Το διάσημο ναυάγιο των Lego βγάζει μέχρι σήμερα χιλιάδες κομμάτια στις ακτές

Το 1997, ένα φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από το καιρό και ναυάγησε στις ακτές της Κορνουάλης. Από τα 62 κοντέινερς που μετέφεραν εμπορεύματα το ένα περιείχε πέντε εκατομμύρια πλαστικά κομμάτια παιχνιδιών Lego.

Μετά από 25 χρόνια στη θάλασσα, τα ναυαγισμένα κομμάτια Lego εξακολουθούν να ξεβράζονται στην ακτή σε παραλίες της Αγγλίας.

Οι συλλέκτες έχουν βγει κυριολεκτικά στις παραλίες της περιοχής για να αναζητήσουν σπάνια κομμάτια όπως ξεπλυμένα χταπόδια και πράσινους δράκους. Οι κάτοικοι των παραλιών της Κορνουάλης, της νοτιοδυτικής χερσονήσου της Αγγλίας και οι τουρίστες ψάχνουν αντί για κοχύλια να βρουν πολύχρωμα κομμάτια Lego μικρές φάλαινες και χταπόδια και η αναζήτηση αυτή μπορεί να αποτελεί και μια ζοφερή υπενθύμιση των μόνιμων επιπτώσεων της πλαστικής ρύπανσης.

Όταν έγινε το ναυάγιο του φορτηγού πλοίου Tokio Express στις 13 Φεβρουαρίου 1997, κατά ειρωνικό τρόπο, πολλά από τα κουτιά με Lego είχαν θέμα τα θαλάσσια πλάσματα.Το γεγονός, γνωστό ως «Μεγάλη διαρροή Lego», είναι η χειρότερη περιβαλλοντική καταστροφή όλων των εποχών που σχετίζεται με τα παιχνίδια, και οι παραθαλάσσιοι θησαυροί εξακολουθούν να αποκαλύπτουν τους πλαστικούς ναυαγούς μέχρι σήμερα. Το πλοίο κατευθυνόταν προς τη Νέα Υόρκη αφού φόρτωσε το φορτίο του στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, και ανάμεσα σε άλλα αντικείμενα που ξεβράζονται στις ακτές είναι 10.000 αναπτήρες μιας χρήσης, ισχυρές κόλλες και άλλα επικίνδυνα χημικά.

Από τότε, οι συλλέκτες βγήκαν έξω για να αναζητήσουν «σπάνια» κομμάτια όπως χταπόδια και πράσινους δράκους. Η Τρέισι Ουίλιαμς —μια ντόπια, περιβαλλοντική ακτιβίστρια της Κορνουάλης— έχει καταγράψει τη διαρροή Lego για χρόνια στις σελίδες κοινωνικών μέσων και πρόσφατα εξέδωσε το Adrift: The Curious Tale of Lego Lost at Sea, ένα βιβλίο που περιγράφει λεπτομερώς το περιστατικό των Lego.

