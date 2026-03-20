Η Natasha Lyonne λέει ότι είναι ξανά «στα πόδια της» μετά την υποτροπή που αποκάλυψε τον Ιανουάριο

Δύο μήνες μετά τη δημόσια παραδοχή ότι είχε υποτροπιάσει, η Natasha Lyonne λέει πως είναι «πολύ καλύτερα» και ξανά «στα πόδια της».

Σε ανάρτησή της, η Lyonne ευχαρίστησε τις recovery κοινότητες και τους fans που τη στήριξαν, προσθέτοντας ότι θέλει να κρατήσει αυτή τη διαδρομή όσο γίνεται ιδιωτική, χωρίς όμως να αποκλείει το ενδεχόμενο να μιλήσει γι’ αυτήν αργότερα, «όπως και όταν βγάζει νόημα».

Η ηθοποιός είχε αποκαλύψει τον Ιανουάριο ότι είχε υποτροπιάσει, γράφοντας τότε πως «η ανάρρωση είναι μια διαδικασία ζωής» και στέλνοντας μήνυμα σε όσους περνούν κάτι αντίστοιχο ότι «δεν είναι μόνοι». Η νέα τοποθέτησή της δείχνει ότι βρίσκεται σε πιο σταθερή φάση μετά από εκείνη την εξομολόγηση.

Η Lyonne έχει μιλήσει ανοιχτά εδώ και χρόνια για τις εξαρτήσεις της στα 00s και για τη δύσκολη διαδρομή της προς την ανάρρωση. Το νέο μήνυμά της δεν ξανανοίγει όλη αυτή την ιστορία, αλλά λειτουργεί ως μια σύντομη και καθαρή ενημέρωση ότι βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση.

Η είδηση έρχεται σε μια περίοδο όπου η Lyonne παραμένει ενεργή και επαγγελματικά, με νέα projects σε εξέλιξη, ανάμεσά τους και η παρουσία της στη νέα σεζόν του Euphoria.