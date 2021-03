Μετά τα επιτυχημένα δωρεάν webinars THE POWER OF THE BODY ON SCREEN / THE EDITOR AS A CHOREOGRAPHER και CINEMATIC EDITING / DYNAMIC FILMING με θέμα τις καλές πρακτικές κινηματογράφησης του χορού για την οθόνη, η MØZ συνεχίζει τις πολιτιστικές δραστηριότητες σε φυσικό και virtual χώρο, στο πλαίσιο του mAPs - migrating Artists Project.

Βασικός σκοπός των δραστηριοτήτων είναι η ενδυνάμωση της κοινότητας και η μετατροπή φυσικών και ψηφιακών πρακτικών σε πεδία πειραματισμού, που αναδημιουργούν συνεχώς τους καλλιτεχνικούς κώδικες και προτείνουν βιώσιμες δημιουργικές λύσεις.

Το κοινό θα μπορέσει να συνομιλήσει με διεθνείς καλλιτέχνες σε ένα virtual πρόγραμμα (mAPs e-talks) που θα λάβει χώρα ψηφιακά. Για μικρούς και μεγάλους η ΜØΖ θα διοργανώσει SCREENDANCE WORKSHOPS - χορεύοντας για την κάμερα, που θα πραγματοποιηθούν στον ψηφιακό και φυσικό χώρο σε συνεργασία με την ομάδα Κινητήρας Ω (65+), με το Πολιτιστικό Κέντρο Αμαρουσίου και με το Dare Dance Digitalize - Αντώνης Μπέρτος και το project Further the Movement (με την υποστήριξη του ΥΠΠΟΑ και του Δικτύου για τα Κοινωνικά Δικαιώματα του Παιδιού).

Για τους επαγγελματίες σπουδαστές χορού, σε συνεργασία με την Μπέτυ Δραμισιώτη και την Επαγγελματική Σχολή Χορού Ακτίνα θα διοργανωθεί το σεμινάριο χορού DANCING IN DIFFERENCE. Το σεμινάριο στοχεύει στον συνδυασμό του σύγχρονου χορού με στοιχεία popping & voguing και θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Στέλλα Κουλουβαρδή και την Αριάδνη Μίκου (mAPsεπιλεγμένη καλλιτέχνης). Ενώ για τους εργαζόμενους στο χώρο του χορού θα πραγματοποιηθεί το τρίτο σε σειρά best practices sharing - SCREENDANCE webinar / ΜΟΝΤΑΖ με την Χρυσάνθη Μπαδέκα. (Οι ημερομηνίες για τα συγκεκριμένα σεμινάρια θα ανακοινωθούν τους προσεχείς μήνες).

Πρόγραμμα Μάρτιος 2021

27 Μαρτίου 2021 - 20:00-21:30

DANCE+SCREEN amidst covid-19 - SCREENDANCE AS A PRACTICE FOR SOCIAL TRANSFORMATION

e-talk event στην αγγλική γλώσσα - zoom link: https://zoom.us/j/3438651653

Εισαγωγή: Χρυσάνθη Μπαδέκα (mAPs co-founder & Project Manager στην Ελλάδα)

Με τους συγγραφείς του A Forum of Questions for Active Viewing, Learning and Creating on Screen(s) During a Global Pandemic – μελλοντική έκδοση.

Συντονίστρια: Αριάδνη Μίκου (mAPs selected artist), Elisa Frasson: Ερευνήτρια-Curator, Marisa Hayes: Founding co-director, Festival International de Vidéo Danse de Bourgogne, Marco Longo: Παραγωγός ταινιών και programmer, Katja Vaghi: Ερευνήτρια

26 Μαρτίου 2021 – 11:00-13:00

SCREENDANCE WORKSHOP- χορεύοντας για την κάμερα

με την ομάδα ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Ω (65+)

virtual δημιουργική συνάντηση με την ομάδα Κινητήρας Ω (65+) και την Χρυσάνθη Μπαδέκα, με screendance προβολές, συζητήσεις και κινητικές προκλήσεις επάνω στην θεματική power-adventure-transformation.

27 Μαρτίου 2021 - 11:00-13:00

SCREENDANCE WORKSHOP- χορεύοντας για την κάμερα

με την ομάδα ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Ω (65+)

28 Μαρτίου 2021 -14:00-15:00

SCREENDANCE WORKSHOP- χορεύοντας για την κάμερα

για παιδιά και εφήβους

virtual δημιουργική συνάντηση για παιδιά με gaming videodance challenges και εργαλεία σύνθεσης της κίνησης on screen σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Κέντρο Αμαρουσίου και για μία μικτή ομάδα εφήβων, σε συνεργασία με το Dare Dance Digitalize - Αντώνης Μπέρτος και το project Further theMovement (με την υποστήριξη του ΥΠΠΟΑ και του Δικτύου για τα Κοινωνικά Δικαιώματα του Παιδιού).

Δηλώσεις Συμμετοχής: mozproductions.contact@gmail.com

Η συμμετοχή σε όλα τα σεμινάρια και workshops είναι δωρεάν για το κοινό.