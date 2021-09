Δανία: «Πάρε τα λεφτά και τρέξε»: Έργο τέχνης ή έγκλημα;

Ένας Δανός καλλιτέχνης πήρε 538.000 κορόνες Δανίας (περίπου 85.000 δολάρια) που επίσημα ανήκουν σε μουσείο της χώρας και υποστηρίζοντας πως το έκανε στο πλαίσιο ενός έργου τέχνης με τίτλο «Πάρε τα χρήματα και τρέξε». Δεν σκοπεύει να τα επιστρέψει.

Το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, Kunsten στο Aalborg της Δανίας, ζήτησε από τον καλλιτέχνη, Jens Haaning, να αναδιαμορφώσει δύο έργα τέχνης: ένα που είχε δημιουργήσει το 2011 με τίτλο An Average Danish Annual Income, (το μέσο ετήσιο εισόδημα ενός Δανού) το οποίο περιείχε χαρτονομίσματα μέσα σε ένα κάδρο, και ένα άλλο παρόμοιο έργο με τίτλο, An Average Austrian Annual Income (το μέσο ετήσιο εισόδημα ενός Αυστριακού).

Και τα δύο επρόκειτο να παρουσιαστούν σε μια έκθεση με κεντρικό θέμα την εργασιακή ζωή, με τίτλο Work It Out, η οποία εγκαινιάστηκε στις 24 Σεπτεμβρίου. Για τα έργα αυτά, ο Haaning είχε δανειστεί τα χρήματα από μια τράπεζα, σύμφωνα με το The Art Newspaper.

Αυτή τη φορά, το μουσείο συμφώνησε να του δανείσει τα μετρητά από τα αποθέματά του, δήλωσε ο Lasse Andersson, διευθυντής του Μουσείου Kunsten. Το μέσο ετήσιο εισόδημα της Δανίας είναι περίπου 328.000 κορώνες, ενώ ο μέσος μισθός στην Αυστρία, περίπου 25.000 ευρώ.

Kunsten Museum of Modern Art, Aalborg

Όταν τα έργα παραδόθηκαν στο μουσείο, μια μέρα πριν ανοίξει η έκθεση, «υπήρχαν άδεια κάδρα», εξήγησε ο διευθυντής. «Ο καλλιτέχνης μας έστειλε ένα email λέγοντας ότι θεωρούσε πιο ενδιαφέρον να κάνει ένα νέο έργο τέχνης που το ονόμασε «Πάρε τα χρήματα και τρέξε». Πάντως, ο διευθυντής του μουσείου τόνισε ότι δεν σκοπεύει να απευθυνθεί στην αστυνομία ακόμη.

Το συμβόλαιο του μουσείου με τον Haaning προβλέπει ότι πρέπει να επιστρέψει τα χρήματα μέχρι τις 14 Ιανουαρίου του 2022. «Δεν είμαστε ένα μουσείο με μεγάλα αποθεματικά», λέει, ο διευθυντής, προσθέτοντας ότι τα χρήματα αυτά ήταν κονδύλια που προορίζονταν για τη συντήρηση του κτιρίου. «Ελπίζουμε πραγματικά ότι τα χρήματα θα επιστραφούν».

Ωστόσο, ο Haaning διαμηνύει ότι δεν έχει καμία πρόθεση να επιστρέψει τα μετρητά. «Φυσικά και δεν θα τα επιστρέψω», λέει. «Το έργο τέχνης είναι ακριβώς αυτό, ότι πήρα τα χρήματα και δεν θα τα επιστρέψω».

Το μουσείο έχει κρεμάσει τα άδεια κάδρα στο σημείο που είχε οριστεί ότι θα φιλοξενηθεί το έργο του Haaning στην έκθεση, μαζί με το email του που εξηγεί την... ερμηνεία του έργου.