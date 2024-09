Φεστιβάλ Βενετίας: Στο The Room Next Door ο Χρυσός Λέοντας 

Η ταινία The Room Next Door του Πέδρο Αλμοδόβαρ κατέκτησε τον Χρυσό Λέοντα του Φεστιβάλ Βενετίας, το σημαντικότερο βραβείο της διοργάνωσης. has won the Golden Lion, the highest prize at the Venice Film Festival.

Στα 74 χρόνια του, ο Πέδρο Αλμοδόβαρ κέρδισε ένα από τα πολυτιμότερα βραβεία της σπουδαίας καριέρας του για την πρώτη του αμερικανική ταινία. Στην ταινία "The Room Next Door", το άλλοτε τρομερό παιδί της Μόβιδα και του ισπανικού κινηματογράφου, σκηνοθετεί τη Βρετανίδα ηθοποιό Τίλντα Σουίντον και την Αμερικανίδα συνάδελφό της Τζούλιαν Μουρ σε μια ιστορία υποβοηθούμενης αυτοκτονίας.

O Αργυρός Λέοντας - Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής απονεμήθηκε στην ταινία «Vermiglio» της Μάουρα Ντελπέρο.

Ο Βενσάν Λιντόν κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας στο 81ο Φεστιβάλ της Βενετίας για την ερμηνεία του στην ταινία "The Quiet Son". «Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος. Ευχαριστώ όλη την κριτική επιτροπή!», δήλωσε ο 65χρονος ηθοποιός, προσωπικότητα της γαλλικής έβδομης τέχνης και κινηματογραφική ενσάρκωση ενός θυμωμένου άνδρα με εμφανή ελαττώματα. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Μιριέλ και την Ντελφίν Κουλέν», τις σκηνοθέτριες, πρόσθεσε.

Facebook Twitter Ο Βενσάν Λιντόν με το βραβείο ερμηνείας / Φωτογραφία: EPA

Η Αυστραλοαμερικανίδα Νικόλ Κίντμαν κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας, με έναν ρόλο που ανατρέπει τη λαμπερή της εικόνα στην ταινία "Babygirl", ένα ερωτικό θρίλερ νέας γενιάς. Καθώς απουσίαζε από την αποψινή βραδιά, διαβάστηκε ένα μήνυμα της 57χρονης ηθοποιού στη σκηνή: «Έμαθα λίγο μετά την άφιξή μου στη Βενετία τον θάνατο της μητέρας μου Τζανέλ Κίντμαν. Είμαι σε σοκ και πρέπει να είμαι με την οικογένειά μου. Αυτό το βραβείο είναι για εκείνη».

Αναλυτικά, τα βραβεία του φεστιβάλ Βενετίας:

- Χρυσός Λέοντας καλύτερης ταινίας: "The Room Next Door" του Πέδρο Αλμοδόβαρ (Ισπανία)

- Αργυρός Λέοντας - Μεγάλο βραβείο της Επιτροπής: "Vermiglio" της Μάουρα Ντελπέρο (Ιταλία - Γαλλία - Βέλγιο)

- Αργυρός Λέοντας καλύτερης σκηνοθεσίας: "The Brutalist" του Μπρέιντι Κόρμπετ (Βρετανία)

- Coupe Volpi καλύτερης γυναικείας ερμηνείας : Νικόλ Κίντμαν στο "Babygirl" της Χαλίνα Ρέιν (ΗΠΑ)

- Coupe Volpi καλύτερης ανδρικής ερμηνείας: Βενσάν Λιντόν στο "The Quiet Son" των Ντελφίν Κουλέν και Μιριέλ Κουλέν (Γαλλία)

- Βραβείο καλύτερου σεναρίου: Μουρίλο Χάουζερ και Εϊτόρ Λορέγκα για την ταινία "I'm Still Here" του Βάλτερ Σάλες (Βραζιλία - Γαλλία)

- Ειδικό βραβείο της Επιτροπής : "April" της Ντέα Κουλουμπεγκασβίλι (Γαλλία - Ιταλία - Γεωργία)

- Βραβείο Μαρτσέλο Μαστρογιάνι για νέο ταλέντο: Πολ Κιρσέρ στο "Leurs enfants après eux" των Λουντοβίκ Μπουκερμά και Ζοράν Μπουκερμά (Γαλλία)



Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

