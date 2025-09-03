Το ΜΕΤ ανακοίνωσε τη μεγάλη έκθεση του 2026 αφιερωμένη στον Ραφαήλ

Ο ζωγράφος, σχεδιαστής, αρχιτέκτονας, αρχαιολόγος και ποιητής Ραφαήλ αποτύπωσε στην τέχνη του το ανθρώπινο και το θείο, την αγάπη και τη φιλία, τη μάθηση και τη δύναμη και διαμόρφωσε την πορεία του δυτικού πολιτισμού.

Από τους «γίγαντες» της Αναγέννησης, μαζί με τον Λεονάρντο ντα Βίντσι και τον Μιχαήλ Άγγελο, ο Ραφαήλ παρήγαγε τεράστιο αριθμό έργων κατά τη διάρκεια της σχετικά σύντομης καριέρας του, που εκτείνεται σε μόλις δύο δεκαετίες.

Το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης (The Met) θα τον τιμήσει με μια έκθεση με τίτλο «Raffael: Sublime Poetry» («Ραφαήλ: Υψηλή Ποίηση»), τη μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ για τον δάσκαλο της Αναγέννησης στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία θα διαρκέσει από τις 29 Μαρτίου έως τις 28 Ιουνίου 2026. Περισσότερα από 200 έργα −πίνακες ζωγραφικής, σχέδια και ταπισερί από παγκόσμιες συλλογές− θα προσφέρουν μια ολοκληρωμένη επισκόπηση της καριέρας του.

Ο τιτάνας της ιταλικής Αναγέννησης συνδύασε τη φιλοδοξία με τον λυρισμό για να δημιουργήσει έργα με πνευματική ένταση και συναισθηματικό βάθος, μια απαραίτητη δεξιότητα στο σύνθετο πολιτικό τοπίο των αυλών της Αναγέννησης. Στη σύντομη ζωή του −πέθανε μόλις 37 ετών− ήταν απόλυτα επιτυχημένος ως ζωγράφος, σχεδιαστής και αρχιτέκτονας και το έργο του θεωρήθηκε το αποκορύφωμα της καλλιτεχνικής τελειότητας για αιώνες μετά τον θάνατό του.

Οι θησαυροί που θα εκτεθούν θα φωτίσουν τη λαμπρότητα της εξαιρετικής δημιουργικότητας του Ραφαήλ, γιου ενός ζωγράφου και ποιητή, που συναναστράφηκε με τους κορυφαίους συγγραφείς και στοχαστές της εποχής του στη Ρώμη, επιδεικνύοντας μια ποιητική ευαισθησία που γοήτευσε τους συνομηλίκους του και τις επόμενες γενιές. Η έκθεση αναπτύσσεται ώστε ο επισκέπτης να παρακολουθήσει το πλήρες εύρος της ζωής και της καριέρας του, από τη γέννησή του στο Ουρμπίνο και την άνοδό του στη Φλωρεντία, όπου άρχισε να αναδεικνύεται ως ομότιμος του Λεονάρντο ντα Βίντσι και του Μιχαήλ Άγγελου, μέχρι την τελευταία παραγωγική δεκαετία του στην παπική αυλή στη Ρώμη.

Για να υπογραμμίσει το εύρος της ιδιοφυΐας του, η έκθεση συγκεντρώνει σημαντικά σχέδια, πίνακες και ταπισερί από δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές σε όλη την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, πολλά από τα οποία δεν έχουν ποτέ εκτεθεί μαζί. Με ιδιαίτερη προσοχή στην απεικόνιση των γυναικών από τον Ραφαήλ −από τη χρήση γυμνών γυναικείων μοντέλων για πρώτη φορά στη δυτική τέχνη μέχρι τις τρυφερές απεικονίσεις της Παναγίας με το Βρέφος− και τις πρόσφατες επιστημονικές ανακαλύψεις που έγιναν χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής, αυτή η έκθεση προσφέρει μια σπάνια ευκαιρία να βιώσετε την ιδιοφυΐα ενός καλλιτέχνη που βοήθησε στη διαμόρφωση της πορείας της ιστορίας της τέχνης.

Ο Τζόρτζιο Βαζάρι (1511-1574), συγγραφέας του «Οι βίοι των πλέον εξαίρετων ζωγράφων, γλυπτών και αρχιτεκτόνων», που αναφερόταν στους καλλιτέχνες της Αναγέννησης, έγραψε μετά τον θάνατο του Ραφαήλ: «Ο Ραφαήλ έζησε πιότερο σαν πρίγκιπας παρά σαν ζωγράφος. Η τέχνη της ζωγραφικής ήταν ανυπολόγιστα τυχερή που μπόρεσε να εξασφαλίσει την αφοσίωση ενός τεχνίτη που με τις αρετές και τη διάνοιά του την ανύψωσε στα ουράνια. Είναι επίσης τυχερή που έχει σήμερα ακολούθους που βαδίζουν στα χνάρια του Ραφαήλ. Γιατί τους έδειξε πώς να ζήσουν και πώς να συνδυάσουν την αρετή με την τέχνη».