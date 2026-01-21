BRIT Awards 2026: Όλες οι υποψηφιότητες - Ποιοι διεκδικούν τα κορυφαία βραβεία

Ανακοινώθηκαν οι φετινές υποψηφιότητες για τα BRIT Awards 2026, με την ποπ μουσική και τις εκπροσώπους της να είναι μεταξύ των φαβορί για την κατάκτηση των περισσότερων βραβείων.

Χαρακτηριστικά, οι Lily Allen, Olivia Dean, Lola Young και JADE προτείνονται σε βασικές κατηγορίες των φετινών BRIT Awards.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί εκτός Λονδίνου, για πρώτη φορά στην ιστορία των βραβείων, και συγκεκριμένα στις 28 Φεβρουαρίου στο Co-Op Live Arena στο Μάντσεστερ.

BRIT Awards 2026: Τα φαβορί

Η Olivia Dean και η Lola Young ηγούνται των φετινών υποψηφιοτήτων με πέντε υποψηφιότητες η καθεμία, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας Καλλιτέχνης της Χρονιάς.

Η 26χρονη Dean είχε μια εξαιρετικά επιτυχημένη χρονιά το 2025 χάρη στο δεύτερο άλμπουμ της The Art of Loving και τα singles «Man I Need» και «Nice to Each Other».

Η soul-pop τραγουδίστρια είναι υποψήφια δύο φορές για το Τραγούδι της Χρονιάς: για το «Man I Need» αλλά και για τη συνεργασία της με τον Sam Fender στο «Rein Me In».

Ο Fender είναι επίσης υποψήφιος για Καλλιτέχνης της Χρονιάς και διεκδικεί το Άλμπουμ της Χρονιάς με τον τρίτο του δίσκο People Watching.

Το The Art of Loving της Dean είναι επίσης υποψήφιο στην ίδια κατηγορία, που θεωρείται το κορυφαίο βραβείο της βραδιάς.

«Το να έχω πέντε υποψηφιότητες στα Brit Awards μοιάζει τρελό· είναι πολύ σουρεαλιστικό και ακόμα το επεξεργάζομαι», δήλωσε η Dean. «Θυμάμαι να βλέπω τα Brits στην τηλεόραση όταν ήμουν μικρότερη. Πήγα στο Brit School και τώρα, 10 χρόνια μετά, το να παρευρεθώ στην τελετή θα είναι μια πολύ συγκινητική εμπειρία.»

the new class of UK music is INSANE



this year's nominees for Breakthrough Artist are:



• @BarryCantSwim

• @esdeekid

• @jim_legxacy

• @lolayounggg

• Skye Newman



BRITs 2026, lock it in 🔒

Saturday 28th February

BRIT Awards 2026: Γυναίκες και non-binary καλλιτέχνες με τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση

Οι γυναίκες και τα non-binary καλλιτέχνες είχαν τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση στην ιστορία των Brits, καλύπτοντας σχεδόν το 70% των υποψηφιοτήτων.

Η επιστροφή της Lily Allen συνεχίζεται δυναμικά με το άλμπουμ West End Girl, μια ωμή και ειλικρινή καταγραφή της διάλυσης ενός γάμου, το οποίο είναι υποψήφιο για Άλμπουμ της Χρονιάς. Η Allen είναι επίσης υποψήφια για Καλλιτέχνης της Χρονιάς και Καλύτερη Ποπ Καλλιτέχνιδα.

Οι θρύλοι της britpop, Pulp επιστρέφουν θριαμβευτικά στα βραβεία με την πρώτη τους υποψηφιότητα εδώ και 30 χρόνια, στην κατηγορία Καλύτερο Συγκρότημα.

Οι φετινές υποψηφιότητες αντικατοπτρίζουν καλύτερα το εύρος και τη διαφορετικότητα της σύγχρονης μουσικής. Ο Bad Bunny είναι υποψήφιος για Διεθνής Σόλο Καλλιτέχνης μαζί με την Chappell Roan, την CMAT, τη Rosalía, τη Doechii, την Taylor Swift, τη Sabrina Carpenter και τη Lady Gaga.

Υποψηφιότητες Brit Awards 2026

Καλλιτέχνης της Χρονιάς

Dave

Fred Again

JADE

Lily Allen

Little Simz

Lola Young

Olivia Dean

PinkPantheress

Sam Fender

Self Esteem

Συγκρότημα της Χρονιάς

The Last Dinner Party

Pulp

Sleep Token

Wet Leg

Wolf Alice

Άλμπουμ της Χρονιάς

Dave – The Boy Who Played the Harp

Lily Allen – West End Girl

Olivia Dean – The Art of Loving

Sam Fender – People Watching

Wolf Alice – The Clearing

Πρωτοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης

Barry Can’t Swim

EsDeeKid

Jim Legaxcy

Lola Young

Sky Newman

Διεθνής Καλλιτέχνης

Bad Bunny

Chappell Roan

CMAT

Doechii

Lady Gaga

Rosalía

Sabrina Carpenter

Sombr

Taylor Swift

Tyler, the Creator

Διεθνές Συγκρότημα

Geese

Haim

Hunter X

Tame Impala

Turnstile

they're so much better together 😘



this year's nominees for Group of the Year are:



• @lastdinnerparty

• @welovepulp

• @sleep_token

• @wetlegband

• @wolfalicemusic



BRITs 2026, lock it in 🔒

Saturday 28th February

Τραγούδι της Χρονιάς (κοινού)

Calvin Harris & Clementine Douglas – “Blessings”

Chrystal & Notion – “The Days (Notion Remix)”

Cynthia Erivo & Ariana Grande – “Defying Gravity”

Ed Sheeran – “Azizam”

Fred Again, Skepta & PlaqueBoyMax – “Victory Lap”

Lewis Capaldi – “Survive”

Lola Young – “Messy”

Myles Smith – “Nice to Meet You”

Olivia Dean – “Man I Need”

RAYE – “Where Is My Husband?”

Sam Fender & Olivia Dean – “Rein Me In”

Skye Newman – “Family Matters”

calling all UK bangers...



this year's nominees for Song of the Year with @mastercardUK are:



• @calvinharris, @clementimetunes – Blessings

• CHRYSTAL, @NotionDJ – The Days (NOTION Remix)

• Cynthia Erivo (feat. Ariana Grande) – Defying Gravity

• @edsheeran – Azizam

•… pic.twitter.com/55EBujqEhu — BRIT Awards (@BRITs) January 21, 2026

Διεθνές Τραγούδι (κοινού)

Alex Warren – “Ordinary”

Chappell Roan – “Pink Pony Club”

Disco Lines x Tinashe – “No Broke Boys”

GG Perez – “Sailor Song”

Gracie Abrams – “That’s So True”

Hunter X – “Golden”

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With a Smile”

Raven Lenni – “Love Me Not”

Rose x Bruno Mars – “APT”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Sombr – “Undressed”

Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”

2025's undeniable anthems



this year's nominees for International Song of the Year are:



• @alexwaarren – Ordinary

• @ChappellRoan – Pink Pony Club

• @discolines & @tinashe – No Broke Boys

• @gigi4perez – Sailor Song

• @gracieabrams – That's So True

• HUNTR/X - EJAE, Audrey… pic.twitter.com/aJVQ5aDzuv — BRIT Awards (@BRITs) January 21, 2026

Alternative / Rock

Blood Orange

Lola Young

Sam Fender

Wet Leg

Wolf Alice

Pop

JADE

Lily Allen

Lola Young

Olivia Dean

RAYE

Hip-Hop / Grime / Rap

Central Cee

Dave

Jim Legaxcy

Little Simz

Loyle Carner

R&B

Jim Legaxcy

KWN

Mabel

Sasha Keable

Sault

Dance Act

Calvin Harris & Clementine Douglas

FKA twigs

Fred Again, Skepta & PlaqueBoyMax

PinkPantheress

Sammy Virgi

Με πληροφορίες από Independent