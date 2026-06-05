Πέθανε ο Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Γιώργος Σουφλιάς, πρώην υπουργός και ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας από τη δεκαετία του 1970 μέχρι την κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή.

Ο Γιώργος Σουφλιάς γεννήθηκε το 1941 στην Αγία Τριάδα Φαρσάλων και η πολιτική του πορεία ξεκίνησε αμέσως μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας.

Στις εκλογές του 1974 εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Λάρισας με τη Νέα Δημοκρατία, εγκαινιάζοντας μια μακρά κοινοβουλευτική διαδρομή που θα διαρκούσε περισσότερο από τρεις δεκαετίες. Επανεκλεγόταν διαρκώς, αποτελώντας έναν από τους ισχυρότερους πολιτικούς παράγοντες της παράταξης.

Γιώργος Σουφλιάς: Η πορεία και το έργο του στην πολιτική

Ο Γιώργος Σουφλιάς διετέλεσε, μεταξύ άλλων, υφυπουργός Εσωτερικών (1977-1980), υφυπουργός Συντονισμού (1980-1981) και υπουργός Εθνικής Οικονομίας (1989), Οικονομικών (1989-1990), Τουρισμού (1990) και Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (1991-1993) και υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΠΕΧΩΔΕ).

Το 1997 διεκδίκησε μάλιστα την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς να εκλεγεί, ενώ το 1998 διαγράφηκε από το κόμμα έπειτα από σύγκρουση με την ηγεσία του και επέστρεψε το 2001.

Μετά την επιστροφή του στη ΝΔ, ο Γιώργος Σουφλιάς ήταν από τους στενότερους συνεργάτες του Κώστα Καραμανλή. Πολλοί τον θεωρούσαν τον βασικό πολιτικό σχεδιαστή της κυβέρνησης της περιόδου 2004-2009 και έναν από τους ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στο Μέγαρο Μαξίμου.

Το σημαντικότερο πολιτικό του έργο καταγράφηκε ως υπουργός ΠΕΧΩΔΕ την περίοδο 2004-2009. Τότε προωθήθηκαν οι συμβάσεις παραχώρησης των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων και ξεκίνησε το πρόγραμμα των πέντε μεγάλων οδικών αξόνων της χώρας.

Το όνομά του συνδέθηκε με την την Ιόνια Οδό, τον Ε65 (Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας), την Ολυμπία Οδό, τον Μορέα και τη νέα παραχώρηση του άξονα Μαλιακός - Κλειδί (ΠΑΘΕ).

Παράλληλα, ο Γιώργος Σουφλιάς έπαιξε ρόλο στη συγκρότηση του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου, στα Ειδικά Χωροταξικά για τον τουρισμό, της βιομηχανίας και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ενώ κομβικός ήταν ο ρόλος του στις νομοθετικές παρεμβάσεις για την αυθαίρετη δόμηση και σε μεγάλα αντιπλημμυρικά και περιβαλλοντικά έργα.