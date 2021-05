Στο You tube της Ναόμι Κάμπελ No filter εμφανίστηκε η Ιμάν, μια εμβληματική εικόνα μαύρου μοντέλου που η είσοδός της στο χώρο της μόδας άλλαξε τους κανόνες της βιομηχανίας.

Η Ιμάν που μεγάλωσε στη Σομαλία και μετακόμισε στη Νέα Υόρκη το 1975, μίλησε για τον κανόνα της βιομηχανίας μόδας να αμείβει τα λευκά μοντέλα με υψηλότερο ποσοστό από τια μαύρες συναδέλφους τους.

«Η πρώτη μου εμπειρία (με τον ρατσισμό) ήταν να βλέπω τις διαφορές στην αμοιβή μεταξύ λευκών μοντέλων και μαύρων μοντέλων» είπε στην εκπομπή της Ναόμι Κάμπελ. «Η αμοιβή μου ήταν διαφορετική από αυτή που έπαιρναν τα λευκά κορίτσια - ήταν ένας σιωπηρός κανόνας».

Όταν η Ιμάν το συνειδητοποίησε έκανα απεργία για τρεις μήνες. «Σκέφτηκα», είπε αν κάνω την ίδια δουλειά με ένα μοντέλο καυκάσιας καταγωγής, γιατί πληρώνομαι λιγότερο; Νόμιζα ότι αν έπαιρνα χαμηλότερο μισθό θα ήταν σαν να έλεγα ότι αξίζω λιγότερα».

Η Ιμάν είπε ότι το πρακτορείο μοντέλων άλλαξε τελικά το ποσοστό της για να εξισώσει την μισθολογική διαφορά.

Η Ιμάν σήμερα έχει την επιχείρηση Iman Cosmetics, εκατομμυρίων δολαρίων που ξεκίνησε το 1994.

Το θρυλικό μοντέλο μίλησε επίσης για την πρώτη φωτογράφηση της, το 1975, όταν διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε μακιγιάζ για τον τόνο της επιδερμίδας της. «Ήμουν σε μια φωτογράφηση της Vogue με ένα λευκό μοντέλο. Όταν ο μακιγιέρ τελείωσε το μακιγιάζ της και ήταν η σειρά μου, με ρώτησε: «Φέρατε το δικό σας μέικ-απ;». Η Ιμάν δεν είχε, οπότε ο μακιγιέρ έκανε μια ανάμειξη των μεικ - απ που είχε για να τα αντιστοιχίσει στην επιδερμίδα της. «Όταν κοίταξα στον καθρέφτη, δεν φαινόμουν πλέον καφέ, φαινόμουν γκρι», είπε.

Η εμπειρία την ενθάρρυνε και ήταν η έμπνευση να δημιουργήσει τη δική της σειρά καλλυντικών και μακιγιάζ. Αυτή τη στιγμή η επιχείρησή της έχει 11 αποχρώσεις μέικ – απ για κάθε τόνο επιδερμίδας.

Μίλησε ακόμα και για την ίντριγκα που δημιουργούσε η ίδια η βιομηχανία μόδας μεταξύ των μαύρων μοντέλων. Η στάση τους ήταν να αποθαρρύνουν το ένα μοντέλο για να το αντικαταστήσουν με ένα άλλο, ενώ πολλά λευκά μοντέλα μπορούσαν να λειτουργούν ταυτόχρονα. Της συνέβη για ένα διάσημο άλλο μαύρο μοντέλο, την Μπέβερλι Τζόνσον. Η Ιμάν είπε «δεν πρόκειται να παίξω αυτό το παιχνίδι γιατί υπάρχει χώρος και για τις δυο μας».

Iman our Queen on Being Discovered, the Black Girls Coalition, and Being a Grandma | No Filter