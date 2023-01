Βραβεία Σεζάρ: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες- Σε 11 κατηγορίες το «The Innocent» του Louis Garrel

To «The Innocent» του Louis Garrel και το «The Night of the 12th» του Dominik Moll ηγούνται στην κούρσα των 48ων κινηματογραφικών βραβείων Σεζάρ.

Σήμερα ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα βραβεία Σεζάρ τα επονομαζόμενα και γαλλικά Όσκαρ με το «The Innocent», την ρομαντική κωμωδία με τους Garrel, Roschdy Zem και Noemie Merlant να συγκεντρώνει 11 υποψηφιότητες. Η ταινία έκανε πρεμιέρα εκτός διαγωνισμού στο φεστιβάλ των Καννών.

Το «The Night of the 12th», που έκανε και αυτό πρεμιέρα στις Κάννες ακολουθεί με 10 υποψηφιότητες. Οι πρωταγωνιστές Bastien Bouillon και Bouli Lanners υποδύονται δύο αστυνομικούς που επιχειρούν να λύσουν μία φρικτή δολοφονία.

Η ταινία σε παραγωγή Haut et Court εμβαθύνει σε ζητήματα φύλου και βίας.

Η Ζιλιέτ Μπινός είναι επίσης υποψήφια στην κατηγορία Α' γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Between Two Worlds» του Emmanuel Carrère, δίπλα στην Φανί Αρνάν για το «The Young Lovers» (Carine Tardieu) και την Αντέλ Εξαρχόπουλος στην ταινία των Emmanuel Marre και Julie Lecoustre, «Zero Fucks Given». Οι άλλες δύο υποψήφιες της κατηγορίας είναι οι Laure Calami και Virginie Efira.

Στην αντίστοιχη κατηγορία του Α' ανδρικού ρόλου υποψήφιοι είναι ο κάτοχος του Όσκαρ ανδρικού ρόλoυ για το «Τhe Artist» το 2012, Ζαν Ντεζαρντέν για την ερμηνεία του στο «November», ο Louis Garrel για το «The Innocent» και οι Vincent Macaigne (Diary Of A Fleeting Affair), Benoit Magimel (Pacification) και Denis Menochet (Peter von Kant).

Στην κατηγορία του Καλύτερου Σκηνοθέτη το φετινό Σεζάρ διεκδικούν οι Cedric Klapisch για το «Rise», Louis Garrel για το «The Innocent», Cedric Jimenez για το «November», Dominik Moll για το «The Night Of The 12th» και Albert Serra για το «Pacification».

Χαρακτηριστικών της κατηγορίας είναι ότι μόνο άνδρες σκηνοθέτες είναι υποψήφιοι για Σεζάρ σκηνοθεσίας ενώ μόνο μία από την κατηγορία για την Καλύτερη Ταινία ανήκει σε γυναίκα σκηνοθέτιδα, τη Bruni Tedeschi με το «Forever Young».

Το «Saint Omer» που κέρδισε μεταξύ άλλων τον Χρυσό Λέοντα στην Βενετία είναι υποψήφιο σε τέσσερις κατηγορίες.

Η τελετή των βραβείων Σεζάρ θα γίνει στις 24 Φεβρουαρίου. Παρουσιαστής θα είναι ο Γάλλος ηθοποιός Tahar Rahim ενώ στην τελετή θα τιμηθεί ο Αμερικανός σκηνοθέτης Ντέιβιντ Φίντσερ.

Αναλυτικά η λίστα με τα φετινά Βραβεία Σεζάρ

Καλύτερη ταινία

“Forever Young”

“Rise”

“The Innocent”

“The Night Of The 12th“

“Pacification”

Καλύτερος Σκηνοθέτης

Cedric Klapisch, “Rise”

Louis Garrel, “The Innocent”

Cedric Jimenez, “November”

Dominik Moll, “The Night Of The 12th“

Albert Serra, “Pacification”

Α' γυναικείος ρόλος

Fanny Ardant, “The Young Lovers”

Juliette Binoche, “Between Two Worlds”

Laure Calami, “Full Time”

Virginie Efira, “Paris Memories”

Adele Exarchopoulos, “Zero Fucks Given”

Α' ανδρικός ρόλος

Jean Dujardin, “November”

Louis Garrel, “The Innocent”

Vincent Macaigne, “Diary Of A Fleeting Affair”

Benoit Magimel, “Pacification”

Denis Menochet, “Peter von Kant”

Β' γυναικείος ρόλος

Judith Chemla, “Le Sixieme Enfant”

Anais Demoustier, “November”

Anouk Grinberg, “The Innocent”

Lyna Khoudri, “November”

Noemie Merland, “The Innocent”

Β' ανδρικός ρόλος

Francois Civil, “Rise”

Bouli Lanners, “The Night Of The 12th“

Micha Lescot, “Forever Young”

Pio Marmai, “Rise”

Roschdy Zem, “The Innocent”

Καλύτερη πρωτοεμφανιζόμενη

Marion Barbeau, “Rise”

Guslagie Malanda, “Saint Omer”

Rebecca Marder, “A Radiant Girl”

Nadia Tereszkiewicz, “Forever Young”

Mallory Wanecque, “The Worst Ones”

Καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος

Bastien Bouillon, “The Night Of The 12th“

Stefan Crepon, “Peter Von Kant”

Dimitri Dore, Bruno Reidal, “Confessions Of A Murderer”

Paul Kircher, “Winter Boy”

Aliocha Reinert, “Softie”

Καλύτερο πρωτότυπο σενάριο

Eric Gravel, “Full Time”

Valeria Bruni Tedeschi, Noemie Lvovsky, Agnes de Sacy, “Forever Young”

Cedric Klapisch, Santiago Amigorena, “Rise”

Louis Garrel, Tanguy Viel, Naïla Guiguet, “The Innocent”

Alice Diop, Amrita David, Marie Ndiaye, “Saint Omer”

Καλύτερο διασκευασμένο σενάριο

Michel Hazanavicius, “Final Cut”

Thierry de Peretti, Jeanne Aptekman, “Undercover”

Gilles Marchand, Dominik Moll, “The Night Of The 12th”

Καλύτερη πρωτότυπη μουσική

Irene Dresel, “Full Time”

Alexandre Desplat, “Final Cut”

Gregoire Hetzel, “The Innocent”

Olivier Marguerit, “The Night Of The 12th“

Marc Verdaguer, Joe Robinson, “Pacifiction”

Anton Sanko, “The Passengers Of The Night”

Καλύτερος ήχος

Cyril Moisson, Nicolas Moreau, Cyril Holtz, “Rise”

Laurent Benaim, Alexis Meynet, Olivier Guillaume, “The Innocent”

Cedric Deloche, Alexis Place, Gwennole Le borgne, Marc Doisne, “November”

François Maurel, Olivier Mortier, Luc Thomas, “The Night Of The 12th“

Jordi Ribas, Benjamin Laurent, Bruno Tarriere, “Pacification”

Καλύτερη φωτογραφία

Julien Poupard, “Forever Young”

Alexis Kavyrchine, “Rise”

Patrick Ghiringhelli, “The Night Of The 12th“

Artur, “Pacifiction”

Claire Mathon, “Saint Omer”

Καλύτερο μοντάζ

Mathilde van de Moortel, Full Time

Anne-Sophie Bion, Rise

Pierre Deschamps, The Innocent

Laure Gardette, Novembre

Laurent Rouan, The Night Of The 12th

Καλύτερα κοστούμια

Caroline de Vivaise, “Forever Young”

Pierre-Jean Larroque, “The Colours Of Fire”

Emmanuelle Youchnovski, “Waiting For Bojangles”

Corinne Bruand, “The Innocent”

Praxedes de Vilallonga, “Pacification”

Gigi Lepage, “Simone – Journey Of The Century”

Καλύτερα σκηνικά

Emmanuelle Duplay, “Forever Young”

Sebastian Birchler, “The Colours Of Fire”

Michel Barthelemy, “The Night Of The 12th“

Sebastian Vogler, Pacifiction

Christian Marti, Simone – The Voyage Of The Century

Καλύτερα οπτικά εφέ

Guillaume Marien, The Five Devils

Sebastien Rame, Smoking Causes Coughing,

Laurens Ehrmann, Notre Dame On Fire

Mikael Tang Uy, November

Marco del Bianco, Pacifiction

Με πληροφορίες του Variety