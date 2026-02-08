ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Έλενα Τοπαλίδου: Υποδύομαι τον Σατανά στη νέα ταινία του Νίκολας Κέιτζ

Όπως φανέρωσε η γνωστή ηθοποιός, δεν φοβάται τις αντιδράσεις

Φωτ.: NDP
Στη συνεργασία της με τον Νίκολας Κέιτζ αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η γνωστή ηθοποιός και χορεύτρια Έλενα Τοπαλίδου.

Παραχωρώντας συνέντευξη στην εκπομπή «Weekend Live», η Έλενα Τοπαλίδου μίλησε για τη συνεργασία της στη νέα κινηματογραφική ταινία με τον Νίκολας Κέιτζ καθώς και για το φλερτ στα social media.

Έλενα Τοπαλίδου για νέα ταινία Νίκολας Κέιτζ: Υποδύομαι τον Σατανά, δεν φοβάμαι τις αντιδράσεις

«Με πήραν να κάνω ένα κάστινγκ και μετά, όταν κατάλαβα ότι τελικά πρόκειται για τον Νίκολας Κέιτζ, πήγα να τον γνωρίσω και μου είπε ότι με ξεχώρισε και του άρεσα πολύ. Ο ρόλος που υποδύομαι είναι ο Σατανάς, δεν φοβάμαι όμως καθόλου τις αντιδράσεις που μπορεί να προκύψουν. Και τι πειράζει, δεν πρέπει κάποιος να παίξει και τον Σατανά», είπε αρχικά η Έλενα Τοπαλίδου.

«Δηλαδή πιο πιθανό είναι να αντιδράσουν σε σχέση με τον ρόλο του Χριστού, που τον βλέπει πολύ διαφορετικά ο σκηνοθέτης στην ταινία αυτή. Πιο πολύ αυτό που δεν θα περιμένουν θα ‘ναι σε σχέση με τον Χριστό. ''The Carpenter’s Son'' λέγεται η ταινία και νομίζω πως θα κάνει πρεμιέρα στις Κάννες», πρόσθεσε η Έλενα Τοπαλίδου.

«Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που σε ξαφνιάζουν με τον τρόπο που σε φλερτάρουν στα social media, εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Στο πώς θα σου δείξει δηλαδή κάποιος το ενδιαφέρον του, σε σχέση με το φλερτ, είτε είναι γυναίκα είτε είναι άνδρας», συμπλήρωσε, επίσης, η Έλενα Τοπαλίδου.

