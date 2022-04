Επιστράφηκαν μυστηριωδώς δύο σημειωματάρια του Δαρβίνου που είχαν εξαφανιστεί πριν από 20 χρόνια

Δύο πολύτιμα σημειωματάρια του Καρόλου Δαρβίνου, τα οποία είχαν εξαφανιστεί για περισσότερα από 20 χρόνια από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, επιστράφηκαν μυστηριωδώς στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου.

Οι ιθύνοντες θεωρούσαν ότι είχαν κλαπεί.

Tα σημειωματάρια ήταν μέσα σε σακούλα δώσου που περιείχε και μία κάρτα. Τα δύο σημειωματάρια, το ένα εκ των οποίων περιλαμβάνει το σκίτσο από το «Δέντρο της Ζωής», που έγινε το σύμβολο της θεωρίας της εξέλιξης του Άγγλου φυσιοδίφη, «παραδόθηκαν σε καλή κατάσταση στη βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ περισσότερο από δύο δεκαετίες από τότε που είχε ανακοινωθεί η εξαφάνισή τους», αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή της η βιβλιοθήκη.

Τα σημειωματάρια παραδόθηκαν ανώνυμα στις 9 Μαρτίου του 2022 σε μια ροζ σακούλα με έναν φάκελο στον οποίο αναγραφόταν «Καλό Πάσχα» στους βιβλιοθηκάριους, όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

«Η ανακούφισή μου για την επιστροφή σε καλή κατάσταση των σημειωματαρίων είναι βαθιά και είναι σχεδόν αδύνατο να την εκφράσω με τον σωστό τρόπο», δήλωσε η Τζέσικα Γκάρντνερ, η διευθύντρια των υπηρεσιών βιβλιοθήκης.

Η Γκάρντνερ είχε απευθύνει τον Νοέμβριο του 2020 ευρέως έκκληση για την εύρεση των σημειωματαρίων του Δαρβίνου, λέγοντας ότι έχουν «μάλλον κλαπεί».

Η αξία τους αποτιμάται σε αρκετά εκατομμύρια στερλίνες. Η τοπική αστυνομία είχε ειδοποιηθεί και τα σημειωματάρια είχαν προστεθεί στη βάση δεδομένων της Ιντερπόλ για τα κλεμμένα έργα τέχνης.

Τα δύο σημειωματάρια είχαν απομακρυνθεί από την αίθουσα στην οποία φυλάσσονται τα πιο πολύτιμα έργα της βιβλιοθήκης για να φωτογραφηθούν τον Σεπτέμβριο του 2000.

Τον Ιανουάριο του 2001 σε έλεγχο ρουτίνας διαπιστώθηκε ότι το μικρό κουτί που τα περιείχε, μεγέθους βιβλίου τσέπης, δεν βρισκόταν πια στη θέση του.

Για αρκετά χρόνια, οι βιβλιοθηκονόμοι πίστευαν ότι τα σημειωματάρια είχαν τοποθετηθεί σε λάθος σημείο στη βιβλιοθήκη, η οποία αριθμεί περίπου 10 εκατομμύρια βιβλία, χάρτες, χειρόγραφα κι άλλα αντικείμενα.

Ωστόσο, μόλις το 2020 συμπέραναν ότι μάλλον είχαν κλαπεί και όχι τοποθετηθεί σε λάθος σημείο.

Τα δύο σημειωματάρια θα παρουσιαστούν το καλοκαίρι στο κοινό στο πλαίσιο έκθεσης στο Κέιμπριτζ αφιερωμένης στον επιστήμονα.

