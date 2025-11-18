ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
«Σπίτι Μου 2»: Παράταση αιτήσεων και νέα κριτήρια – Τι αλλάζει για τους δικαιούχους

Νέα εισοδηματικά όρια

Νέες διευκολύνσεις για χιλιάδες νέους και οικογένειες φέρνει το στεγαστικό πρόγραμμα «Σπίτι Μου 2», σε μια περίοδο που η αγορά κατοικίας παραμένει ακριβή και τα ενοίκια υψηλά. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε παράταση των αιτήσεων και αναθεώρηση των περιουσιακών κριτηρίων, με στόχο να ενταχθούν περισσότερα νοικοκυριά.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων επεκτείνεται μέχρι τις 31 Μαΐου 2026, μεταθέτοντας αντίστοιχα την ημερομηνία εκταμίευσης των δανείων στις 31 Αυγούστου 2026.

Μέχρι σήμερα έχει δεσμευθεί περίπου το 65% της διαθέσιμης χρηματοδότησης, με περισσότερους από 11.000 δικαιούχους να έχουν ήδη αγοράσει κατοικία.

Το πρόγραμμα, χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης, αφορά ακίνητα που έχουν κατασκευαστεί έως το 2007, δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση αδρανών κατοικιών.

Νέα εισοδηματικά όρια

Οι αλλαγές στα κριτήρια διευρύνουν σημαντικά τον αριθμό των δικαιούχων:

  • Άγαμοι: από 20.000 € → 25.000 €
  • Ζευγάρι: από 28.000 € → 35.000 €
  • Προσαύξηση ανά παιδί: από 4.000 € → 5.000 €
  • Μονογονεϊκές οικογένειες: νέο όριο 39.000 € (από 31.000 €)

Ενδεικτικά, μια τετραμελής οικογένεια με δύο παιδιά ανεβάζει πλέον το συνολικό εισοδηματικό όριο από 36.000 € σε 45.000 €.

Η υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, Δόμνα Μιχαηλίδου, υπογράμμισε ότι η πρόσβαση σε προσιτή κατοικία αποτελεί «εθνικό ζήτημα», αναφέροντας ότι:

  • 10.000 νέοι απέκτησαν σπίτι μέσω του «Σπίτι Μου 1»
  • 11.000 δικαιούχοι έχουν ήδη ωφεληθεί από το «Σπίτι Μου 2»

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η ενεργοποίηση ακινήτων που βρίσκονταν εκτός αγοράς συνέβαλε στο να μην υπάρξει αύξηση στις τιμές των κατοικιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Με διαθέσιμο προϋπολογισμό 800 εκατ. ευρώ για ακόμη 9.000 κατοικίες, το «Σπίτι Μου 2» συνεχίζει να επεκτείνεται, επιδιώκοντας να στηρίξει περισσότερα νοικοκυριά που αναζητούν λύσεις σε ένα ιδιαίτερα πιεσμένο στεγαστικό περιβάλλον.


 

