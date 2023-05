Κρυμμένος θησαυρός εντοπίστηκε στην Ιταλία – Ρωμαϊκά νομίσματα ηλικίας 2.000 ετών

Πολιτισμός / Μια ιδιαίτερη έκθεση όπου έργα και φυτά μοιράζονται έναν κοινό κύκλο ζωής

Η pop-up έκθεση σύγχρονης τέχνης «Degustation Menu for Carnivorous Plants. To eat or to be eaten?» φιλοξενείται στο χώρο του Rizom, ένα δημιουργικό χώρο όπου φυτά, έργα τέχνης, δημιουργοί και καλλιτέχνες συμβιώνουν και συνδιαμορφώνονται, από τις 21 έως και τις 29 Απριλίου.

THE LIFO TEAM