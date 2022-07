Aφίσα ταινίας δείχνει τη θεά Κάλι να καπνίζει κρατώντας σημαία Pride - Διαμαρτύρονται ινδουιστές

Οργή έχει προκαλέσει στην Ινδία μια κινηματογραφική αφίσα που απεικονίζει μια γυναίκα ντυμένη ως θεά Κάλι να καπνίζει ένα τσιγάρο και να κρατά μία σημαία της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.

Η σκηνοθέτρια Leena Manimekalai ανέβασε στο Twitter την αφίσα της νέας της ταινίας Kaali - που περιγράφεται ως «ντοκιμαντέρ μιας παράστασης» -το Σάββατο και έκτοτε έχει δεχθεί εκατοντάδες οργισμένα σχόλια από θυμωμένους Ινδουιστές, οι οποίοι την κατηγορούν ότι προσβάλλει τα θρησκευτικά τους αισθήματα.

Η Κάλι, λατρεύεται από εκατομμύρια ανθρώπους.

Η ταινία, σύμφωνα με την σκηνοθέτρια ωστόσο, είναι μια «ειλικρινής λήψη» του εαυτού της ντυμένη θεά, η οποίαπερπατά στους δρόμους του κέντρου του Τορόντο.

«Στην ταινία μου, η Κάλι με επιλέγει ως πνεύμα, κρατά μια σημαία Pride και μια κάμερα στα χέρια της και συναντά τα Πρώτα Έθνη (τους ιθαγενείς), τους Αφρικανικής, Ασιατικής, Περσικής καταγωγής, τους Εβραίους, τους Χριστιανούς, τους Μουσουλμάνους και το μίνι σύμπαν που μπορεί κανείς να αντιληφθεί σε αυτή την πολυπολιτισμικότητα του Καναδά», είπε.

Τη Δευτέρα, το όνομα της Manimekalai έγινε trend στα social media της Ινδίας με πολλούς να ζητούν ακόμα και τη σύλληψή της.

Η σκηνοθέτρια, που σπουδάζει αυτή τη στιγμή στον Καναδά, είπε στο BBC ότι η θεά που απεικονίζεται στην ταινία της «αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα».

«Ως ποιήτρια και κινηματογραφίστρια, ενσαρκώνω την Κάλι στο δικό μου ανεξάρτητο όραμα», σημείωσε.

Η απεικόνιση θρησκευτικών προσώπων στην οθόνη είναι ένα ευαίσθητο θέμα στην Ινδία. Το 2015, η επιτροπή λογοκρισίας της χώρας απαίτησε να γίνουν αρκετές περικοπές στην ταινία του Μπόλιγουντ, Angry Indian Goddesses, η οποία έδειχνε εικόνες Ινδουιστών θεών.

Πολλοί άλλοι κινηματογραφιστές και ηθοποιοί έχουν έρθει αντιμέτωποι με έντονες διαμαρτυρίες επειδή απεικόνισαν θρησκευτικά θέματα ή ασχολήθηκαν με τη θρησκεία σε ταινίες τους.

