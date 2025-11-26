ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Μιχάλης Χατζηγιάννης: Ακύρωσε τις εμφανίσεις του για λόγους υγείας - «Θα υποβληθώ εκτάκτως σε επέμβαση»

Όπως εξήγησε, ένα χρόνιο ζήτημα που τον ταλαιπωρεί, υποτροπίασε

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ακύρωσε τις εμφανίσεις του για λόγους υγείας.

Όπως εξήγησε, χρειάζεται να υποβληθεί εκτάκτως σε μία επέμβαση καθώς ένα χρόνιο ζήτημα που τον ταλαιπωρεί κατά καιρούς, υποτροπίασε.

«Τελικά, το κλείσιμο αυτής της υπέροχης χρονιάς μας επιφύλασσε αναποδιές. Τον Οκτώβριο είχαμε τον καιρό, τώρα το σύμπαν... μου κλείνει το μάτι! Δυστυχώς, ένα χρόνιο ζήτημα που με ταλαιπωρεί κατά καιρούς υποτροπίασε και χρειάζεται να υποβληθώ εκτάκτως σε μία επέμβαση οφθαλμολογικής φύσεως» έγραψε χαρακτηριστικά.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Μιχάλη Χατζηγιάννη:

«Τελικά, το κλείσιμο αυτής της υπέροχης χρονιάς μας επιφύλασσε αναποδιές. Τον Οκτώβριο είχαμε τον καιρό, τώρα το σύμπαν… μου κλείνει το μάτι! 

Δυστυχώς, ένα χρόνιο ζήτημα που με ταλαιπωρεί κατά καιρούς υποτροπίασε και χρειάζεται να υποβληθώ εκτάκτως σε μία επέμβαση οφθαλμολογικής φύσεως. 

Καθώς με βάση τις οδηγίες των γιατρών το επόμενο διάστημα θα πρέπει να απέχω από τη σκηνή, οι επικείμενες προγραμματισμένες συναντήσεις μας στο @gazarte Roof Stage -που με τόση λαχτάρα περίμενα- δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν.

Υπόσχομαι ότι μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία και λάβω το «πράσινο φως», θα επιστρέψω στη σκηνή... δριμύτερος! 

Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την κατανόηση! 

P.S. Μείνετε συντονισμένοι για την ανακοίνωση των νέων ημερομηνιών από το καινούργιο έτος»

 
 
 
