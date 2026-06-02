Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Επεκτείνεται σε νέους κλάδους - Ποιους εργαζόμενους αφορά

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας επεκτείνεται πιλοτικά και σε δύο φάσεις, με το υπουργείο Εργασίας να εντάσσει πιλοτικά επιπλέον κλάδους της οικονομίας στο μέτρο.

Η νέα επέκταση αναμένεται να καλύψει συνολικά 476.000 εργαζόμενους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό όσων υπάγονται στην ψηφιακή κάρτα εργασίας σε περίπου 2,5 εκατομμύρια.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, στόχος του μέτρου είναι η ακριβής καταγραφή του χρόνου εργασίας, η διασφάλιση της καταβολής των νόμιμων αποδοχών, καθώς και η αντιμετώπιση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε ότι η ψηφιακή κάρτα εργασίας αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο προστασίας των εργαζομένων και ενίσχυσης της διαφάνειας στην αγορά εργασίας, επισημαίνοντας ότι με τη νέα επέκταση περισσότεροι από 476.000 εργαζόμενοι θα ενταχθούν σταδιακά στο σύστημα.

Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Οι δύο φάσεις επέκτασης

Η πρώτη πιλοτική φάση θα διαρκέσει από τις 2 Ιουνίου έως τις 11 Οκτωβρίου 2026 και αφορά τους εξής κλάδους:

Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, όπως νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα (εξαιρούνται οι ιατροί)

Δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης

Τηλεπικοινωνίες

Επιμέρους κλάδους υπηρεσιών, όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια

Υπηρεσίες καθαρισμού και συντήρησης κτιρίων και εξωτερικών χώρων

Δεύτερη φάση επέκτασης

Η δεύτερη πιλοτική φάση θα ξεκινήσει στις 29 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 15 Νοεμβρίου 2026.

Σε αυτήν εντάσσονται:

Συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου

Κλάδος επισκευών

Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (logistics)

Διαχείριση νερού και λυμάτων

Τυχερά παίγνια

Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής θα πραγματοποιηθεί διαβούλευση με τους επαγγελματικούς φορείς κάθε κλάδου, ώστε να αντιμετωπιστούν πρακτικά ζητήματα και να προσαρμοστεί η λειτουργία του συστήματος στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των δηλωμένων υπερωριών, η οποία σε ορισμένους κλάδους έφτασε έως και το 1.200%. Παράλληλα, το 2025 δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερωρίες σε σύγκριση με το 2024.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ