40 συναυλίες και πάρτι για τις γιορτές (23/12-5/1)

ΜΟΥΣΙΚΗ

1000MODS – «Metal Hammer» Celebration στο Gagarin

Το «Metal Hammer», το μακροβιότερο μουσικό περιοδικό της χώρας, γιορτάζει 38 χρόνια συνεχούς παρουσίας στα περίπτερα και ανεβάζει στη σκηνή του Gagarin 205 τους 1000MODS μαζί με τους Black Stone Machine και τους Lazy Man’s Load. Ένα από τα σημαντικότερα γκρουπ της χώρας με μεγάλη συναυλιακή παράδοση εντός και εκτός Ελλάδας συναντά δύο από τα ανερχόμενα συγκροτήματα της σκηνής σε μια μεγάλη γιορτή του σκληρού ήχου.

30/12, Gagarin 205, Λιοσίων 205, 19:30, είσοδος: 15 ευρώ

Οι Βήτα Πεις στο Fuzz

Είκοσι χρόνια ΒΠ, από το άλμπουμ «Αθάνατο» μέχρι τη «Ροή του μέλλοντος», και η ιστορία συνεχίζεται με τις live εμφανίσεις του συγκροτήματος. Πάντα επίκαιροι και διαχρονικοί, θεωρούνται ένα από τα σημαντικότερα και πιο αγαπημένα crews που πέρασαν ποτέ από το ελληνικό ραπ, και όχι άδικα. Με ένα ιδιαίτερο στυλ και μια αφοσίωσή στο underground spirit, την οποία υποστήριξαν διανέμοντας δωρεάν ψηφιακά τις περισσότερες κυκλοφορίες τους, θα εμφανιστούν στο Fuzz για να κλείσουν ιδανικά τη χρονιά με μια μεγάλη γιορτή.

27/12, Fuzz Live Music Club, Πειραιώς 209 & Πατρ. Ιωακείμ 1, Ταύρος, 21:00, είσοδος: 12 ευρώ

The Big Nose Attack στο six d.o.g.s

Οι The Big Nose Attack επανακυκλοφορούν το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ τους με μια special anniversary έκδοση 300 αριθμημένων αντιτύπων remixed και remastered σε κόκκινο βινύλιο και το γιορτάζουν με μια μεγάλη συναυλία. Μαζί τους στη σκηνή εκλεκτοί φίλοι και μουσικοί που αγαπάνε: ο Andreas Lagios (Nightstalker και των Thee Holy Strangers), η Sugahspank! (Τhe Swing Shoes), ο Orestis (Breath After Coma), ο Johnny Tsoumas (Godsleep), ο Giannis Pachidis (Daddy’s Work Blues Band), ο Tom Yosi (Fundracar) και η Anastasia Velissariou (Les Skartoi και Τhe Swingin’ Cats).

24/12, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, 20:30, είσοδος: 10 ευρώ

360° Christmas Pop-Up Bar

Η Bεράντα του Φάρου μεταμορφώνεται στο απόλυτο χριστουγεννιάτικο σημείο συνάντησης για τους επισκέπτες του Κέντρου Πολιτισμού, με αγαπημένους DJs και μουσικούς παραγωγούς(Mr Z, George Garavellos, Terra Exotica + Γιώργος Αργιτάκης, Katia, κ.α.) και μια μεγάλη λίστα από κοκτέιλ να συμπληρώνουν την εμπειρία.

23/12-8/1/23, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Φάρος), λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, 17:00-23:00, ελεύθερη είσοδος

Ο Vassilikos παρουσιάζει τον νέο του δίσκο στο six d.o.g.s

Ο Vassilikos παρουσιάζει το νέο του πρότζεκτ «The Grand Duet», μαζί με τον Γιώργο Τριανταφύλλου και τη Rosey Blue. Oι Grand Duet γεννήθηκαν τον καιρό της καραντίνας. Στο live θα παίξουν όλα τα μεγάλα κομμάτια των Raining Pleasure, κάποια με αλλαγμένο ήχο, σε μια πιο σύγχρονη εκτέλεση.

26/12, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, 21:00, είσοδος: 13 ευρώ (προπώληση), 15 (ταμείο)

Solmeister & Marseaux «Να τα πούμε» στο Fuzz

Solmeister και Marseaux συναντιούνται και πάλι επί σκηνής για άλλο ένα επετειακό «Να τα πούμε» στην εκτενέστερη μέχρι στιγμής έκδοσή του. Ο Solmeister αυτή την περίοδο ετοιμάζει την επόμενη δουλειά του, ενώ συνυπογράφει στιχουργικά, μουσικά και σε επίπεδο παραγωγής τα τραγούδια του WNCfam και της Marseaux, που πέρσι κυκλοφόρησε το «Chica», το δεύτερο άλμπουμ της τον ακολουθεί σε αυτές τις συναυλιες.

30/12, Fuzz Live Music Club, Πειραιώς 209 & Πατρ. Ιωακείμ 1, Ταύρος, 20:00, είσοδος: 15 ευρώ

ATC GANG στο Fuzz Club

Ένα από τα ανερχόμενα rap crews της νέας σκηνής του χιπ-χοπ ολοκληρώνει την πανελλαδική περιοδεία του με τελικό προορισμό την Αθήνα. Οι ATC Nico, Taff, Coco και Toro θα ανέβουν στη σκηνή του στο Fuzz Club για ένα δυνατό Above The Clouds Season Finale με πολλούς guests και γεμάτο εκπλήξεις, ατμοσφαιρικές και σκοτεινές μελωδίες.

23/12, Fuzz Live Music Club, Πειραιώς 209 & Πατρ. Ιωακείμ 1, Ταύρος, 20:00, είσοδος: 15 ευρώ

Οι Sworr. στο six d.o.g.s

Λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του τελευταίου τους άλμπουμ, «Ηonest», οι Sworr. ανεβαίνουν στη σκηνή του six d.o.g.s, στην Αθήνα, για να κλείσουν το tour τους σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Τους προλογίζει η MEGAN, η 24χρονη μουσικός με καταγωγή από τις Φιλιππίνες και έδρα της την Αθήνα με τους R’n’B ρυθμούς της. Όπως συνήθως, η βραδιά συνεχίζεται με πάρτι.

23/12, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, 21:00, είσοδος: 10 ευρώ (προπώληση), 12 (ταμείο)

Οι Steams παρουσιάζουν το «Mild Conquest» στο Temple

Με αφορμή την κυκλοφορία του «Mild Conquest», του δεύτερου επίσημου άλμπουμ τους, το κουαρτέτο θα εμφανιστεί με guest μουσικούς παραδοσιακών οργάνων αλλά και με τον δεύτερο drummer του επί της σκηνής του Temple. Ο ψυχεδελικός ήχος τους έχει αλλάξει, αλλά όλα τα γνώριμα στοιχεία είναι εκεί, οι heavy κιθάρες, τα ευφάνταστα drumbeats, η εκκεντρική χροιά της φωνής και οι ενδοσκοπικοί στίχοι που πλέον είναι βαλμένα με έναν μοναδικό τρόπο. Τη συναυλία ανοίγει το indie rock / post punk κουιντέτο των Royal Arch.

23/12, Temple, Ιάκχου 17, Γκάζι, 20:30, είσοδος: 10 ευρώ

Χριστουγεννιάτικη συναυλία στο Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή

Δύο μόλις ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, το Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή και το Ωδείο Αθηνών ενώνουν τις δυνάμεις τους για μια εορταστική συναυλία με την Παιδική Χορωδία των Μικρών Μουσικών του Ωδείου! Στον χώρο της υποδοχής του Ιδρύματος, μπροστά από το στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο, η Χορωδία των Μικρών Μουσικών, από τις 18:00 και για μισή περίπου ώρα θα βάζει τους επισκέπτες του μουσείου στο πνεύμα των εορτών, ερμηνεύοντας αγαπημένα Χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

23/12, Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, Ερατοσθένους 13, 18:00, είσοδος ελεύθερη

The Death of Phase¡ στο Temple

Η Phase¡, το ανεξάρτητο δισκογραφικό μικρο-label με βάση την Αθήνα, γιορτάζει τον θάνατό της αυτές τις γιορτινές μέρες στο Temple με τη βοήθεια των Kooba Tercu, Sclavos, Embarker, Singing Head και Stardoms. Με βάση την Αθήνα, όπου κυκλοφόρησε πάνω από 140 releases και διοργάνωσε περισσότερα από 40 happenings, γιορτάζει τον θάνατό της αυτές τις γιορτινές μέρες στο Temple. Για το τέλος θα υπάρξει ένα σύντομο farewell DJ Set από τους Stardoms (Dead Gum x Turbo Teeth).

29/12, Temple, Ιάκχου 17, Γκάζι, 20:30, είσοδος: 8 ευρώ

Alexia «In a jazz mood»

Η Αλέξια θα ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για πέντε μοναδικές εμφανίσεις, επανερμηνεύοντας τις μουσικές των σπουδαίων Nina Simone, Chick Corea, Betty Carter, Billie Holiday, Abbey Lincoln, John Coltrane,ειδικά επιλεγμένα τραγούδια, γκόσπελ και ragtime των Louis Armstrong, Dizzy Gillespie, Fats Waller, Cab Calloway κ.ά., φέρνοντας την ατμόσφαιρα των jazz clubs της Αμερικής στην καρδιά της Αθήνας.

23-27/12, Half Note Jazz Club, Τριβωνιανού 17, Μετς, 21:30, είσοδος: 15-25 ευρώ.

«Frank Sinatra και Ella Fitzgerald» από την Big Band του δήμου Αθηναίων

Λίγες μόνο μέρες πριν από την αλλαγή του χρόνου, η Big Band του δήμου Αθηναίων υποδέχεται το κοινό της πόλης μας σε μια συναυλία αφιερωμένη στο πνεύμα των Χριστουγέννων, με τους εξαιρετικούς ερμηνευτές Σταύρο Ρωμανό και Τζένη Καπάδαη που θα ερμηνεύσουν θρυλικά κομμάτια των Frank Sinatra και Ella Fitzgerald από τη χρυσή εποχή της τζαζ με σκοπό να γεμίσουν ζεστασιά τις φετινές γιορτές.

23/12, Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, Ακαδημίας 59, 20:30, είσοδος: 5-30 ευρώ

The Twelve Days of Christmas

Λίγο πριν από την έλευση του νέου έτους, η Χορωδία του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζει ένα πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα με τραγούδια και ύμνους απ’ όλο τον κόσμο. Σολίστ η Μυρσίνη Μαργαρίτη, στο πιάνο ο Θάνος Μαργέτης και στη διεύθυνση της χορωδίας ο Σταύρος Μπερής. Οι συνθέσεις και οι επεξεργασίες των τραγουδιών είναι των Μιχάλη Αδάμη, Benjamin Britten, Franz Gruber, George Frideric Handel, William Mathias, John Rutter, Ralph Vaughan Williams, Felix Mendelssohn Bartholdy, César Franck κ.ά.

23/12, Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, Ακαδημίας 59, 20:30, είσοδος: 3-20 ευρώ

Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο CHÓRES στο Μουσείο Ακρόπολης

Την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου, στις 11:00, το Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο CHÓRES θα παρουσιάσει παραδοσιακά κάλαντα και γνωστά τραγούδια από το ελληνικό και διεθνές ρεπερτόριο υπό τη μουσική διεύθυνση της Σιμέλας Εμμανουηλίδου. Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή.

28/12, Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, 11:00

«A family gathering» στο AN Club

Οι Thee Holy Strangers, Coyote’s Arrow και Kidney Black μαζεύονται στη σκηνή του An για ένα οικογενειακό συμπόσιο όπου θα μας σερβίρουν πρωτότυπους συνδυασμούς, ανεξάντλητο πάθος και μια πλούσια πανδαισία ηχοχρωμάτων.

30/12, AN Club, Σολωμού 13, 21:00, είσοδος: 12 ευρώ

Lost Bodies στο ΙΛΙΟΝ plus

Πιστοί στο ραντεβού τους, οι Lost Bodies παρουσιάζουν το πατροπαράδοτο προρεβεγιόν τους σε μια εφ’ όλης της ύλης συναυλία. Το 1988 το θρυλικό γκρουπ εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην ανεξάρτητη μουσική σκηνή της Αθήνας, κυκλοφορώντας δυο κασέτες. Φέτος συμπληρώνουν πλέον 34 χρόνια συνεχούς παρουσίας και 13 κυκλοφορίες. Το line-up της μπάντας έχει ως εξής: Θάνος και Σίλια (φωνή), Γιώργος (κιθάρα & φωνή), Βασίλης (μπάσο), Λέανδρος (κρουστά), Κωσταντής (κιθάρα) και Ίριδα (πλήκτρα).

29/12, Ίλιον Plus, Koδριγκτώνος 17 & Πατησίων, 21:00, είσοδος: 8 ευρώ

Dury Dava live στο ΙΛΙΟΝ

Η χρονιά δεν θα μπορούσε να κλείσει χωρίς ένα τελευταίο live Dury Dava. Στο πλευρό τους οι ΤΣοΠ. Γερμανικό krautrock, ’60s ψυχεδέλεια, μουσικές παραδόσεις της ανατολικής Μεσογείου, electro pop, heavy metal και πανκ αμεσότητα γίνονται ένα σε ένα πολυδιάστατο ηχητικό αμάλγαμα.

27/12, Ίλιον Plus, Koδριγκτώνος 17 & Πατησίων, 21:30, είσοδος: 10 ευρώ

Goran Bregovic στο Christmas Theatre

Ο διάσημος συνθέτης έρχεται στην Αθήνα με μια συναυλία που θα περιλαμβάνει τις πιο διάσημες στιγμές του από το παραδοσιακό «Ederlezi» και τον «Καιρό των Τσιγγάνων» μέχρι το «Mesecina» και το «Kalasnjikov» αλλά και το υπέροχο «Ausencia» από το «Undergound», όπως και μελωδίες που ντύθηκαν με ελληνικούς στίχους, το «Βενζινάδικο» ή το «Θεός αν είναι» και το «Παραδέχτηκα». Παράλληλα, θα παρουσιάσει και την αγαπημένη του δισκογραφική δουλειά «Τρία γράμματα από το Σεράγεβο».

5/1, Christmas Theater, Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου, Βεΐκου 137, Γαλάτσι, 21:00, είσοδος: 13-48 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

10 Χρόνια Luben - The Party

Μετά από δεκατέσσερα μνημόνια και εξήντα εξόδους στις αγορές το Luben διοργανώνει ένα πάρτι για τα δέκα χρόνια του με τους Τάκι Τσαν και Babis Batmanidis Company.

24/12, Temple, Ιάκχου 17, Γκάζι, 21:00, είσοδος: 5 ευρώ

Το διαδραστικό «Spank» στο Temple

Ένα role play πάρτι με hot shows, μουσικές και σκοτεινή ατμόσφαιρα ώστε να μπορεί ο οποιοσδήποτε να «παίξει», να χορέψει και να διασκεδάσει, χωρίς ταμπού.

30/12, Temple, Ιάκχου 17, Γκάζι, 22:30, είσοδος: 10 ευρώ

Trashformers «Ζήσε το Όνειρο» Xmas & NYE Edition στο Fuzz

Ανήμερα τα Χριστούγεννα και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς το team της ακομπλεξάριστης διασκέδασης σε καλεί σε μια βραδιά εντελώς διαφορετική απ’ όσες έχεις ζήσει μέχρι τώρα.

25 & 31/12, Fuzz Live Music Club, Πειραιώς 209 & Πατρ. Ιωακείμ 1, Ταύρος, 22:36, είσοδος: 7 ευρώ (προπώληση), 9 (ταμείο), 11 (και τα δύο)

«Glam Slam», 5 years anniversary party

Μετά από 30 κολασμένα parties, άπειρο αλκοόλ, ατελείωτο singalong και ανελέητο headbanging, το Glan Slam επιστρέφει στο Death Disco για ένα ακόμα hard rock party.

23/12, Death Disco, Ωγύγου 16 & Λεπενιώτου 24 Ψυρρή, 21:00, είσοδος: 10 ευρώ

XXXTRA στο six d.o.g.s

Οι queer club nights Slam!, Purple Night και Discosodoma ενώνουν δυνάμεις και προσκαλούν για πρώτη φορά στην Αθήνα τη νέα βασίλισσα του Panorama Bar, τη Sedef Adasi, στην απόλυτη XXXMAS extravaganza.

25/12, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, 00:00, είσοδος: 12 ευρώ

Schoolwave Christmas Party στο AN Club

Τη μέρα που κλείνουν τα σχολεία πέντε μπάντες σάς περιμένουν στο An Club για να γιορτάσετε παρέα το ξεκίνημα των διακοπών. Οι The Ripples, Apathy, Over 9000, Fangs και Tropeau Roman θέλουν να σας κρατήσουν μια επιπλέον βραδιά μακριά από τα χωριά σας. Γονείς, γρηγορείτε!

23/12, AN Club, Σολωμού 13, 19:00, είσοδος: 5 ευρώ

Πρωτοχρονιά με Ben Sterling στο La Luz

Τo La Luz παρουσιάζει τον Βρετανό DJ και παραγωγό Ben Sterling, ένα ακόμα μεγάλο όνομα της διεθνoύς χορευτικής σκηνής, για πρώτη φορά στην Αθήνα, στο Ballroom του Athenaeum InterContinental Hotel. Επηρεασμένα από ντίσκο ακούσματα της δεκαετίας του ’70 και του ’80, τη σύγχρονη electro και Detroit techno, τα sets και οι παραγωγές του γεμίζουν τον χώρο με acid house και raw electronic groove μουσικές.

31/12, Athenaeum InterContinental Athens, Αίθουσα Ballroom, λεωφ. Συγγρού 89-93, 23:59, είσοδος: 25-55 ευρώ

«All I want for Xmas is ΕΣΕΝΑ» στο Ρομάντσο

Bora Bora, Pasiphae, Anatolian Weapons, Alex Sourbis, Kawrs, Miss Trouli και Sara Dziri μας προετοιμάζουν για το νέο έτος, υποσχόμενοι μια εξαντλητικά διασκεδαστική βραδιά χορού μέχρι το ξημέρωμα.

23/12, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, 23:00, είσοδος: 10 ευρώ

Πρωτοχρονιάτικο CHAOS στο Temple

Η ομάδα του Chaos επιστρέφει στο αγαπημένο του Temple, εκεί απ’ που ξεκίνησε, για ένα μεγάλο ξέφρενο πάρτι, ώστε να γιορτάσει τον χρόνο που πέρασε και τον χρόνο που έρχεται. Το line-up θα ανακοινωθεί σύντομα.

31/12, Temple, Ιάκχου 17, Γκάζι, 23:30, είσοδος: 15 ευρώ

Onur Özer στο Revolt Xmas After Hours

Το Revolt crew παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο after hours event από τις 6 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι την ημέρα των Χριστουγέννων, με έναν πραγματικό ηγέτη της club κουλτούρας σε όλο τον κόσμο, τον Onur Özer. Μαζί του ο Kay και ο AM.

25/12, Hadoken, Βερανζέρου 5, 6:00, είσοδος: 15 ευρώ

Pepper Xmas Party

To θρυλικό χριστουγεννιάτικο πάρτι του Pepper 96.6 επιστρέφει μετά από τρία χρόνια απουσίας με 2 stages, 8 DJs και 7 ώρες ατελείωτου χορού και μουσικής «σαν να μην υπάρχει αύριο».

26/12, Gazarte, Βουτάδων 32-34, Γκάζι, 21:00, είσοδος: 6 ευρώ

NYE Extravaganza Party by Νeedless & Beyond

Έντεκα ώρες μουσικής, έντεκα DJs σε Β2B sets και ένα state-of-the-art soundsystem στο μεγαλύτερο πρωτοχρονιάτικο πάρτι της πόλης και με συμμετοχές από τους Lex x Locke, Chevy x ClubΚid, Tako x Petit Bear, K.atou x Maria Politi, Zoo Roo, Dimitri Papaioannou x Discojuice.

31/12, Ωδείον Αθηνών, Βασ. Γεωργίου B 17-19, Αθήνα, 22:00, είσοδος: 22 ευρώ

Blend NYE με Sama’ Abdulhadi

Η εμβληματική Sama’, η παραγωγός και DJ φαινόμενο από την Παλαιστίνη, είναι καλεσμένη των Blend, για να ξεκινήσει η νέα χρονιά με τον πιο εκρηκτικό τρόπο. Μαζί της οι Mikee και Manolaco.

31/12, Οddity Club, Ηρακλειδών 61, Αθήνα, 23:59, είσοδος: 25-30 ευρώ

ΟΠΕΡΑ

«Τα παραμύθια του Χόφμαν» του Ζακ Όφενμπαχ

Μία από τις πιο δημοφιλείς γαλλικές όπερες, τα Παραμύθια του Χόφμαν, παρουσιάζεται από την Εθνική Λυρική Σκηνή σε συμπαραγωγή με την Όπερα Λα Μονέ των Βρυξελλών. Η σκηνοθεσία είναι του κορυφαίου Ευρωπαίου σκηνοθέτη της όπερας και του θεάτρου Κριστόφ Βαρλικόφσκι. Το αριστούργημα του Όφενμπαχ θα παρουσιαστεί για οκτώ παραστάσεις, από τις 18 Δεκεμβρίου έως τις 8 Ιανουαρίου, σε μουσική διεύθυνση Λουκά Καρυτινού.

28-29/12 & 4, 5, 8/1, Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής - ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, 19:30 (Κυριακή: 18.30), είσοδος: 15-90 ευρώ

ΜΠΑΛΕΤΟ

«Ο Καρυοθραύστης» των Kiev City Ballet στο Christmas Theater

Φαντασία και πραγματικότητα συνυπάρχουν μέσα από παράξενα περιστατικά και δημιουργούν μια συναρπαστική ιστορία σε χορογραφία του Βασίλι Βαϊνόνεν και συνοδεία της χαρακτηριστικής μουσικής του Τσαϊκόφσκι. Το Kiev City Ballet δίνει μία από τις σημαντικότερες ερμηνείες του αγαπημένου παραμυθιού και έχει παρουσιαστεί στις μεγαλύτερες θεατρικές σκηνές του πλανήτη με διθυραμβικές κριτικές. Ξεκίνησε την παγκόσμια περιοδεία του δύο μόλις μέρες πριν από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και έκτοτε δεν έχει επιστρέψει στη χώρα.

25-26/12, Christmas Theater, Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου, Βεΐκου 137, Γαλάτσι, Κυρ. 21:00, Δευτ. 16:00 & 20:30, είσοδος: 20-45 ευρώ

«Δον Κιχώτης» στην ΕΛΣ

Το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής παρουσιάζει μια νέα, φιλόδοξη παραγωγή του Δον Κιχώτη του Λούντβιχ Μίνκους, ενός από τα πιο διάσημα μπαλέτα όλων των εποχών. Η χορογραφία του Τιάγκο Μπορντίν βασίζεται στην κλασική χορογραφία του Μαριύς Πετιπά, η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε το 1869 στο Μπαλσόι. Η μουσική διεύθυνση είναι του Στάθη Σούλη, τα σκηνικά του Γιώργου Σουγλίδη και τα κοστούμια της Μαίρης Κατράντζου.

23-24, 30-31/12, Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής - ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, 19:30 (Κυριακή και 31/12: 18:30, 30/12: 19:00), είσοδος: sold-out

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Σκρουτζ - Μια χριστουγεννιάτικη ιστορία

Η Χριστουγεννιάτικη Ιστορία του Κάρολου Ντίκενς σε μορφή μιούζικαλ. Οι δημιουργοί της Αυλής των Θαυμάτων, της πιο επιτυχημένης παράστασης του χειμώνα, επιστρέφουν στη σκηνή του Μεγάρου με ένα μουσικό υπερθέαμα βασισμένο σε μία από τις πιο αγαπημένες νουβέλες μικρών και μεγάλων παγκοσμίως. Ο Χρήστος Σουγάρης στη διασκευή και στη σκηνοθεσία, ο Στέφανος Κορκολής στη μουσική και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος στους στίχους προτείνουν μια άκρως ενδιαφέρουσα εκδοχή της ιστορίας. Στον ρόλο του Σκρουτζ ο Πάνος Μουζουράκης, μαζί με ένα λαμπρό καστ.

23/12-8/1/23, Mέγαρο Μουσικής Αθηνών, λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας, είσοδος: 9-50 ευρώ

CHRISTMAS TIME

The Christmas Factory στην Τεχνόπολη

Το The Christmas Factory στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων άνοιξε τις πόρτες του στις 26 Νοεμβρίου και έκτοτε ξεχύνονται φως, χαρά, γιορτή, παιχνίδι, γέλια, γαργαλιστικές μυρωδιές ‒ φέτος και μια θεατρική παράσταση.

26/11-6/1, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, 10:00-22:00, είσοδος: 6-7 ευρώ

ΓΚΑΛΑ

New Year’s Gala: Musical

Το εορταστικό γκαλά έχει γίνει εδώ και χρόνια αναπόσπαστο κομμάτι του εορτασμού της Πρωτοχρονιάς στο Μέγαρο. Φέτος, θεματικός άξονας του γκαλά είναι το μιούζικαλ. Εκλεκτοί τραγουδιστές, τραγουδούν υπό την μπαγκέτα του μαέστρου Μιχάλη Οικονόμου μελωδίες που άφησαν εποχή στο Μπρόντγουεϊ της Νέας Υόρκης και στο Ουέστ Εντ του Λονδίνου και υποσχονται να γεμίσουν τη φετινή Πρωτοχρονιά με τη λάμψη και τη χαρά αυτής της μουσικής. Με την Kρατική Ορχήστρα Αθηνών και την Oρχήστρα Resident του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

29-30/12, Mέγαρο Μουσικής Αθηνών, λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας, είσοδος: 11-60 ευρώ

ΘΕΑΤΡO

«Αφανισμός»: Το αριστούργημα του Τόμας Μπέρνχαρντ στο Θέατρο Σφενδόνη με την Άννα Κοκκίνου

Ο Αφανισμός, το τελευταίο μυθιστόρημα του Τόμας Μπέρνχαρντ, παρουσιάζεται στη σκηνή του θεάτρου Σφενδόνη από τις 25 Δεκεμβρίου 2022 σε σκηνοθεσία και ερμηνεία Άννας Κοκκίνου. Εξαιτίας της ανελέητης σκληρότητάς του, που εξωθείται στα άκρα, μοιάζει με μια πνευματική διαθήκη και έναν προφητικό λόγο που ο συγγραφέας αφήνει πίσω του.

25/12/22-12/2/23, Θέατρο Σφενδόνη, Μακρή 4, Πέμ.-Σάβ. 21:00, Κυρ.: 19:30, είσοδος: 12-15 ευρώ

«Σπιρτόκουτο: The Musical» στη Στέγη

Η ελληνική οικογένεια που αγαπήσαμε και μισήσαμε παραμένει ίδια, είκοσι χρόνια μετά. Άνθρωποι που «ουρλιάζουν» ο καθένας τον δικό του σκοπό και ο καθένας του έχει τη δική του μουσική. Οι διαμάχες, τα όνειρα, τα προβλήματα και οι παθογένειες της «αγίας ελληνικής οικογένειας» σε ένα πολυστυλιστικό μουσικό υπερθέαμα υψηλού ρίσκου: «Πόλεμος! Πόλεμος! Έχουμε πόλεμο!».

Έως 22/1/23, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Συγγρού 107, Τετ.-Κυρ. 20:30, είσοδος: 5-28 ευρώ

«Οι Παίχτες» του Γκόγκολ σε σκηνοθεσία Γιώργου Κουτλή στο Θέατρο Κιβωτός

Σ’ ένα απομακρυσμένο πανδοχείο της Ρωσίας καταφθάνει ένας δεινός χαρτοπαίχτης, απατεώνας και πλαστογράφος με στόχο να βρει τα επόμενα θύματά του. Στο ίδιο πανδοχείο διαμένουν όμως δύο κομπιναδόροι που έχουν τον ίδιο σκοπό. Ένα έργο για εμμονή του ανθρώπου με την επικράτησή του επί σκηνής. Αξίζει να ζεις εξαπατώντας, αλλά χωρίς να εξαπατάσαι;

Έως 26/2, Θέατρο Κιβωτός, Πειραιώς 115, Γκάζι, Τετ. 20:00, Πέμ.-Παρ. 21:00, Σάβ. 18:00 & 21:00, Κυρ. 19:00, είσοδος: 17-20 ευρώ

ΤΑ ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΑ

Athens Heart Mall

Μέχρι τον Μάιο, Πειραιώς 186, Ταύρος, Καθημερινές: 15:00-23:00 & Σ/Κ: 11:00-23:00, είσοδος: 15 ευρώ

Παγοδρόμιο Μεγάρου Μουσικής

Μέχρι τέλη Φεβρουαρίου, λεωφ. Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Καθημερινές: 17:00-23:00 & Σ/Κ: 11:00-23:00, είσοδος: 15 ευρώ

Παγοδρόμιο του ΚΠΙΣΝ

Μέχρι 30/1, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Κανάλι), λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, 10:00-22:00, ελεύθερη είσοδος (με προεγγραφή)

Παγοδρόμιο Village

Έως μέσα Φεβρουαρίου, Θηβών 228 & Παρνασσού, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Καθημερινές: 17:00-23:00 & Σ/Κ: 11:00-23:00, είσοδος: 15 ευρώ

Escape Center στο Ίλιον

Μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου, λεωφ. Δημοκρατίας 67Α, Καθημερινές: 16:00-23:00& Σ/Κ: 11:00-23:00, είσοδος: 10 ευρώ

Icenskate στο Αιγάλεω

Μέχρι τον Ιούνιο, Εμμανουήλ Παππά 7, Δευτ., Τρ., Πέμ. 10.00-22.00, Τετ. 10:00-17:30, Παρ, 10:00-21:00 & Σ/Κ 12:30-23:00, είσοδος: 10-13 ευρώ