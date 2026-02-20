14 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (19-25/2)

ΘΕΑΤΡΟ

Γουέστερν

O Κοσμάς, ένας γλυκά αφελής και λάτρης των ταινιών γουέστερν νέος, μένει με την κοπέλα του, την Εύα, σε ένα μικρό διαμέρισμα στον Κολωνό. Δουλεύουν στο ψιλικατζίδικο της γειτονιάς, από μικροί όμως είναι μπλεγμένοι με παράνομες δραστηριότητες. Ένα λάθος με ένα δέμα που δεν παραδόθηκε ποτέ έρχεται να φέρει τα πάνω κάτω στην καθημερινότητά τους. Κείμενο και σκηνοθεσία είναι του Γιώργου Λουράκη.

19/2-30/4, θέατρο Μικρός Κεραμεικός, Ευμολπιδών 13, Πέμ. 19:00, είσοδος: από 10 ευρώ

Εσύ και τα σύννεφά σου

Ο Κώστας Φιλίππογλου σκηνοθετεί την ομάδα ΒίΔα και παρουσιάζει, στο καινούργιο θέατρο ΜΕΤΣ της Άννας Μενενάκου και του Σωτήρη Τσαφούλια, την παράσταση του έργου του Γάλλου συγγραφέα Ερίκ Βεστφάλ. Το έργο ανεβαίνει σαν ένα κωμικό υπαρξιακό θρίλερ όπου το γέλιο παγώνει και ο τρόμος γίνεται καθημερινότητα. Δύο αδερφές, αποκομμένες από τον έξω κόσμο και εγκλωβισμένες σε ένα σπίτι, ζουν μέσα σε έναν φαύλο κύκλο εγκλεισμού, ψυχικής ασθένειας και θρησκευτικού παροξυσμού.

20/2-5/4, ΜΕΤΣ, Αιδεσίου 19-23, Μετς, Παρ.-Κυρ. 21:00, είσοδος, 10-18 ευρώ

Χορεύοντας στη Λούνασα

Φωτ.: Σπύρος Περδίου

Το έργο του Ιρλανδού συγγραφέα Μπράιαν Φρίελ αφηγείται τη ζωή πέντε αδελφών που ζουν παγιδευμένες ανάμεσα στη σκληρή επιβίωση, τις ηθικές προκαταλήψεις και τις κοινωνικές συμβάσεις ενός ακραίου συντηρητισμού. Έργο αναπόλησης, όπου όλα υπακούν στους ρυθμούς της μουσικής, που μαζί με τον χορό λειτουργούν ως λυτρωτική διέξοδος από την ενοχή και την καταπίεση, πυροδοτώντας τη «συνειδητή υπονόμευση της τάξης», όπως σημειώνει ο ίδιος ο συγγραφέας.

21/2-5/4, Θέατρο Κάτω από τη Γέφυρα, πλατεία Ηλ. Σταθμού Ν. Φαλήρου, Σάβ. 21:00, Κυρ. 20:00, είσοδος: από 18 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Banda Entopica

Banda Entopica και Κύτταρο ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα καρναβαλικό live γεμάτο βαλκανικούς ρυθμούς, τραγούδια (με λόγια) και χορό! Το μόνο που χρειάζεσαι είναι στολές και άνετα παπούτσια.

19/2, 20:00, Κύτταρο Live, Αχαρνών & Ηπείρου, είσοδος: 12 ευρώ

Prolapse

Οι Prolapse είναι αντιφατικοί, προκλητικοί, ανορθόδοξοι. Alternative rock ένταση, post-punk αισθητική, krautrock ρυθμός, αιχμηρές κιθάρες και φωνητικά που τραβούν σε αντίθετες κατευθύνσεις και συγκρούονται μεταξύ τους. Support, οι Bocomolech.

19/2, 20:00, Αρχιτεκτονική Live, Ελασιδών 6, είσοδος: 20-24 ευρώ

Roman Hiele

Από το Βέλγιο, ο Roman Hiele έρχεται για μια ξεχωριστή βραδιά στην Αθήνα. Μαζί του οι Christina Vantzou και John Also Bennett, ενώ ο Jay Glass Dubs θα παρουσιάσει μια σόλο περφόρμανς. Το event θα έχει προβολές της Amy Roselynne Faust και DJ set από τον Charles Berlitz.

25/2, 20:00, To Πάνω Σπίτι, λεωφ. Αλεξάνδρας 37

ΧΟΡΟΣ

Superstar

Φωτ.: Δέσποινα Σπύρου

Η Ιωάννα Πορτόλου και η ομάδα χορού Griffón παρουσιάζουν τη νέα τους παράσταση «Superstar» σε έξι μοναδικές εμφανίσεις. Πρόκειται για ένα ηλεκτρισμένο έργο για τη δίψα της αναγνώρισης και τα όρια της αντοχής. Σε μια σκηνή-αρένα, με το κοινό σε απόσταση αναπνοής, οι Ιωάννα Αποστόλου, Κωνσταντίνα Μπάρκουλη και Θεανώ Ξυδιά κινούνται ακατάπαυστα μεταξύ φιλοδοξίας και εξάντλησης μέσα στους υποβλητικούς ηλεκτρονικούς ήχους του Αντώνη Παλάσκα.

20/2-1/3, 21:00, ΠΛΥΦΑ, Κορυτσάς 39, Αθήνα, είσοδος: 14-18 ευρώ

ΟΠΕΡΑ

Viva la mamma!

Κατά τη διάρκεια της παράστασης ξεδιπλώνεται η ιστορία ενός θιάσου που πασχίζει να ανεβάσει μια παραγωγή, και το κάνει με παταγώδη αποτυχία.

Επικά κοστούμια, επικές παρεξηγήσεις, επικό γέλιο! Η νέα ξεκαρδιστική παραγωγή όπερας της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ έρχεται να προσφέρει μια φρέσκια και ανατρεπτική προσέγγιση στο κωμικό έργο «Le convenienze ed inconvenienze teatrali» («Θεατρικές συμβάσεις και ασυμβατότητες») του Γκαετάνο Ντονιτσέτι, γραμμένo αρχικά το 1827. Η παράσταση ξεδιπλώνει την ιστορία ενός θιάσου που πασχίζει να ανεβάσει μια παραγωγή με παταγώδη αποτυχία.

22/2-7/3, 20:30, Εθνική Λυρική Σκηνή-ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, είσοδος: 10-20 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

The End - Μια σπουδή στο άπειρο

Νίκος Αλεξίου, «Μεγάλος Κήπος», «The End» (2007) Φωτ.: Σύλβια Διαμαντοπούλου

Με αφορμή τη συμπλήρωση δεκαπέντε χρόνων από τον θάνατο του Νίκου Αλεξίου, η γκαλερί επαναφέρει μια ενότητα του εμβληματικού έργου «The End» που εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Μπιενάλε της Βενετίας το 2007 αναδεικνύοντας τη διαχρονική του επικαιρότητα, παρά την απόσταση που μας χωρίζει από την εποχή εκείνη. Η κεντρική εγκατάσταση και προβολή πλαισιώνονται από μια επιλεγμένη σειρά έργων του σε επιμέλεια Χριστόφορου Μαρίνου.

26/2-28/3, γκαλερί Ζουμπουλάκη, πλατ. Κολωνακίου 20

CLUBBING

Unitechno present CARV

Τα σετ του CARV χαρακτηρίζονται από ένταση και ροή και έχουν το δικό του ηχόχρωμα.

Μετά τις πολυάριθμες εμφανίσεις των μασκοφόρων SNTS και Vendex στη χώρα μας, ήρθε και η σειρά του CARV, ενός λιγότερο γνωστού μα εξίσου ξεχωριστού ονόματος της hardcore/hard techno. Τα σετ του χαρακτηρίζονται από ένταση και ροή και έχουν το δικό του ηχόχρωμα, ενώ οι παραγωγές του έχουν πρωταγωνιστήσει πολλάκις στα σετ των μεγαλύτερων ονομάτων του είδους, όπως οι 999999999.

20/2, 23:30, Oddity Club, Ηρακλειδών 61, Θησείο

SMUT x ANNĒ x BEN SIMS x ELISA BATTI

Ο βετεράνος Βρετανός DJ Ben Sims, παραγωγός και επικεφαλής δισκογραφικών, γνωστός για το εκρηκτικό three-deck mixing και για περισσότερες από τρεις δεκαετίες καθοριστικής επιρροής στην παγκόσμια techno σκηνή, υπόσχεται μια αξέχαστη βραδιά μαζί με την Ιταλίδα DJ, παραγωγό και sound designer Elisa Batti με έδρα το Άμστερνταμ, συνιδρύτρια της techno δισκογραφικής Immaterial.Archives.

21/2, 23:30, Smut Athens, Βατσαξή 4, Αθήνα

Eden presents Daria Kolosova b2b Héctor Oaks

Η Daria Kolosova έχει καθιερωθεί ως μια ευέλικτη και εξαιρετικά καταρτισμένη παρουσία στη σκηνή της ηλεκτρονικής μουσικής.

Με δεκατέσσερα χρόνια εμπειρίας, η Daria Kolosova έχει καθιερωθεί ως μια ευέλικτη και εξαιρετικά καταρτισμένη παρουσία στη σκηνή της ηλεκτρονικής μουσικής. Γεννημένη στο Lutugino της ανατολικής Ουκρανίας, το πάθος της για τη μουσική άναψε σε ηλικία μόλις εννέα ετών, όταν άκουσε για πρώτη φορά το «Diesel Power» των Prodigy. Μαζί της θα είναι ο Héctor Oaks, ένας πολυδιάστατος παραγωγός, γνωστός για τα σετ του και την εκρηκτική και απρόβλεπτη ενέργειά του. Το υπνωτιστικό του ghetto-tech, τα acid «scorchers», το technopunk και τα τραχιά post-industrial κομμάτια του έχουν βάλει «φωτιά» σε dancefloors από το Μπασιάνι μέχρι το Μαϊάμι.

22/2, 17:30, Ωδείο Αθηνών, λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου Β’ 17

Blend x SEDS w/ ANFISA LETYAGO

Η Anfisa Letyago

Η διεθνώς αναγνωρισμένη DJ και παραγωγός Anfisa Letyago φέρνει τον υπνωτιστικό, groove-driven τέκνο ήχο της στην Αθήνα. Εμπνευσμένη από τις ρίζες της στη Νάπολη και τον μυστικισμό της ηλεκτρονικής μουσικής, υπόσχεται ένα δυναμικό late-night μουσικό ταξίδι. Support από τους Mikee & Fell Reis.

21/2, 23:30, Oddity Club, Ηρακλειδών 61, Θησείο

Needless Clubnight

Το αθηναϊκό mobile party επιστρέφει με το πρώτο club night της χρονιάς. Οι residents του Needless υποδέχονται στο booth εκλεκτούς εγχώριους DJs για ένα πάρτι σε disco, house, electro και indie-dance ρυθμούς. DJs: Chevy x Lex (Athens), Paradisco x Bill Selfer, Lucien Dubazz.

20/2, 20:00, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3, είσοδος: 7-10 ευρώ