Μεταφέρεται η sold-out συναυλία του Mulatu Astatke στην Αθήνα

Το 2025 σηματοδοτεί την αποχαιρετιστήρια περιοδεία του, σε συνδυασμό με την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Mulatu Plays Mulatu, που ηχογραφήθηκε σε Λονδίνο και Αντίς Αμπέμπα, με τη συμμετοχή big band και παραδοσιακών Αιθιόπων μουσικών

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η πολυαναμενόμενη συναυλία του Mulatu Astatke, θρυλικού πρωτοπόρου της αιθιοπικής τζαζ, που ήταν προγραμματισμένη για τις 25 Σεπτεμβρίου 2025 στο Θέατρο Βράχων, αναβάλλεται για τον Νοέμβριο λόγω αδιαθεσίας του καλλιτέχνη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των διοργανωτών, ο Astatke παρουσίασε αδιαθεσία μετά την εμφάνισή του στο Παρίσι και, κατόπιν ιατρικής σύστασης, του ζητήθηκε να ξεκουραστεί για τουλάχιστον 72 ώρες. Η νέα ημερομηνία της συναυλίας θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα, ενώ τα εισιτήρια που έχουν ήδη διατεθεί θα ισχύουν κανονικά. Για όσους δεν επιθυμούν να παραβρεθούν, θα υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων.

Ο Mulatu Astatke, γεννημένος το 1943 στην Τζίμμα της Αιθιοπίας, θεωρείται ο «πατέρας» του Ethio Jazz, ενός μοναδικού μουσικού υβριδίου που συνδυάζει την τζαζ με παραδοσιακούς αιθιοπικούς ήχους και λατινοαμερικανικούς ρυθμούς. Σπούδασε μουσική στο Trinity College του Λονδίνου και στο Berklee College of Music της Βοστώνης, όπου ήταν ο πρώτος Αφρικανός φοιτητής.

Στην πορεία της καριέρας του συνεργάστηκε με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως οι Mahmoud Ahmed, Getatchew Mekurya και Tilahun Gessesse, ενώ εισήγαγε καινοτομίες στη χρήση οργάνων όπως το βιμπράφωνο, τα ηλεκτρικά πλήκτρα, αλλά και τα παραδοσιακά αιθιοπικά krar, masenqo και washint.

Από τα τέλη της δεκαετίας του ’60 μέχρι σήμερα, ο Astatke έχει συμβάλει καθοριστικά στη διάδοση της αιθιοπικής τζαζ σε όλο τον κόσμο, με εμφανίσεις σε μεγάλες σκηνές, συνεργασίες με διεθνή σχήματα όπως οι Heliocentrics και η Either/Orchestra, και διδασκαλία σε κορυφαία πανεπιστήμια όπως το Harvard και το MIT.

Το 2025 σηματοδοτεί την αποχαιρετιστήρια περιοδεία του, σε συνδυασμό με την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Mulatu Plays Mulatu, που ηχογραφήθηκε σε Λονδίνο και Αντίς Αμπέμπα, με τη συμμετοχή big band και παραδοσιακών Αιθιόπων μουσικών.

Η συναυλία στην Αθήνα αναμένεται με ακόμα μεγαλύτερη ανυπομονησία, καθώς θα αποτελέσει μέρος αυτής της ιστορικής περιοδείας του κορυφαίου μουσικού.

Πολιτισμός

