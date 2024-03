Βερολίνο: H techno αποτελεί πλέον Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της UNESCO

Πολιτισμός / Μια έκθεση για τις γυναίκες, τους μύθους και τα βάσανα της μητρότητας

Η έκθεση «Acts of Creation: On Art and Motherhood» («Πράξεις Δημιουργίας: Περί τέχνης και μητρότητας») εξερευνά τις χαρές και τις λύπες, το χάος και τους μύθους της μητρότητας μέσα από περισσότερα από 100 έργα τέχνης, από τη φεμινιστική πρωτοπορία μέχρι σήμερα

