Διαλύθηκαν οι Bazooka

Οι Bazooka ανακοίνωσαν τη διάλυση τους μέσα από τα social media.

Το πανκ συγκρότημα σχηματίστηκε στον Βόλο το 2008 από τα αδέρφια Ξάνθο και Πάνο Παπανικολάου, τον Γιάννη Βούλγαρη, τον Άρη Ράμμο και τον Bill Ζελέπη, πριν μετατοπιστούν στην Αθήνα.

Κυκλοφόρησαν το πρώτο τους single “Shame Take My Brain/Ravening Trip” (Inch Allah Records) το 2011, ενώ το 2012 συνεργάστηκαν για πρώτη φορά με την αμερικάνικη Slovenly Recordings για την κυκλοφορία του EP “Ι Want To Fuck All The Girls In My School”.

Το 2013 κυκλοφόρησε το ομώνυμο ντεμπούτο album τους και ακολούθησαν το single “Δεμένος Στο Κρεββάτι Σου” (Sound Effect Records, 2015) και το δεύτερο album τους “Άχρηστη Γενιά” (Slovenly, 2016).

Από το 2017 κυκλοφορούσαν μουσική από την Inner Ear με το EP, "Ζουγκλα". Έβγαλαν άλλα δυο ελληνόφωνα άλμπουμ το "Zero Hits" (2019) και το "Κάπου Αλλού" (2022), που έμελλε να είναι η τελευταία τους δισκογραφική δουλειά.

Η ανακοίνωση τους στο Facebook: