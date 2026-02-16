Κρατικά Βραβεία Συγγραφής Θεατρικού Έργου 2026: Προκήρυξη διαγωνισμού από το ΥΠΠΟ

Το υπουργείο Πολιτισμού προκηρύσσει διαγωνισμό των Κρατικών Βραβείων Συγγραφής Θεατρικού Έργου για το έτος 2026 και καλεί θεατρικούς συγγραφείς από όλη τη χώρα να καταθέσουν τα έργα τους, στο πλαίσιο της ενίσχυσης και προαγωγής της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση (ΥΠΠΟ/53474/06.02.2026), ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες βραβείων:

Κρατικό Βραβείο Συγγραφής Θεατρικού Έργου, με χρηματικό έπαθλο 7.000 ευρώ.

Κρατικό Βραβείο Συγγραφής Θεατρικού Έργου για Παιδιά, με έπαθλο 5.000 ευρώ.

Κρατικό Βραβείο για Νέους Θεατρικούς Συγγραφείς «Χρύσα Σπηλιώτη», επίσης με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ και με δικαίωμα συμμετοχής αποκλειστικά νέων δημιουργών, των οποίων έργα δεν έχουν εκδοθεί, παρουσιαστεί ή διαγωνιστεί στο παρελθόν.

Η αρμόδια Επιτροπή δύναται, επιπλέον, να απονείμει Έπαινο σε έργο που δεν βραβεύτηκε αλλά ξεχωρίζει για την τόλμη και την καινοτομία του.

Προθεσμία και προδιαγραφές συμμετοχής

Η προθεσμία υποβολής των έργων λήγει την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026. Τα έργα μπορούν να ανήκουν σε όλα τα είδη της δραματικής τέχνης, υπό την προϋπόθεση ότι είναι γραμμένα απευθείας στην ελληνική γλώσσα και δεν αποτελούν μεταφράσεις.

Η υποβολή γίνεται είτε με φυσικό φάκελο στο Τμήμα Θεάτρου και Χορού του Υπουργείου Πολιτισμού είτε ηλεκτρονικά, από email που δεν αποκαλύπτει την ταυτότητα του δημιουργού. Τα έργα πρέπει να κατατίθενται με ψευδώνυμο, σε αρχείο PDF, με συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές γραμματοσειράς και μεγέθους.

Κάθε συγγραφέας έχει δικαίωμα συμμετοχής με ένα μόνο έργο και σε μία μόνο κατηγορία. Σε διαφορετική περίπτωση, η συμμετοχή ακυρώνεται.

Συνοδευτικά δικαιολογητικά

Η συμμετοχή συνοδεύεται από αίτηση και σφραγισμένο φάκελο με τα πραγματικά στοιχεία του συγγραφέα, καθώς και από υπεύθυνη δήλωση μέσω gov.gr, στην οποία δηλώνεται ότι το έργο είναι πρωτότυπο και δεν έχει παρουσιαστεί ή υποβληθεί αλλού. Η αποκάλυψη της πραγματικής ταυτότητας εκτός του σφραγισμένου φακέλου αποτελεί λόγο ακυρότητας.

Αξιολόγηση και απονομή

Τα έργα θα αξιολογηθούν από ειδικές Επιτροπές του Υπουργείου Πολιτισμού, ενώ η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αναμένεται τον Ιούλιο του 2027. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της τελετής απονομής των Κρατικών Λογοτεχνικών Βραβείων.

Τα βραβευμένα έργα θα διαβιβαστούν στο Εθνικό Θέατρο και στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος για πιθανή ένταξή τους στον καλλιτεχνικό προγραμματισμό τους, ενώ θίασοι του ελεύθερου θεάτρου που θα τα ανεβάσουν στη σκηνή δύνανται να επιχορηγηθούν από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Παράλληλα, θα τηρείται δημόσια προσβάσιμη βάση δεδομένων με πλήρη κατάλογο των βραβευμένων έργων και των δημιουργών τους.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Θεάτρου και Χορού του Υπουργείου Πολιτισμού στα τηλέφωνα 210-8201722 και 210-8201735.

Η νέα προκήρυξη έρχεται να επιβεβαιώσει τη σταθερή πρόθεση του Υπουργείου Πολιτισμού να στηρίξει έμπρακτα τη σύγχρονη ελληνική θεατρική γραφή και να αναδείξει νέες φωνές στον χώρο της δραματουργίας.