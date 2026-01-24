Έλενα Τοπαλίδου: Οι δημοσιογράφοι με στήριξαν, ένιωσα ασχήμια από τα σχόλια του κόσμου στα social

Συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» παραχώρησε η Έλενα Τοπαλίδου, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως πέρασε «δια πυρός και σιδήρου» εξαιτίας της έκθεσής της στα media.

«Πέρασα δια πυρός και σιδήρου με τη διαδικασία του να εκτίθεμαι. Ήρθε μία στιγμή στη ζωή μου που βρέθηκα στην ανάγκη να μιλήσω για κάποιες τοξικότητες. Κάπως με κούρασε και η εικόνα μου στα social media, κουράστηκα να βλέπω τίτλους για μένα, με βαρέθηκα», εξομολογήθηκε η καταξιωμένη χορεύτρια και ηθοποιός.

Έλενα Τοπαλίδου: Είμαι σε μια μεταβατική περίοδο

«Οι δημοσιογράφοι με όλο αυτό που έγινε τα τελευταία δύο χρόνια με στήριξαν. Δεν ένιωσα ασχήμια από μέρους τους. Περισσότερη ασχήμια ένιωσα από τον κόσμο που με σχολίαζε στα social media. Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους και κάποιες φορές κάνουν κουτσομπολιό, δεν το κατακρίνω, το δικαιολογώ, το αγαπώ», πρόσθεσε η Έλενα Τοπαλίδου.

«Όσο γινόταν χαμός με τον χωρισμό μου (από τον Νίκο Κουρή) εγώ θεώρησα χρέος μου να βοηθήσω ανθρώπους παρά να ασχοληθώ με τη μιζέρια του ποιος, πώς και τι. Πιστεύω πάρα πολύ στον έρωτα, στα πράγματα του πάθους, δεν πιστεύω καθόλου στη μιζέρια. Με ενδιαφέρει η ιστορία ''εγώ με εμένα''. Είμαι σε μια μεταβατική περίοδο» ανέφερε επίσης η ηθοποιός.