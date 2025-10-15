Σούπερ μάρκετ: Μείωση 3% - 35% σε πάνω από 2.000 προϊόντα - Αναλυτικά ο κατάλογος

Οι τιμές περισσότερων από 2.000 κωδικών για προϊόντα σούπερ μάρκετ θα μειωθούν κατά 8% από σήμερα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, στον απόηχο της συνάντησης που είχε με τον Γενικό Διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας Απόστολο Πεταλά.

Όπως έγινε γνωστό οι μειώσεις των τιμών σε πρoϊόντα σούπερ μάρκετ ξεκινά από το 3% και φτάνουν σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν ακόμα και το 35%.

Ο κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «σήμερα ανακοινώνεται από τις αλυσίδες του λιανεμπορίου και τους προμηθευτές μεσοσταθμική μείωση 8% σε πάνω από 2.000 κωδικούς σημαντικών προϊόντων. Είναι μία θετική και αναγκαία πρωτοβουλία, που θέλουμε να επεκταθεί ακόμα περισσότερο. Λεπτομέρειες θα δώσουν οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ».

Όπως έκανε γνωστό το υπουργείο Ανάπτυξης, πρόκειται για 1.074 κωδικούς που αφορούν τρόφιμα και 1.106 κωδικούς από άλλες κατηγορίες προϊόντων, με τον συνολικό αριθμό να ξεπερνά «σημαντικά» τον αρχικό στόχο, όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Αναλυτικά τα προϊόντα σούπερ μάρκετ των οποίων οι τιμές θα μειωθούν

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης: «Μέσα σε ένα δύσκολο παγκόσμιο περιβάλλον, δίνουμε συνεχή μάχη σε ό,τι περνά από το χέρι μας, για τη συγκράτηση των τιμών, ιδιαίτερα στα βασικά είδη διαβίωσης. Στοχεύουμε στη διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού και ταυτόχρονα πιέζουμε την αγορά με κάθε νόμιμο τρόπο να μειώσει το μεσοσταθμικό της κέρδος, προς όφελος της κοινωνίας και ιδιαίτερα όσων δοκιμάζονται. Μειώνοντας τις τιμές σε όσα προϊόντα αυτό είναι εφικτό. Σε αυτό το πλαίσιο, σήμερα ανακοινώνεται από τις αλυσίδες του λιανεμπορίου και τους προμηθευτές μεσοσταθμική μείωση 8% σε πάνω από 2.000 κωδικούς σημαντικών προϊόντων. Είναι μία θετική και αναγκαία πρωτοβουλία, που θέλουμε να επεκταθεί ακόμα περισσότερο. Λεπτομέρειες θα δώσουν οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ. Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια και όπως έχουμε δεσμευτεί, ξεκινά τις επόμενες ημέρες η διαβούλευση για τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς. Με τη λειτουργία της οποίας ενισχύεται ο ελεγκτικός μηχανισμός και αποσαφηνίζεται πλήρως το νομικό πλαίσιο με την κωδικοποίηση της καταναλωτικής νομοθεσίας. Μια μεταρρύθμιση που καλούμε όλη την κοινωνία και ασφαλώς και όλα τα κόμματα να τη στηρίξουν».

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, Απόστολος Πεταλάς, τόνισε: «Το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων που αποτελείται απ' όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, σε συνεργασία με ορισμένους προμηθευτές, τα θεσμικά τους όργανα, τον ΕΣΒΕΠ και τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Τροφίμων, ανταποκρίνονται στο κάλεσμα αυτό για τους καταναλωτές, για την κοινωνία, τα νοικοκυριά και ιδιαίτερα για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Είναι μια συνεχής προσπάθεια της επιχειρηματικής κοινότητας, σε συνεργασία με την Πολιτεία και το Υπουργείο Ανάπτυξης, να μπορεί να προσφέρει προϊόντα σε άριστη ποιότητα και στην καλύτερη δυνατή τιμή. Και αυτό είναι μια συνεχής δέσμευση, παρά τις δυσκολίες που δημιουργούν η πληθωριστική κρίση, η ενεργειακή κρίση και οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην επάρκεια τροφίμων διεθνώς».