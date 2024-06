Η Anohni απόψε στο Ηρώδειο - Τη συναυλία θα προλογίσει η Μαρίνα Αμπράμοβιτς

Φωτ.: Nomi Ruiz courtesy of Rebis Music c. 2024

Η ημέρα που η ANOHNI μαζί με το συγκρότημα της, τους Johnsons θα πραγματοποιήσει την Παγκόσμια Πρεμιέρα της περιοδείας της στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, έφτασε.

Η ίδια η ANOHNI έστειλε το παρακάτω μήνυμα μέσω των social media: «Αυτήν την Πέμπτη, δίνω την πρώτη μου συναυλία μετά από 7 χρόνια, στην Ελλάδα, στην Αθήνα, κάτω από την Ακρόπολη, στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού. Η Marina Abramovic θα προλογίσει το show. Η Johanna Constantine θα πραγματοποιήσει Dance Performance στη διάρκεια της παράστασης. Στη συναυλία θα συμμετέχουν οι Jimmy Hogarth, Leo Abrahams, Chris Vatalaro, Gael Rakotondrabe, Sam Dixon, καθώς και τους Julia Kent, Max Moston, Doug Wiselman και Mazz Swift από την Νέα Υόρκη. See you on the boiling ice!»

Πληροφορίες για το κοινό

Όλες οι θέσεις, κάτω και άνω διαζώματος, είναι αριθμημένες.

Για λόγους αποφυγής ταλαιπωρίας, παρακαλούμε να προσέλθετε 60′ πριν από την έναρξη της κάθε παράστασης.

Οι πόρτες ανοίγουν: 20:00

ANOHNI and the Johnsons on stage: 21:00

Το ταμείο στον προαύλιο χώρο του Ηρωδείου την Πέμπτη 13/6 λειτουργεί: 10:00 - 21:00

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την συναυλία εδώ.