Επανακυκλοφορούν δύο άλμπουμ του θρυλικού συγκροτήματος WHAM!

Δύο άλμπουμ του κορυφαίου συγκροτήματος WHAM! πρόκειται να επανακυκλοφορήσουν σε ειδική έκδοση έγχρωμου και μαύρου βινυλίου.

Τα άλμπουμ «Fantastic» και «Make It Big» 30 χρόνια μετά την κυκλοφορία τους, σύμφωνα με τις πληροφορίες θα είναι ξανά διαθέσιμα στο κοινό με την ειδική αυτή έκδοση, από τις 22 Μαρτίου. Το «Fantastic» ήταν το πρώτο άλμπουμ των WHAM! και κυκλοφόρησε το 1983 έχοντας επιτυχίες όπως τα κομμάτια «Bad Boys» και «Club Tropicana».

Το συγκεκριμένο άλμπουμ πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και έφτασε στο Νο.1 του Ηνωμένου Βασιλείου. Το επόμενο άλμπουμ τους «Make It Big», αυτή τη χρονιά κλείσει 40 χρόνια από την κυκλοφορία του και σε αυτό συμπεριλαμβάνονται τα εμβληματικά κομμάτια «Wake Me Up Before You Go-Go», «Careless Whispers, «Everything She Wants» και «Freedom» Σημειώνεται πως το άλμπουμ έφτασε στην κορυφή τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο.



«Είναι μια θαυμάσια απόδειξη της διαχρονικότητας των τραγουδιών των WHAM! τόσο από τους θαυμαστές μας όσο και από τους νέους που επιθυμούν να αποκτήσουν τη μουσική στην αυθεντική της μορφή», ανέφερε σε δήλωσή του ο Άντριου Ρίτζλεϊ. Η νέα κυκλοφορία ακολουθεί μια εξαιρετική χρονιά για το θρυλικό συγκρότημα, αφού κυκλοφόρησε μία ειδική έκδοση από την Sony Music με τίτλο «The Singles» και ακολούθησε το ντοκιμαντέρ-αφιέρωμα στο Netflix.

Μάλιστα 39 χρόνια από την κυκλοφορία του, το «Last Christmas» βρέθηκε για πρώτη φορά στην πρώτη θέση των χριστουγεννιάτικων charts της Βρετανίας κάτι που αποτελούσε ανέκαθεν επιθυμία του αείμνηστου Τζορτζ Μάικλ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ