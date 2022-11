Η Θεσσαλονίκη «πλημμυρίζει» με θέατρο, μουσική και εικαστικά δρώμενα

ΠΟΛΥΜΕΣΑ

«Ο Φρεντ Μπουασονά και η Μεσόγειος. Μια φωτογραφική οδύσσεια»

Ένα σύνολο 110 έργων και πολυμεσικών εφαρμογών, μέσα από τα οποία μπορεί ο επισκέπτης να παρακολουθήσει τη διαμόρφωση του φωτογραφικού βλέμματος του σπουδαίου φιλέλληνα φωτογράφου Φρεντ Μπουασονά, τις πηγές της έμπνευσής του και τη μακρόχρονη προσπάθειά του να αναγάγει τη φωτογραφία στη σφαίρα των καλών τεχνών. Αξεπέραστες εικόνες στις οποίες πρωταγωνιστεί η Μεσόγειος που, ως άλλος κοινός τόπος, γίνεται το σκηνικό της φωτογραφικής οδύσσειας του ίδιου του φωτογράφου, στα χνάρια του ομηρικού ήρωα. Το έργο του τροφοδοτήθηκε από τις συνεργασίες του με συγγραφείς, αρχαιολόγους, πολιτικούς και γεωγράφους και συνέβαλε στη διαμόρφωση μιας νέας αντίληψης που αντιμετώπιζε τη Μεσόγειο ως ενιαία γεωγραφική και πολιτισμική οντότητα. Φωτογραφίζοντας τους μεσογειακούς τόπους για περισσότερο από τρεις δεκαετίες, επικύρωσε, μεταξύ άλλων, τους γεωπολιτικούς μετασχηματισμούς της Ελλάδας και των Βαλκανίων. Η καθημερινότητα απλών ανθρώπων, τα μνημεία και τα τοπία, μια ταξιδιωτική εμπειρία σε τόπους που πλέον έχουν διαμορφωθεί με τρόπους που τότε ακόμη φάνταζαν μυθικοί.

MOMus-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης,(Αποθήκη Α’, Προβλήτα Α’, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, έως 8/1/2023, Τρ.-Κυρ. 11:00-19:00, Πέμ. 11:00-20:00, Δευτ. κλειστά

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

8η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης

Η φετινή ετήσια Μπιενάλε της Θεσσαλονίκης θα επικεντρωθεί στον θεματικό προσανατολισμό της γεωκουλτούρας, μιας έννοιας η οποία συναρτά την καλλιέργεια της γης με την κουλτούρα ως ένα σύνολο πόρων, κειμένων και πρακτικών που διατίθενται στον άνθρωπο για να κατανοήσει τον κόσμο και να δράσει μέσα σε αυτόν. Η κλιματική κρίση, σε συνδυασμό με την οικονομική και την προσφυγική κρίση, κάνει όλους μας να στρέψουμε ξανά το βλέμμα στην αρχική σύνδεση με τη γη, στη διαχείριση των φυσικών πόρων και στα οικονομικά συστήματα με τα οποία οργανώνουμε την παραγωγή, τη διακίνηση, την κατανάλωση και την κερδοφορία. Η σύζευξη των όρων «γη» και «κουλτούρα» αναπόφευκτα επαναφέρει στη μνήμη τη λατινική προέλευση της λέξης «cultura» από το ρήμα «colere», που σημαίνει «καλλιεργώ», και την αρχική σύνδεση της καλλιέργειας της γης με την πνευματική, την παιδεία και τον πολιτισμό. Μήπως, λοιπόν, οι ανάγκες του σημερινού κόσμου μάς ωθούν να ξαναβρούμε το χαμένο νήμα της σύνδεσης μεταξύ γης και κουλτούρας; Αυτό το ερώτημα θέτει η φετινή διοργάνωση της μπιενάλε, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε μουσεία και διάφορους χώρους της πόλης.

26/11/22-21/5/23

ΘΕΑΤΡΟ

«Η νύχτα της Ιγκουάνα» του Τενεσί Ουίλιαμς - ΚΘΒΕ

Facebook Twitter «Η Νύχτα της Ιγκουάνα» ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Ελένης Γκασούκα.

Ένα από τα κορυφαία έργα του Τενεσί Ουίλιαμς, γραμμένο το 1961 και διάσημο χάρη στην κινηματογραφική του μεταφορά, ξανανεβαίνει σχεδόν τριάντα χρόνια μετά την ιστορική παράσταση του Ανδρέα Βουτσινά στο ΚΘΒΕ με την ίδια εξαιρετική μετάφραση του Δημήτρη Δημητριάδη, αλλά σε νέα σκηνοθετική προσέγγιση, της Ελένης Γκασούκα αυτήν τη φορά. Εύθραυστοι και απελπισμένοι ήρωες που μια απρόσμενη συγκυρία τούς έκανε να συναντηθούν στο απομονωμένο ξενοδοχείο «Costa Verde» κάπου στο Μεξικό. Μια αναζήτηση και ένας αγώνας παρηγοριάς και κατανόησης ανθρώπων που μονίμως αποτυγχάνουν, αλλά επιβιώνουν χάρη στη λυσσαλέα αγωνία τους για αποδοχή και συμφιλίωση με τις σκοτεινές τους πλευρές και τους δαίμονές τους.

Βασιλικό Θέατρο, πλ. Λευκού Πύργου, Τετ. 19:00, Πέμ.-Παρ. 21:00, Σάβ. 18:00 & 21:00, Κυρ. 19:00

«Πράγα» του Χαβιέρ δε Διός - ΚΘΒΕ

Δυο άντρες που έχουν είκοσι χρόνια σχέση υποδέχονται για δείπνο μια παλιά αγαπημένη τους φίλη. Με αφορμή τη διαφωνία του ζευγαριού πάνω στο θέμα της υιοθεσίας, μια απόφαση που τους φέρνει αντιμέτωπους με την υπαρξιακή ανάγκη της συνέχειας, την ανάληψη ευθυνών, τον φόβο της μετάβασης σε μια διαφορετική καθημερινότητα και το πέρασμα στη συνθήκη της γονεϊκότητας, ξετυλίγονται μνήμες, αποκαλύπτονται αλήθειες, επιθυμίες και μυστικά που κλονίζουν τη σχέση των τριών φίλων. Ολοκληρωμένοι χαρακτήρες, δυνατή πλοκή, χιούμορ και ελαφρότητα σε συνδυασμό με την πιο πικρή πλευρά της ζωής σε ένα έργο ευχάριστο και τολμηρό, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Θέμη Θεοχάρογλου (Holly Grace).

Φουαγιέ ΕΜΣ, Πρεμιέρα: 25/11

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

«Αγγελόπουλος για πάντα!»

Facebook Twitter «Αναπαράσταση» του Θόδωρου Αγγελόπουλου.

Δύο εκθέσεις με αφορμή τα δέκα χρόνια από τον θάνατο του σπουδαίου Έλληνα δημιουργού διοργανώνονται στη Θεσσαλονίκη αυτή την περίοδο. Η κεντρική έκθεση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου με τίτλο «Αναπαράσταση: Reconstruction, Reenactment, Reconstitution» που εξερευνά τις διαφορετικές παραλλαγές και αποδόσεις της αναπαράστασης: την ανασύσταση, την αναθέσπιση και την ανακατασκευή. Δώδεκα Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες αντλούν έμπνευση από τη θρυλική ταινία-ορόσημο του 1970, πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου, και δημιουργούν με αφορμή τις μορφές, το περιεχόμενο και τα όρια που συνοδεύουν τη διαδικασία της αναπαράστασης. Συμμετέχουν οι Δημήτρης Αναστασίου, Ειρήνη Ευσταθίου, Αντώνης Θεοδωρίδης, Ναταλία Μαντά, Αντώνης Ντόνεφ, Βιβή Παπαδημητρίου, Larry Amponsah, Andrew Pierre Hart, Magdalena Karpinska, Asako Masunouchi και και το καλλιτεχνικό δίδυμο Hippolyte Hentgen (Lina Hentgen και Gaëlle Hippolyte).

Παράλληλα, μια μεγάλη έκθεση με τίτλο «Η “Θάλασσα” στο λιμάνι», με φωτογραφίες του Νίκου Νικολόπουλου, φωτογράφου πλατό στην ταινία Η άλλη θάλασσα, κατά τα γυρίσματα της οποίας έχασε τη ζωή του πριν από δέκα χρόνια ο σκηνοθέτης, θα μεταφέρει τους επισκέπτες στην καρδιά της καλλιτεχνικής πράξης και του οράματος του μέγιστου δημιουργού, φέρνοντας στο φως αθέατες πτυχές και στιγμές του. Ο λόγος που επιλέχθηκε το λιμάνι της Θεσσαλονίκης για την παρουσίαση της έκθεσης είναι ακριβώς επειδή υπήρξε λατρεμένο τοπίο σε αρκετές ταινίες του Αγγελόπουλου. Από το Ταξίδι στα Κύθηρα, το Τοπίο στην ομίχλη, το Βλέμμα του Οδυσσέα και το Μια αιωνιότητα και μια μέρα μέχρι το Λιβάδι που δακρύζει.

MOMus-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών και Glass House (Λιμάνι Θεσσαλονίκης), 5/11-27/11

ΕΚΘΕΣΗ

«Θεσσαλονίκη 1922: Μνημεία και Πρόσφυγες»

Facebook Twitter «Θεσσαλονίκη 1922: Μνημεία και Πρόσφυγες»: Πρόσφυγες στη Ροτόντα

Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι το 1912-13, η καταστροφική πυρκαγιά του 1917 και η έλευση των προσφύγων μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 οδήγησαν τη Θεσσαλονίκη σε μια πληθυσμιακή έκρηξη που ουσιαστικά υπήρξε καταλύτης για τον μετασχηματισμό της πόλης, ανασυντάσσοντας την αστική της γεωγραφία. Οι πρόσφυγες, εξαθλιωμένοι και με ελάχιστα από τα υπάρχοντά τους, όσα κατάφεραν να πάρουν μαζί τους κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή τυλιγμένα σε κουρελιασμένους μπόγους, βρήκαν προσωρινή στέγη σε θρησκευτικά μνημεία της Θεσσαλονίκης, στήνοντας τις αυτοσχέδιες ζωές τους σε κόγχες και ιερά. Αυτήν τη διαφορετική πτυχή της Μικρασιατικής Καταστροφής αναδεικνύει η έκθεση που αναπτύσσεται σε δύο ενότητες. Η πρώτη έχει τίτλο «Οι πρόσφυγες στα μνημεία της Θεσσαλονίκης» και η δεύτερη «Κειμήλια προσφύγων».

Ροτόντα, πλατεία Αγίου Γεωργίου, καθημερινά εκτός Τρίτης, 8:00-20:00, έως 31/12

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΟΘΟΝΕΣ 15 highlights του 63ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

«Γεύσεις και αρώματα της Σεφαράδ»

Μια έκθεση βασισμένη στο βιβλίο Γεύσεις της Σεφαράδ του Javier Zafra, το πάθος του οποίου για τη μαγειρική τέχνη αλλά και μια μεγάλη οικογενειακή παράδοση τον έκαναν να γίνει επαγγελματίας μάγειρας στην Escuela de Hostelería (Σχολή Επαγγελμάτων Εστίασης) της Χαέν. Στην έκθεση ξεδιπλώνονται διαφορετικές αντιλήψεις ως προς τι τρόφιμα μπορούν να τρώνε οι Εβραίοι, ακόμα και ποια υλικά δεν πρέπει να αναμειγνύονται στη μαγειρική τους. Επίσης, αποτυπώνεται η μεγάλη επίδραση της αραβικής κουζίνας στην εβραϊκή ‒κυρίως στην ανώτερη τάξη όσον αφορά το σερβίρισμα‒, η οποία μεταμόρφωσε την απλή μαγειρική σε γαστρονομία. Όλα όσα κληρονόμησε η εβραϊκή διασπορά από τη Μεσόγειο, ενσωματώνοντας όμως αργότερα στοιχεία και από τα Βαλκάνια, την Ελλάδα, την Περσία, το Μαγκρέμπ και, κυρίως, από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Αγίου Μηνά 11, Δευτ.-Παρ. 09:00-14:00, Τετ. 09:00-14:00 & 17:00-20:00, Κυρ. 10:00-14:00, έως 27/11

ΧΟΡΟΣ

«Τιτάνες» του Ευριπίδη Λασκαρίδη

Facebook Twitter «Τιτάνες» του Ευριπίδη Λασκαρίδη Φωτ.: Julian Mommert

Η ομάδα OSMOSIS επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη. Η παράσταση-φόρος τιμής του Ευριπίδη Λασκαρίδη σε κάθε αποτυχημένη προσπάθεια να καταλάβουμε. Προτού δημιουργηθεί ο κόσμος, δυο μοναχικά πλάσματα ζουν ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι. Στους Τιτάνες το αστείο και το σοβαρό εναλλάσσονται διαρκώς και οι ιδέες για το πώς πρέπει να είναι τα πράγματα έχουν ήδη χαθεί. Ο ευφυής δημιουργός οραματίζεται ένα σύμπαν παλαιότερο από τον κόσμο, μια εποχή του νου όπου ακόμα και οι σκιές είναι ζωντανές και τα πράγματα δεν έχουν σταθερά μεγέθη, όπου τα ελάχιστα γίνονται πελώρια. Στη σκηνή χωράει όλος ο χώρος και ο χρόνος και από τις λεπτομέρειες αναβλύζουν χωρίς προειδοποίηση η έκπληξη, ο ενθουσιασμός και ο τρόμος. Όσο πιο πίσω πάμε, τόσο περισσότερο βλέπουμε να εναλλάσσεται το φως με το σκοτάδι, το σημαντικό με το ασήμαντο.

Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 16-18/12

ΜΟΥΣΙΚΗ

Jack Savoretti

Facebook Twitter Jack Savoretti, ένας από τους πλέον αγαπημένους καλλιτέχνες του ελληνικού κοινού. Φωτ.: Chris Floyd

Αδιαμφισβήτητα ένας από τους πλέον αγαπημένους καλλιτέχνες του ελληνικού κοινού, το οποίο όμως και ο ίδιος αγαπάει πολύ. Αυτήν τη στιγμή δεκαέξι τραγούδια του παίζονται στο ελληνικό ραδιόφωνο, ανάμεσά τους τα «What more can I do», «Whiskey Tango», «Greatest Mistake», «Love is on the line», «Who’s hurting who», «Too much history» κ.ά. Όλα αυτά και πολλά ακόμα θα ακουστούν ζωντανά για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, μετά την εξαιρετική εμφάνισή του στο Sani Festival όπου καθήλωσε το κοινό,. Θα τον συνοδεύει το συγκρότημά του στο πλαίσιο της περιοδείας του με τίτλο «Europiana».

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 2/12

25 ακόμα πολιτιστικά events που ξεχωρίσαμε

Θέατρο και χορός

Facebook Twitter Στην Κεντρική Σκηνής της Μονής Λαζαριστών ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης σκηνοθετεί το εμβληματικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη «Ο μπαμπάς ο Πόλεμος».

Με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος να κυριαρχεί στα θεατρικά πράγματα της Θεσσαλονίκης, δεν θα μπορούμε να μην αναφερθούμε στις παραστάσεις που ήδη παρουσιάζονται στις μεγάλες σκηνές της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (ΕΜΣ), στο Βασιλικό Θέατρο και στη Μονή Λαζαριστών, όπως και στους μικρότερους χώρους που διαθέτει η δεύτερη κρατική σκηνή της χώρας.

Τα Τρελά Βατράχια της πολύ πετυχημένης νέας δημιουργού Mélody Mourey, με υποψηφιότητες και διακρίσεις στα Βραβεία Molière, ανεβαίνουν στην Κεντρική Σκηνή της ΕΜΣ σε μετάφραση Γιώργου Βουδικλάρη και σκηνοθεσία της ίδιας της Mourey. Μια περιπετειώδης κωμωδία που συνδυάζει το χιούμορ και την ευαισθησία, και εξελίσσεται στην κατεχόμενη από τους ναζί Πολωνία το 1940. Παράλληλα, στο Φουαγιέ της ΕΜΣ παρουσιάζεται για δεύτερη χρονιά ο Πουπουλένιος του Μάρτιν Μακ Ντόνα σε σκηνοθεσία της Μαίρη Ανδρέου. Στην Κεντρική Σκηνής της Μονής Λαζαριστών ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης σκηνοθετεί το εμβληματικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη Ο μπαμπάς ο Πόλεμος, ενώ στο Μικρό Θέατρο, στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα, παίζονται οι Αλεπούδες της Ντον Κινγκ σε σκηνοθεσία της Χριστίνας Χατζηβασιλείου. Στον ίδιο χώρο θα ακολουθήσει στις 8 Δεκεμβρίου η Αγγέλα του Γιώργου Σεβαστίκογλου σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μπίτου και στις 15 Δεκεμβρίου το έργο του Νίκου Τσιφόρου Η πινακοθήκη των ηλιθίων σε σκηνοθεσία της Ανδρομάχης Χρυσομάλλη. Η Παιδική Σκηνή του Κρατικού παρουσιάζει από την Κυριακή 6 Νοεμβρίου στο Βασιλικό Θέατρο τη μουσική παράσταση Γκάρης, το μιούζικαλ, που βασίζεται στο παιδικό βιβλίο της Τασούλας Επτακοίλη, σε θεατρική διασκευή του Βαγγέλη Κουφάκου, σκηνοθεσία του Τάσου Πυργιέρη, μουσική του Δημήτρη Μαραμή και στίχους του Σωτήρη Τριβιζά. Στο ίδιο θέατρο κάνει πρεμιέρα στις 10 Δεκεμβρίου το έργο του Γιώργου Καπουτζίδη Όποιος θέλει να χωρίσει… να σηκώσει το χέρι του. Είναι το πρώτο έργο που έγραψε για το θέατρο και μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε στην Αθήνα το σκηνοθετεί ο ίδιος με νέα διανομή στο Κρατικό Θέατρο.

Facebook Twitter «Oι Αλεπούδες» της Ντον Κινγκ σε σκηνοθεσία της Χριστίνας Χατζηβασιλείου.

Επίσης, μπορεί να δει κανείς έως τις 30 Νοεμβρίου, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, στον σχετικά νέο χώρο Θέατρο Τ της οδού Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16 το έργο των Δημήτρη Κεχαΐδη - Ελένης Χαβιαρά Με δύναμη από την Κηφισιά σε σκηνοθεσία Γιάννη Μαυρόπουλου. Έως τις 6 Νοεμβρίου η ομάδα Die Wolke θα παρουσιάζει τα Ίχνη, μια παράσταση σύγχρονου χορού που αντλεί την πρώτη ύλη της από συνεντεύξεις και έχει κεντρικό άξονα τη λειτουργία της μνήμης και της προφορικής επικοινωνίας στη διαμόρφωση εικόνων με προέλευση το μικρασιατικό ιδίωμα. Στο Vitruvian Thing, Πτολεμαίων 29A, την Παρασκευή στις 21:30.

Το Balleto di Siena παρουσιάζει την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου, με την υποστήριξη του Φεστιβάλ Κινηματογράφου, το Fellini, La Dolce Vita di Federico, μια παράσταση με τις γνωστές μελωδίες των Νίνο Ρότα και Νικολά Πιοβάνι, σε χορογραφία του Μάρκο Μπάτι, ενώ στις 12 Νοεμβρίου έρχεται το Εθνικό Θέατρο της Βαρσοβίας με ένα γκαλά μπαλέτου και όπερας.

Μουσική

Οι σημαντικότερες μουσικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Αν και η έμφαση δίνεται στην κλασική μουσική, δεν είναι λίγες οι συναυλίες που αφορούν το λαϊκό τραγούδι και τους πιο δημοφιλείς εκπροσώπους του. Έτσι, την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου ο Μανώλης Μητσιάς ερμηνεύει τις μεγάλες του επιτυχίες από τα πενήντα χρόνια της πορείας του σε μουσική των σημαντικότερων Ελλήνων συνθετών στην παράσταση με τίτλο «Μανώλης Μητσιάς: 50 χρόνια χρυσάφι».

Στις 6 Νοεμβρίου η Μαργαρίτα Ζορμπαλά και ο Απόστολος Ρίζος θα τραγουδήσουν μαζί στη συναυλία «Μάνος Λοίζος - 40 χρόνια μετά: Με φάρο το φεγγάρι». Στις 10 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί αφιέρωμα στον Νίκο Κυπουργό, ενώ στις 29 Νοεμβρίου μια ανατρεπτική καλλιτεχνική πρόταση που φέρνει επί σκηνής τον δημοφιλή τραγουδοποιό Νίκο Πορτοκάλογλου «Με επίσημο ένδυμα», πλαισιωμένο από ταλαντούχους καλλιτέχνες της Θεσσαλονίκης και τη MOYSA - Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Στις 17 Δεκεμβρίου η εξαιρετική ερμηνεύτρια Ελένη Βιτάλη και το συγκρότημα δεξιοτεχνών της δημοτικής μουσικής ΤΑΚΙΜ παρουσιάζουν μια μουσική περιπλάνηση στις μουσικές του τόπου και των «χαμένων πατρίδων», με μια στάση στον Πόντο και στις μουσικές της Μικρασίας, με τίτλο «100 Χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή».

Από το χώρο της κλασικής μουσικής το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα πλούσιο. Ξεχωρίζουμε στις 10 Νοεμβρίου τη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» σε μουσική Χατζατουριάν και Προκόφιεφ στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου, το 5ο Φεστιβάλ Μπαρόκ Μουσικής: Flora Instrumentalis στις 4-5 και 11-12 Νοεμβρίου, όπως και το πρώτο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου στη Θεσσαλονίκη στις 16 και 29 Νοεμβρίου ‒ ένα από τα κορυφαία είδη κλασικής μουσικής, στο οποίο συγκαταλέγονται αριστουργηματικά έργα της παγκόσμιας μουσικής κληρονομιάς. Στις 9 Δεκεμβρίου ο σημαντικός Κύπριος πιανίστας Κυπριανός Κατσαρής ερμηνεύει Λιστ και Ντβόρζακ με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης σε διεύθυνση του Leoš Svárovský, ενώ στις 16 Δεκεμβρίου έρχεται το σημαντικό σχήμα Janoška Ensemble με το ξεχωριστό στυλ καλλιτεχνικής δημιουργίας, γεμάτο ήχους από την τζαζ και τη λάτιν μέχρι και ποπ μουσική. Με τη συμβολή της MOYSA - Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης και της Συμφωνικής Ορχήστρας του δήμου Θεσσαλονίκης.

Εκθέσεις

Facebook Twitter Στεφάνι Μυρτιάς, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Η έκθεση «Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης: 60 χρόνια | 60 στιγμές» πραγματοποιείται με αφορμή τη σημαντική επέτειο εξήντα χρόνων από την ίδρυσή του. Εξήντα εμβληματικές στιγμές της ιστορικής διαδρομής του μεγαλύτερου και παλαιότερου αρχαιολογικού μουσείου του βορειοελλαδικού χώρου παρουσιάζονται μέσα από 274 και πλέον εκθέματα που ανασύρθηκαν κυρίως από τις αποθήκες, μαζί με οπτικό, ηχητικό υλικό και άλλα τεκμήρια, συνθέτοντας μια σύγχρονη εικαστική ματιά, και αφηγούνται μικρές ιστορίες που συνδέουν το μουσείο με την πόλη, τα γεγονότα και το κλίμα της εκάστοτε εποχής. Θα διαρκέσει έως τις 31 Οκτωβρίου 2023.

Facebook Twitter Filippo Agricola (1795-1857) «Η Σουλιώτισσα» / Θησαυροί Φιλελληνικής ζωγραφικής – Τελλόγλειο

Η εξαιρετική έκθεση «Θησαυροί Φιλελληνικής Ζωγραφικής» στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών από τη Συλλογή του Ιδρύματος Αντώνιος Ε. Κομνηνός, περιλαμβάνει πίνακες ζωγραφικής φιλοτεχνημένους από Ευρωπαίους ζωγράφους οι οποίοι συνδέθηκαν με το Φιλελληνικό Κίνημα. Μια μοναδική συλλογή που θα είναι στη διάθεσή σας έως τις 29/1/23. Μία ακόμα εκπληκτική έκθεση είναι αυτή από τους θησαυρούς της Συλλογής Κωστάκη με τίτλο «Οργανική Τέχνη - H Πρωτοπορία στο Πέτρογκραντ», η οποία επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στα μαθήματα που έκανε στο Πέτρογκραντ/Λένινγκραντ τη δεκαετία του 1920 ο ζωγράφος και μουσικός Μιχαήλ Ματιούσιν. Στο MOMus-Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης-Συλλογή Κωστάκη, στη Μονή Λαζαριστών, έως τις 26 Φεβρουαρίου 2023.

Facebook Twitter Βσέβολοντ Σουλίμο-Σαμουίλο, Απόσπασμα από διακοσμητικό πανό για τον οίκο Τυπογραφίας του Λένινγκραντ, 1927, λάδι σε καμβά, 136.9 x 97 εκ. © MOMus-Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης-Συλλογή Κωστάκη Facebook Twitter Ο Μιχαήλ Ματιούσιν με τους μαθητές του Γιούρι Έντερ, Μπορίς Έντερ, Ξένια Έντερ, Μαρία Έντερ, Νικολάι Γκρίνμπεργκ στο ΓΚΙΝΧΟΥΚ, 1926 © MOMus-Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης-Συλλογή Κωστάκη

Η ομαδική εικαστική έκθεση στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ με τίτλο «Κάτω από τον ίδιο ουρανό, γύρω από την ίδια θάλασσα», σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Κέντρο Nâzım Hikmet της Κωνσταντινούπολης. Θέμα της ο πόλεμος και η ειρηνική συνύπαρξη των λαών, που αποκτά ιδιαίτερη σημασία σήμερα μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία αλλά και μπροστά στην όξυνση των ανταγωνιστικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Θα διαρκέσει έως τις 30 Νοεμβρίου. Τέλος, οργανώνεται μια αναδρομική έκθεση-αφιέρωμα στον φωτογράφο Γιώργο Καρακατσάνη στον χώρο f14 ΚΟΙΝόΝ ΦΩΤΟΓΡάΦΩΝ – Photographer’s Commune (Μητσαίων 3, Αρχαία Αγορά) και θα είναι ανοιχτή έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην έντυπη LiFO.

To νέο τεύχος της LiFO δωρεάν στην πόρτα σας με ένα κλικ.