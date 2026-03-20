Η Natasha Lyonne λέει ότι είναι ξανά «στα πόδια της» μετά την υποτροπή που αποκάλυψε τον Ιανουάριο

Η Natasha Lyonne επανέρχεται δημόσια δύο μήνες μετά την υποτροπή της, λέγοντας ότι είναι πολύ καλύτερα και ευχαριστώντας όσους τη στήριξαν.

φωτογραφία: Getty images
Δύο μήνες μετά τη δημόσια παραδοχή ότι είχε υποτροπιάσει, η Natasha Lyonne λέει πως είναι «πολύ καλύτερα» και ξανά «στα πόδια της».

Σε ανάρτησή της, η Lyonne ευχαρίστησε τις recovery κοινότητες και τους fans που τη στήριξαν, προσθέτοντας ότι θέλει να κρατήσει αυτή τη διαδρομή όσο γίνεται ιδιωτική, χωρίς όμως να αποκλείει το ενδεχόμενο να μιλήσει γι’ αυτήν αργότερα, «όπως και όταν βγάζει νόημα».

Η ηθοποιός είχε αποκαλύψει τον Ιανουάριο ότι είχε υποτροπιάσει, γράφοντας τότε πως «η ανάρρωση είναι μια διαδικασία ζωής» και στέλνοντας μήνυμα σε όσους περνούν κάτι αντίστοιχο ότι «δεν είναι μόνοι». Η νέα τοποθέτησή της δείχνει ότι βρίσκεται σε πιο σταθερή φάση μετά από εκείνη την εξομολόγηση.

Η Lyonne έχει μιλήσει ανοιχτά εδώ και χρόνια για τις εξαρτήσεις της στα 00s και για τη δύσκολη διαδρομή της προς την ανάρρωση. Το νέο μήνυμά της δεν ξανανοίγει όλη αυτή την ιστορία, αλλά λειτουργεί ως μια σύντομη και καθαρή ενημέρωση ότι βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση.

Η είδηση έρχεται σε μια περίοδο όπου η Lyonne παραμένει ενεργή και επαγγελματικά, με νέα projects σε εξέλιξη, ανάμεσά τους και η παρουσία της στη νέα σεζόν του Euphoria.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Νεα έκθεση στο Princeton επιστρέφει στα χρόνια που έκαναν τον Willem de Kooning παγκόσμιο μύθο

Πολιτισμός / Νεα έκθεση στο Princeton επιστρέφει στα χρόνια που έκαναν τον Willem de Kooning παγκόσμιο μύθο

Η νέα έκθεση στο Princeton επιστρέφει στην πενταετία 1945-1950, όταν ο Willem de Kooning πέρασε από την αβεβαιότητα και την υπόγεια φήμη στη στιγμή που άρχισε να γίνεται παγκόσμιο καλλιτεχνικό μέγεθος
THE LIFO TEAM
Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης παρουσιάζει την έκθεση «Jeff Koons: Αφροδίτη του Lespugue»

Πολιτισμός / Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης παρουσιάζει την έκθεση «Jeff Koons: Αφροδίτη του Lespugue»

Τι μπορεί να συνδέει ένα μικρό προϊστορικό ειδώλιο σκαλισμένο σε χαυλιόδοντα μαμούθ πριν από περίπου 28.000 χρόνια με ένα μνημειακό γλυπτό Aφροδίτης από ανακλαστικό ανοξείδωτο χάλυβα στον 21ο αιώνα;
THE LIFO TEAM
Αγάπα με! Οι Inez & Vinoodh γιορτάζουν 40 χρόνια κοινής ματιάς με μεγάλη αναδρομική έκθεση στη Χάγη

Πολιτισμός / Αγάπα με! Οι Inez & Vinoodh γιορτάζουν 40 χρόνια πορείας με μια αναδρομική έκθεση

Το Kunstmuseum Den Haag παρουσιάζει από τις 21 Μαρτίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2026 τη μεγάλη αναδρομική έκθεση Can Love Be a Photograph: 40 Years of Inez & Vinoodh. Με αφορμή τα 40 χρόνια της κοινής τους πορείας, το διάσημο φωτογραφικό δίδυμο μιλά για τη φωτογραφία ως πράξη αγάπης και για μια εικόνα που κινείται ανάμεσα στη μόδα, την τέχνη και την επινόηση της πραγματικότητας
THE LIFO TEAM
Τι ψάχνει ένας γιος όταν ψάχνει την αλήθεια για τον πατέρα του;

Πολιτισμός / Τι ψάχνει ένας γιος όταν ψάχνει την αλήθεια για τον πατέρα του;

Το νέο memoir του Tom Junod χρησιμοποιεί τα οικογενειακά μυστικά, τις αποκαλύψεις και τη δημοσιογραφική έρευνα όχι μόνο για να ξαναδεί έναν χαρισματικό και σκοτεινό πατέρα, αλλά και για να ανοίξει ένα μεγαλύτερο ερώτημα γύρω από τον ανδρισμό, την κληρονομιά και την αλήθεια.
THE LIFO TEAM
 
 