pic.twitter.com/XePI3FHyey — Wellcome Collection (@ExploreWellcome) November 25, 2022

Το μουσείο ανέφερε σε δήλωσή του στο Twitter: «Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το παρελθόν μας. Μπορούμε, όμως, να εργαστούμε για ένα μέλλον όπου θα δίνουμε φωνή στις αφηγήσεις και τις εμπειρίες εκείνων που έχουν αποσιωπηθεί, διαγραφεί και αγνοηθεί».

«Επιχειρήσαμε να το κάνουμε με μερικά κομμάτια στο Medicine Man, χρησιμοποιώντας παρεμβάσεις καλλιτεχνών. Όμως, η έκθεση εξακολουθεί να διαιωνίζει μια εκδοχή της ιατρικής ιστορίας που βασίζεται σε ρατσιστικές, σεξιστικές και αφελείς θεωρίες και γλώσσα».

Συμπλήρωσε πως η έκθεση της συλλογής πινάκων, βιβλίων και ανατομικών μοντέλων αφηγείται την αποικιακή ιστορία ενός ανθρώπου με «τεράστιο πλούτο, δύναμη και προνόμια».

But by exhibiting these items together – the very fact that they’ve ended up in one place – the story we told was that of a man with enormous wealth, power and privilege.



And the stories we neglected to tell were those that we have historically marginalised or excluded. pic.twitter.com/YYgr5xyl3J — Wellcome Collection (@ExploreWellcome) November 25, 2022

«Το αποτέλεσμα ήταν μια συλλογή που αφηγείται μια παγκόσμια ιστορία της υγείας και της ιατρικής, στην οποία τα άτομα με αναπηρία, οι μαύροι, οι αυτόχθονες ήταν εξωτικοί, περιθωριοποιημένοι και εκμεταλλευόμενοι - ή ακόμη και εντελώς αγνοημένοι».

Στην ιστοσελίδα του Wellcome Collection αναφέρεται ότι τα επόμενα χρόνια θα παρουσιαστεί μια νέα έκθεση με ιστορίες υγείας ανθρώπων που στο παρελθόν είχαν περιθωριοποιηθεί ή ακόμη και διαγραφεί από τα μουσεία.

This was problematic for a number of reasons.



Who did these objects belong to?



How were they acquired?



What gave us the right to tell their stories? pic.twitter.com/6RQAFQRPQZ — Wellcome Collection (@ExploreWellcome) November 25, 2022

Από το 2019 το μουσείου είναι υπό τη διεύθυνση της Melanie Keen, η οποία έχει εκφράσει την πρόθεσή της να ανακαλύψει σε ποιον ανήκαν τα αντικείμενα της συλλογής.

Με πληροφορίες από BBC