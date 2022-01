Η Συλλογή του Bourse de Commerce παρουσιάζει το Sonatas et Interludes, μια χορογραφία της Λενιώς Κακλέα βασισμένη στο ομώνυμο έργο του John Cage, που δημιουργήθηκε ειδικά για τη Ροτόντα του μουσείου.

Το 1938, ο Αμερικανός συνθέτης Τζον Κέιτζ (1912-1992) άρχισε να εργάζεται πάνω σε έργα για το λεγόμενο «prepared» πιάνο. Ανάμεσα στις χορδές του οργάνου μπαίνουν βίδες, κομμάτια πλαστικού, κομμάτια ξύλου ή χαρτονιού σε συγκεκριμένα σημεία για την τροποποίηση του ήχου. Δέκα χρόνια αργότερα, μεταξύ 1946 και 1948, συνέθεσε για αυτό το όργανο ένα από τα εμβληματικά του κομμάτια, τις Σονάτες και τα Ιντερλούδια, που χαρακτηρίστηκε από το ενδιαφέρον του για τα εννέα συναισθήματα της ινδικής φιλοσοφίας.

Η Λενιώ Κακλέα μας καλεί να αναλογιστούμε τους άρρηκτους δεσμούς που ενώνουν το μεταμορφωμένο σώμα του πιάνου με αυτό του χορευτή. Ο Κέιτζ χρησιμοποίησε αυτό το όργανο το 1940, ενώ δούλευε με την αφροαμερικανή χορογράφο Syvilla Fort (1917-1975) για το κομμάτι του Bacchanale. Η προετοιμασία του πιάνου μετατρέπει αυτό το μελωδικό όργανο σε μια ορχήστρα κρουστών, δομημένη από τον ρυθμό που συνδέει με τους θορύβους των πόλεων, τη βία της επιθυμίας και την οικειότητα του σώματος. Πολύ συχνά ξεχασμένες, οι συνεργασίες του Τζον Κέιτζ με χορογράφους -όπως η Syvilla Fort, ο Pearl Primus, η Valerie Bettis ή η Hanya Holm- συνόδευσαν την έρευνα του συνθέτη σε όλη τη δεκαετία του 1930 και του 1940.

Εστιάζοντας σε αυτές τις «χαμένες» (ή ελάχιστα αναφερόμενες) λεπτομέρειες της μουσικής ιστορίας, η χορογράφος Λενιώ Κακλέα προσεγγίζει το εμβληματικό έργο του Κέιτζ. Στο Rotonde de la Bourse de Commerce, συσχετίζει τη δομή της μουσικής σύνθεσης με έναν χορό που διασταυρώνεται από την παρουσία μορφών από τον κινηματογράφο, την τζαζ και το μιούζικαλ της εποχής. Ο τσιμεντένιος κύλινδρος της Ροτόντας σφραγίζει ένα παιχνιδιάρικο, βίαιο και δραματικό συμβόλαιο του οποίου οι θεατές είναι μάρτυρες. Χορεύει με και χωρίς τις σονάτες και ιντερλούδια για να ανανεώσει μια ιστορία βασισμένη στο φεμινισμό.

Η Λενιώ Κακλέα προσεγγίζει το εμβληματικό έργο του Κέιτζ προσφέροντας μια φεμινιστική ανάγνωση της ιστορίας και κάνει μια τομή σε αυτήν. Άλλοτε παιχνιδιάρικη, άλλοτε υπονοώντας μια πιο συναισθηματική -αλλά όχι εξπρεσιονιστική- προσέγγιση της παρτιτούρας, με το σώμα της, διερευνά τη διακριτικά χρωματισμένη μουσική δομή των Σονάτων και των Ιντερλούδιων. Έτσι η σκηνή γίνεται ένα καλειδοσκόπιο για να αναλογιστεί κανείς όχι μόνο τη σχέση της χορογραφικής και της μουσικής παρτιτούρας, αλλά και κρίσιμο εργαλείο για γυναικείες γενεαλογίες, που υπάρχουν στο έργο της Κακλέα.

Η Λενιώ Κακλέα είναι χορεύτρια, χορογράφος και συγγραφέας, γεννημένη στην Αθήνα. Ζει και εργάζεται στο Παρίσι. Το 2005, μετακόμισε στη Γαλλία, όπου σπούδασε στο CNDC στο Angers. Από το 2009, η Λενιώ Κακλέα χρησιμοποιεί διάφορα μέσα: χορογραφία, κείμενο και βίντεο. Η καλλιτεχνική της πρακτική είναι εμπνευσμένη από τον φεμινισμό, την ψυχανάλυση και τη θεσμική κριτική. Στο έργο της διερευνά την παραγωγή υποκειμενικότητας μέσω της επανάληψης και της οργανωμένης μετάδοσης κινήσεων και αποκαλύπτει τους οικείους και περιθωριακούς χώρους στους οποίους κατασκευάζουμε την ταυτότητά μας.

Μουσική: John Cage

Σκηνοθεσία, χορογραφία και ερμηνεία: Λενιώ Κακλέα

Πιάνο: Orlando Bass

Συμπαραγωγή: BUDA Kortrijk (BE) και NEXT Festival (BE), Bourse de Commerce - Pinault Collection, Pavillon ADC, Genève, La Place de la danse- CDCN Toulouse ως μέρος του προγράμματος «Accueil Studio».