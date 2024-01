Λόρι Άντερσον: Αποσύρεται από καθηγητική θέση γερμανικού πανεπιστημίου – Ερευνούν τις πολιτικές πεποιθήσεις της

Η Λόρι Άντερσον αποσύρθηκε από την καθηγητική της θέση στο Πανεπιστήμιο Τεχνών Folkwang της Γερμανίας μετά από έρευνα που διενήργησε το ίδρυμα σχετικά με την πολιτική της στάση υπέρ της Παλαιστίνης.

Η Άντερσον είχε υπογράψει μια ανοιχτή «επιστολή κατά του απαρτχάιντ» που συντάχθηκε από Παλαιστίνιους καλλιτέχνες το 2021 και ζητούσε να σταματήσει η ισραηλινή βία κατά της Παλαιστίνης.

Στην Άντερσον προσφέρθηκε η θέση «Pina Bausch» -πρακτικά πρόκειται για θέση επισκέπτη καθηγητή- νωρίτερα αυτόν τον μήνα, πριν η ηγεσία του πανεπιστημίου μάθει για την υποστήριξή της στην Παλαιστίνη μέσω της συγκεκριμένης επιστολής του 2021. Μόλις το έμαθαν οι επικεφαλής του εκπαιδευτικού ιδρύματος, φέρεται να ρώτησαν την καλλιτέχνιδα αν η στάση της κατά του Ισραήλ είχε αλλάξει.

«Για ‘μένα, το ερώτημα δεν είναι αν οι πολιτικές μου απόψεις έχουν αλλάξει. Το πραγματικό ερώτημα είναι, γιατί τίθεται καν αυτή η ερώτηση», δήλωσε η Άντερσον σε δελτίο τύπου που εξέδωσε το Πανεπιστήμιο Folkwang. «Σε αυτό το πλαίσιο, αποσύρομαι από το πρόγραμμα», αναφέρεται επιπροσθέτως.

Η Αμερικανίδα καλλιτέχνις επρόκειτο να αναλάβει τη θέση –με σύμβαση ενός έτους- τον Απρίλιο, ακολουθώντας τη Μαρίνα Αμπράμοβιτς.

Στο δελτίο Τύπου, οι εκπρόσωποι του πανεπιστημίου ανέφεραν ότι, μαζί με τους συναδέλφους τους στο Ίδρυμα Pina Bausch και την καλλιτέχνιδα, δεν έλαβαν την απόφαση «ελαφρά τη καρδία», αλλά στο «πλαίσιο της τρέχουσας συζήτησης για την ελευθερία της τέχνης και την ελευθερία της έκφρασης».

Αναφέρεται επίσης, ότι «το πανεπιστήμιο αντιτίθεται αποφασιστικά σε κάθε μορφή αντισημιτισμού, μισανθρωπισμού και ρατσισμού».

Η απόσυρση της Άντερσον είναι ακόμα ένα πρόσφατο παράδειγμα της συνεχιζόμενης τριβής μεταξύ καλλιτεχνών και καλλιτεχνικών οργανισμών ή/και ιδρυμάτων, πολλά από τα οποία γίνονται όλο και περισσότερο χώροι διαφωνίας εν μέσω ενός νέου κύματος διαδηλώσεων κατά του πολέμου στη Γάζα.

Δεν είναι μόνο η Άντερσον - η Τέχνη ως πεδίο αντιπαραθέσεων για τη Γάζα

Για παράδειγμα, την Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου, μια ομάδα γυναικών συγκεντρώθηκε έξω από την Tate Modern του Λονδίνου για να διαμαρτυρηθεί για τις αμέτρητες καταγγελίες για σεξουαλική βία της Χαμάς εναντίον Ισραηλινών ομήρων φορώντας ματωμένα παντελόνια που θύμιζαν εκείνα που φορούσε η 19χρονη Ισραηλινή Naama Levy, η οποία κρατήθηκε όμηρος από άνδρες της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Η διαμαρτυρία συνέπεσε με μια εκδήλωση για την κολεκτίβα Guerrilla Girls και τη ρωσική πανκ αντιστασιακή ομάδα Pussy Riot, η οποία συνέπεσε χρονικά με την τρέχουσα έκθεση του μουσείου, "Women in Revolt!": Art and Activism in the U.K., 1970-1990".

Οι διοργανωτές της διαδήλωσης δήλωσαν ότι η εκδήλωση «έδειξε τη σιωπή και τη συνενοχή της διεθνούς φεμινιστικής κοινότητας μπροστά στους μαζικούς βιασμούς γυναικών και κοριτσιών από τη Χαμάς», σύμφωνα με την εφημερίδα The Jewish Chronicle, η οποία μετέδωσε πρώτη την είδηση.

Την επόμενη ημέρα, τα κεντρικά γραφεία της γκαλερί Pace στην πόλη της Νέας Υόρκης έκλεισαν για το κοινό αφού οι εξωτερικοί χώροι της γκαλερί βάφτηκαν με σπρέι και οι τοίχοι γέμισαν με φιλοπαλαιστινιακά μηνύματα όπως «ελευθερία στη Γάζα».

Η ενέργεια αυτή έρχεται μετά την απόφαση της συγκεκριμένης γκαλερί να αναρτήσει ένα αμφιλεγόμενο βίντεο στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram στις 14 Ιανουαρίου, στο οποίο παρουσιάζεται το έργο Signaling. Πρόκειται για το βίντεο του Ισραηλινού καλλιτέχνη Michal Rovner (από το 2023), ο οποίος εκπροσωπείται από την γκαλερί. Σύμφωνα με την περιγραφή της Pace, το βίντεο είναι «μια έκκληση για την ασφαλή επιστροφή των περισσότερων από 100 Ισραηλινών ομήρων που εξακολουθούν να αγνοούνται».

Αφού ακολούθησε καταιγισμός οργισμένων σχολίων, από χρήστες που υποστήριζαν ότι όλο αυτό είναι σα να μην αναγνωρίζονται οι περισσότεροι από 26.000 θάνατοι Παλαιστινίων στη σύγκρουση, η γκαλερί προχώρησε σε διόρθωση της ανάρτησής της στο Instagram με ένα κείμενο το οποίο έκανε λόγο για ένα «ευρύτερο πλαίσιο της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Γάζα και τις φρικτές ανθρώπινες απώλειες».

Αυτό το κύμα οργής ωστόσο δεν το αντιμετώπισε μόνο η γκαλερί Pace. Και η γκαλερί Lévy Gorvy Dayan είχε γεμίσει περισσότερες από μία φορές με αφίσες που διαμαρτύρονταν για τις απόψεις των ιδιοκτητών της σχετικά με τον πόλεμο του Ισραήλ με την Παλαιστίνη. Πολλές γκαλερί στο Lower East Side είδαν τους εξωτερικούς χώρους της να γεμίζουν με αφίσες με αντισιωνιστικό περιεχόμενο νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

«Είμαστε μια γκαλερί που αποτελείται από μια κοινότητα καλλιτεχνών και εργαζομένων, πολλοί από τους οποίους ασχολούνται ενεργά με κοινωνικοπολιτικά ζητήματα και είναι συντονισμένοι με τα παγκόσμια γεγονότα», ανέφεραν οι εκπρόσωποι της Pace σε δήλωσή τους το Σάββατο.

«Με αυτή την ποικιλομορφία έρχονται και διαφορετικές απόψεις. Σε περιπτώσεις διαφωνίας, παραμένουμε προσηλωμένοι στην υποστήριξη ενός ουσιαστικού πολιτισμένου διαλόγου», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

