Grammy 2024: Ο Killer Mike συνελήφθη μετά από τρία βραβεία που παρέλαβε

Ο Killer Mike συνελήφθη λίγο μετά τα Grammy 2024, στα οποία κέρδισε τρία βραβεία.

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε από το The Hollywood Reporter, ο Killer Mike φαίνεται να συνοδεύεται με χειροπέδες από την αστυνομία του Λος Άντζελες μετά από μερικές χαρούμενες στιγμές για τον ίδιο στην τελετή απονομής των Grammy την Κυριακή.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι η σύλληψη του Mike προήλθε μετά από μια διαμάχη στον χώρο που απονεμήθηκαν τα βραβεία γύρω στις 4:00 μ.μ. Κατηγορείται για πλημμέλημα.

