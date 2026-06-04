Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη των θερινών εκπτώσεων του 2026, με την αγορά να προετοιμάζεται για μια περίοδο αυξημένης εμπορικής κίνησης.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις θα ξεκινήσουν τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου, δηλαδή στις 13 Ιουλίου 2026, και θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου.

Την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περιόδου, στις 19 Ιουλίου, τα εμπορικά καταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά, με ενδεικτικό ωράριο από τις 11:00 έως τις 18:00.

Κανόνες για τις εκπτώσεις

Κατά τη διάρκεια των θερινών εκπτώσεων, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναγράφουν με σαφήνεια την αρχική και τη μειωμένη τιμή κάθε προϊόντος, καθώς και τη σωστή μονάδα μέτρησης. Ως προγενέστερη τιμή ορίζεται η χαμηλότερη τιμή στην οποία προσφερόταν το προϊόν τις τελευταίες 30 ημέρες, ή τις τελευταίες 10 ημέρες σε περίπτωση που κυκλοφορεί στην αγορά για μικρότερο χρονικό διάστημα.

Εφόσον οι εκπτώσεις αφορούν περισσότερο από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος, αυτό πρέπει να αναγράφεται ευδιάκριτα στη βιτρίνα και σε κάθε σχετική εμπορική επικοινωνία. Σε περιπτώσεις διαφορετικών ποσοστών ανά κατηγορία προϊόντων, οφείλει να αναφέρεται το εύρος των εκπτώσεων («από …% έως …%»).

Για καταστήματα τύπου STOCK ή OUTLET, απαιτείται η σαφής αναγραφή της αρχικής τιμής διαγραμμένης και της νέας μειωμένης τιμής στις σχετικές ενδείξεις.