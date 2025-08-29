ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Η Μάιλι Σάιρους είναι το πρώτο πρόσωπο στην ιστορία του οίκου Maison Margiela

Η 32χρονη καλλιτέχνιδα φωτογραφίζεται γυμνή ως έργο τέχνης για τον διάσημο οίκο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η Μάιλι Σάιρους είναι το πρώτο πρόσωπο στην ιστορία του οίκου Maison Margiela Facebook Twitter
Φωτ. Η «μούσα» του Maison Margiela, Μάιλι Σάιρους / Instagram
0

Από την ίδρυσή του το 1988, ο διάσημος οίκος Maison Margiela απέφευγε να χρησιμοποιεί διασημότητες στις καμπάνιες του — μέχρι εχθές.

Την Πέμπτη, η Μάιλι Σάιρους αποκαλύφθηκε ως το πρόσωπο της φθινοπωρινής-χειμερινής συλλογής Avant-Première 2025 του Maison Margiela, μέσα από μια σειρά φωτογραφιών από τον Paolo Roversi.

Ο οίκος Margiela περιγράφει τη φωτογράφιση ως «απελευθερωμένη από περιττά στοιχεία», με τη Μάιλι Σάιρους «να βυθίζεται στους βασικούς κώδικες και τις αρχετυπικές εκφράσεις του οίκου», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του οίκου.

Σε κάποιες από τις εικόνες, το σώμα της τραγουδίστριας είναι καλυμμένο με λευκή μπογιά, αποτίοντας έτσι φόρο τιμής στην τεχνική «bianchetto» του Maison Margiela, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1989.

Η τεχνική αυτή είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και συμβολικά στοιχεία του οίκου. Πρόκειται για την τεχνική του «ασπρίσματος» (bianchetto στα ιταλικά), κατά την οποία αντικείμενα όπως ρούχα, παπούτσια ή ακόμη και έπιπλα, βάφονται με ένα στρώμα λευκής μπογιάς, δημιουργώντας μια επιφάνεια που φαίνεται σχεδόν πρόχειρη, ατελής ή φθαρμένη.

Ξεκίνησε το 1989, όταν ο ιδρυτής του οίκου άρχισε να βάφει λευκά διάφορα αντικείμενα στο ατελιέ του, ξεκινώντας από έπιπλα.

Η Μάιλι Σάιρους έχει φορέσει δημιουργίες του οίκου και στο παρελθόν, μεταξύ άλλων για την προώθηση του single της «Used to Be Young» το 2023, στα βραβεία Grammy το 2024, και στο Vanity Fair Oscar Party το 2025, όμως αυτή η συνεργασία είναι φανερά ξεχωριστή.

«Τα γυμνά του Paolo είναι τόσο εμβληματικά και χαρακτηριστικά της τέχνης του. Το να στέκομαι γυμνή για μια καμπάνια μόδας ήταν κάτι σπουδαίο, το μόνο που φορούσα ήταν η μπογιά. Εκείνη τη στιγμή, εγώ και η Margiela γίναμε ένα», ανέφερε από την πλευρά της η τραγουδίστρια σύμφωνα με τον οίκο.

Με πληροφορίες από The Cut

Πολιτισμός

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Φεστιβάλ Βενετίας 2025: Έφτασαν Γιώργος Λάνθιμος και Έμα Στόουν - Ο σκηνοθέτης φορούσε καρφίτσα με παλαιστινιακή σημαία

Πολιτισμός / Φεστιβάλ Βενετίας 2025: Έφτασαν Γιώργος Λάνθιμος και Έμα Στόουν - Ο σκηνοθέτης φορούσε καρφίτσα με παλαιστινιακή σημαία

«Μου αρέσει να δουλεύω με τον Γιώργο» δήλωσε η Έμα Στόουν - «Η ταινία δείχνει τι συμβαίνει τώρα στην κοινωνία» τόνισε ο σκηνοθέτης
LIFO NEWSROOM
Το Μουσείου Βαν Γκογκ στο Άμστερνταμ κινδυνεύει να κλείσει

Πολιτισμός / Το Μουσείο Βαν Γκογκ στο Άμστερνταμ κινδυνεύει να κλείσει

Το μουσείο ζητά από την κυβέρνηση να παρέχει επιπλέον 2,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για να καλυφθούν οι απαραίτητες αναβαθμίσεις και τα μέτρα βιωσιμότητας – τονίζοντας ότι αυτό δεν αποτελεί απλώς οικονομική ενίσχυση, αλλά συμβατική υποχρέωση
LIFO NEWSROOM
Κόλμαν, Καρχαρίες και Κιαροστάμι από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Κόλμαν, Καρχαρίες και Κιαροστάμι από αύριο στους κινηματογράφους

To ριμέικ του «Πολέμου των Ρόουζ» με την αγαπημένη του ελληνικού κοινού Ολίβια Κόλμαν, τα κλασικά «Σαγόνια του Καρχαρία» και η «Γεύση του Κερασιού» ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα της εβδομάδας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Φεστιβάλ Βενετίας 2025: Από τον Φρανκεστάιν στον Πούτιν – Έτος «τεράτων» στη μεγάλη οθόνη

Πολιτισμός / Φεστιβάλ Βενετίας 2025: Από τον Φρανκεστάιν στον Πούτιν – Έτος «τεράτων» στη μεγάλη οθόνη

Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο παρουσιάζει το πολυαναμενόμενο «Φρανκενστάιν» στο Φεστιβάλ Βενετίας - Δικτάτορες, πόλεμος, πυρηνικές απειλές και φανταστικά τέρατα κυριαρχούν στο φετινό πρόγραμμα
LIFO NEWSROOM
Βραβείο Πολάρι: Ακυρώθηκε η απονομή που τιμά τη ΛΟΑΤΚΙ+ λογοτεχνία μετά τις αντιδράσεις - Ο λόγος

Πολιτισμός / Βραβείο Πολάρι: Ακυρώθηκε η απονομή που τιμά τη ΛΟΑΤΚΙ+ λογοτεχνία στη Βρετανία μετά τις αντιδράσεις - Ο λόγος

Στα φετινά βραβεία είχε συμπεριληφθεί συγγραφέας που έχει αυτοχαρακτηριστεί ως «τερφ» και στηρίζει την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ - Τι απαντούν οι διοργανωτές
LIFO NEWSROOM
 
 