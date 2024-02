Η Τέιλορ Σουίφτ αποκάλυψε τα τραγούδια του νέου της άλμπουμ «The Tortured Poets Department»

Τα κομμάτια που θα περιλαμβάνονται στο ολοκαίνουργιο πολυαναμενόμενο άλμπουμ της «The Tortured Poets Department» αποκάλυψε η Τέιλορ Σουίφτ.

Η 34χρονη μουσικός αποκάλυψε το νέο επερχόμενο άλμπουμ της κατά τη διάρκεια των βραβείων Grammy, το βράδυ της Κυριακής. Συγκεκριμένα η Τέιλορ Σουίφτ την ώρα που παρέλαβε το βραβείο της, κατά τη διάρκεια του ευχαριστήριου λόγου της αποκάλυψε στους εκατομμύρια φαν της το μυστικό που κρατούσε κρυφό εδώ και χρόνια.

Σε ανάρτηση της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μάλιστα, αποκάλυψε τα ονόματα των 17 τραγουδιών που περιλαμβάνονται στο νέο άλμπουμ της καθώς και λεπτομέρειες για την κυκλοφορία του στις 19 Απριλίου. Σύμφωνα με την ανάρτηση, στο πρώτο τραγούδι του άλμπουμ το «Fortnight» συμμετέχει και ο τραγουδιστής και ράπερ Post Malone, ενώ στο όγδοο τραγούδι «Florida!!!», συμμετέχουν οι Florence + the Machine.



Η ανάρτηση της Τέιλορ Σουίφτ είναι από το οπισθόφυλλο του άλμπουμ της και τη δείχνει με το χέρι της στο μέτωπό της, ενώ στον γυμνό της ώμο διακρίνονται γραμμένες οι λέξεις «I love you, it's ruining my life». Μέσα σε μόλις 15 λεπτά, η ανάρτηση της πήρε like από περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο ακόλουθούς της. Σχετικά με τα υπόλοιπα τραγούδια, το άλμπουμ χωρίζεται σε τέσσερα μέρη, το καθένα με ξεχωριστούς αινιγματικούς τίτλους.



SIDE A



"Fortnight" feat. Post Malone

"The Tortured Poets Department"

"My Boy Only Breaks His Favorite Toys"

"Down Bad"

SIDE B



"So Long, London"

"But Daddy I Love Him"

"Fresh Out the Slammer"

"Florida!!!" feat. Florence + the Machine

SIDE C



"Guilty as Sin?"

"Who's Afraid of Little Old Me?"

"I Can Fix Him (No Really I Can)"

"loml"

SIDE D



"I Can Do It With a Broken Heart"

"The Smallest Man Who Ever Lived"

"The Alchemy"

"Clara Bow"

"The Manuscript" (Bonus Track)

Με πληροφορίες από ET