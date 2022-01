2.3 εκατομμύρια δολάρια από τη δημοπρασία της προσωπικής βιβλιοθήκης της Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ

Η βιβλιοθήκη της εξέχουσας προσωπικότητας του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ και εμβληματικής φιγούρας στον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών, δικαστού Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ που πέθανε σε ηλικία 87 ετών τον Σεπτέμβριο του 2020 βγήκε προς πώληση στον οίκο Bonhams. Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας ήταν εκπληκτικά με τα βιβλία της να ξεπερνούν κατά πολύ τα ποσά εκτίμησης και τελικά να συγκεντρώνονται 2.3 εκατομμύρια δολάρια, ποσό πολλαπλάσιο της αρχικής εκτίμησης που ήταν περίπου 500.000 δολάρια.

Η Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ υπήρξε σε όλη της τη ζωή μια αληθινή «βιβλιοφάγος». Δεν συνέλεγε βιβλία συνεπώς η δική της ήταν μια βιβλιοθήκη ανάγνωσης, μια βιβλιοθήκη που προοριζόταν να μελετηθεί και να ξεφυλλιστεί, μια βιβλιοθήκη που έδινε ταυτόχρονα ψυχαγωγία και γνώση.

Στην συλλογή των βιβλίων που πωλούνται υπάρχουν τόμοι σχετικοί με τη φοίτησή της στη νομική σχολή, συμπεριλαμβανομένου του αντιγράφου της με έντονους σχολιασμούς του Harvard Law Review 1957-58. Το βιβλίο πουλήθηκε για 100.000 δολάρια. Είχε εκτιμηθεί για 3.500 δολάρια.

Η σχολιασμένη έκδοση του Harvard Law Review 1957-58. Φωτο: Bonhams

Επίσης παρουσιάζονται τα προσωπικά της αντίγραφα των Εκθέσεων σχετικά με τις ακροάσεις για την Επέκταση της Τροποποίησης Ίσων Δικαιωμάτων του 1978 ενώπιον των υποεπιτροπών της Βουλής και της Γερουσίας και ένα αντίγραφο του Individual and the Legacy of Oliver Wendell Holmes που της έδωσε ο O' Conner λίγες μέρες πριν από την υποψηφιότητά της στο Ανώτατο Δικαστήριο και από το οποίο παρέθεσε αποσπάσματα στην ομιλία αποδοχής της.

Η βιβλιοθήκη δεν συμπεριλαμβάνει μόνο νομικά βιβλία. Υπάρχει πληθώρα βιβλίων για την ιστορία, τον ιουδαϊσμό και τη λογοτεχνία που περιλαμβάνεται στην πώληση, η οποία περιλαμβάνει πάνω από 1.000 τόμους, συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων του «Φύλακα στη Σίκαλη» του JD Salinger, του «Εραστή της Λαίδης Τσάτερλι» του DH Lawrence, πολλών βιβλίων του Nabokov, με τον οποίο σπούδασε ευρωπαϊκή λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο Cornell.

Υπάρχουν επίσης φεμινιστικά κλασικά λογοτεχνικά έργα όπως το Sexual Politics της Kate Millet, έργα των Susan Sontag και της Gloria Steinem, καθώς και βιβλία που έχουν συγγραφεί από τους συναδέλφους της δικαστές στο Ανώτατο Δικαστήριο, όπως η Sonia Sotomayor, ο Stephen Breyer, ο Neil Gorsuch και ο αγαπημένος της φίλος Antonin Scalia.

Το βιβλίο Annie Leibovitz, Women, Susan Sontag πουλήθηκε για 37,812.50 δολάρια

«Η βιβλιοθήκη ενός ατόμου μπορεί να μας δώσει μια αίσθηση του ποιο είναι αυτό το άτομο και πώς εξελίχθηκε», λέει η Catherine Williamson, επικεφαλής του τμήματος βιβλίου Bonhams. «Η βιβλιοθήκη της Δικαστού Γκίνσμπουργκ δεν διαφέρει, καθώς καταγράφει την εξέλιξή της από φοιτήτρια (και αδηφάγα αναγνώστρια) σε δικηγόρο και καθηγήτρια νομικής, σε δικαστή και, τέλος, δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα βιβλία που επέλεξε η Γκίνσμπουργκ να κρατήσει στα ράφια της προσωπικής της βιβλιοθήκης παρουσιάζουν την πλούσια εσωτερική και πνευματική ζωή μιας από τις γυναίκες με τη μεγαλύτερη επιρροή στην πρόσφατη αμερικανική ιστορία».

Τα απομνημονεύματα του Σίντνεϊ Πουατιέ πουλήθηκαν για 31,562.50 δολάρια